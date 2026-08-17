Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.

Zakaj so transnazalni vsadki ena največjih prelomnic sodobne implantologije, v videointervjuju pojasnjuje dr. Martin Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA:

»Danes k nam pogosto prihajajo pacienti, ki so prepričani, da implantatov ne morejo imeti. Toda živimo v času, ko lahko praktično vsak dobi fiksne zobe,« pravi dr. Martin Trampuš iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA.

Prav tak cilj si je pred 34 leti, ko je ustanovil kliniko, zastavil tudi njegov oče, dr. Zdenko Trampuš: pomagati do zdravega in lepega nasmeha čim več pacientom, tudi tistim z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti. Klinika se je zato ves čas razvijala, uvajala nove metode zdravljenja ter znanje nadgrajevala z nenehnim izobraževanjem in strokovnim izpopolnjevanjem. Pomemben del tega razvoja je tudi edinstveni DENTAL SPA protokol, ki povezuje napredno diagnostiko, implantološko zdravljenje in celostno podporo pacientu.

Ortoimplant DENTAL SPA je danes eden redkih implantoloških centrov v regiji, v katerem pacientom ponujajo vse najsodobnejše metode zobnih vsadkov, med njimi tudi transnazalne implantate, ki so ena najpomembnejših prelomnic pri zdravljenju najzahtevnejših primerov brezzobosti. Sledijo razvoju svetovne implantologije, hkrati pa vsako rešitev prilagodijo zdravstvenemu stanju, anatomiji in potrebam posameznika. Zaupanje v njihov pristop potrjuje več kot 14.000 zadovoljnih pacientov.

Klinika ostaja družinska zgodba, v kateri se dolgoletne izkušnje prepletajo z znanjem nove generacije. Dr. Zdenko in dr. Martin Trampuš skupaj z ekipo povezujeta oseben odnos do pacienta z visoko strokovnostjo, zdravijo pa paciente iz Hrvaške, Slovenije in širše regije.

dr. Martin Trampuš FOTO: Leon Vidic

Z dr. Martinom Trampušem smo se pogovarjali o tem, kako so najsodobnejše implantološke metode premaknile meje zdravljenja in zakaj lahko danes do fiksnih zob pridejo tudi pacienti, za katere je nekoč veljalo, da zanje ustrezne rešitve ni.

»Danes živimo v času, ko lahko praktično vsak dobi fiksne zobe.«

Atrofija je včasih pomenila zaplet: danes je rešitev v transnazalnih vsadkih

Še pred nekaj leti je izrazita atrofija čeljustne kosti za številne paciente pomenila dolgotrajnejše in zahtevnejše zdravljenje. Če za klasične vsadke ni bilo več dovolj kosti, je bilo treba to najprej dograditi, šele nato je lahko sledila vsaditev implantatov. To je pomenilo dodatni kirurški poseg, večmesečno celjenje in daljšo pot do novih zob.

Zakaj sploh pride do atrofije? Večina ljudi misli, da zob služi le žvečenju, v resnici pa ima še eno pomembno nalogo, saj pomaga ohranjati čeljustno kost. »Zob ni samo zob, kost pa ni samo kost. Gre za kompleksen biološki sistem,« pojasnjuje dr. Martin Trampuš. Zob je s čeljustno kostjo povezan prek parodontalnega ligamenta, spleta močnih kolagenskih vlaken, ki kost nenehno obremenjujejo in ji dajejo oporo. Ko zob izgubimo ali zaradi napredovale parodontalne bolezni izpade, kost postopoma izgubi oporo in se začne razgrajevati.

Če pacient z zdravljenjem predolgo odlaša, je lahko izguba kosti tolikšna, da za klasični implantat preprosto ni več dovolj prostora. Dolga leta je bila v takšnih primerih običajna rešitev kostna nadgradnja. Pomemben napredek so pozneje pomenili zigomatični implantati, ki se sidrajo v ličnico in so omogočili zdravljenje tudi pri zelo izraziti atrofiji zgornje čeljusti. Danes pa implantologija pri nekaterih pacientih vse pogosteje ponuja še drugačno rešitev, transnazalne vsadke.

»Transnazalni implantati so boljša možnost predvsem zato, ker je dograjevanje kosti dolgotrajen in razmeroma tvegan postopek. V približno 90 odstotkih primerov se pri tem uporablja umetna kost, saj ljudje nimamo odvečne lastne kosti, ki bi jo lahko preprosto presajali z enega mesta na drugo,« pojasnjuje dr. Trampuš.

Transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja tudi pacientom z izrazito izgubo čeljustne kosti. FOTO: Leon Vidic

Pri transnazalni metodi implantata ni treba sidrati v dograjeno kost ali v sprednji del ličnice. Vstavi se v tako imenovano Z-točko, izjemno čvrst del obrazne kosti ob nosni votlini. »Z-točka je kost, ki ne atrofira oziroma se ne razgrajuje tako kot čeljustna kost po izgubi zob. Prav zato je pri izraziti atrofiji zgornje čeljusti pogosto edino mesto v sprednjem delu čeljusti, kamor lahko varno in stabilno namestimo vsadek,« pove sogovornik.

Takšen pristop omogoča, da se ohrani več razpoložljive kosti in njena prekrvitev, saj implantatov ni treba nameščati tesno drugega ob drugem, zdravljenje pa je mogoče natančneje prilagoditi anatomiji posameznega pacienta. »Za pacienta to pomeni dolgoročnejšo rešitev, manj težav in udobnejše zdravljenje,« sklene dr. Martin Trampuš.

Transnazalni implantati niso namenjeni vsakemu pacientu, temveč predvsem tistim z izrazito izgubo kosti zgornje čeljusti, pri katerih klasični implantati niso več mogoči.

»Transnazalni implantati so v sprednjem delu zgornje čeljusti danes prva izbira namesto kostnih nadgradenj.«

Pri zdravljenju najzahtevnejših primerov imajo pomembno vlogo izkušnje implantologa in sodobna tehnologija. FOTO: Leon Vidic

Poseg, ki ga zmore le peščica strokovnjakov

Čeprav transnazalni vsadki številnim pacientom odpirajo nove možnosti zdravljenja, gre za enega najzahtevnejših implantoloških posegov. Ne zahteva le vrhunskega poznavanja anatomije, temveč predvsem veliko kliničnih izkušenj.

»Poseg je zelo zahteven, saj moramo paziti, da ne poškodujemo nosne sluznice in ne povzročimo perforacije, hkrati pa moramo implantat postaviti izjemno natančno. Ta namreč ni po vsej dolžini zasidran v kosti, temveč se opira le na najčvrstejši del Z-točke,« pojasnjuje dr. Martin Trampuš.

Uspeh takšnega posega se začne že veliko pred operacijo. Ključna je natančna diagnostika, saj mora zdravnik najprej oceniti, ali je transnazalni implantat za posameznega pacienta sploh najboljša rešitev. Pri tem pomembno vlogo igrajo tridimenzionalna diagnostika, digitalno načrtovanje in vodene kirurške tehnologije, ki omogočajo izjemno natančno načrtovanje posega. Ker ni vsako telo enako in se tudi vsaka kost drugače odziva na vsadek, v kliniki pred zahtevnejšimi posegi preverijo tudi kostni metabolizem. Tako lahko zdravljenje prilagodijo posameznemu pacientu in že vnaprej predvidijo potek celjenja. Vsak pacient je namreč drugačen, zato univerzalnih rešitev ni.

Vsak pacient je edinstven, zato je tudi načrt zdravljenja vedno individualno prilagojen. FOTO: Leon Vidic

Prav individualen pristop je ena od posebnosti klinike Ortoimplant DENTAL SPA, implantološkega centra, specializiranega za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti. Pacientom ponujajo vse sodobne implantološke metode, zdravljenje pa dopolnjujejo z DENTAL SPA protokolom, ki vključuje celovito diagnostiko, podporo pri okrevanju in možnost posega v analgosedaciji.

Toda tehnologija sama po sebi ni dovolj. »Ko je načrt zdravljenja dobro pripravljen, sta za uspešno izvedbo najpomembnejša znanje in izkušenost operaterja,« poudarja dr. Trampuš.

Prav zato takšne posege izvaja le malo implantoloških centrov. »Takšni posegi zahtevajo zelo specifično znanje implantologa, veliko kliničnih izkušenj in napredno tehnologijo znotraj same klinike. V Ortoimplantu DENTAL SPA lahko pacientom ponudimo vse te rešitve, ker imamo vse troje,« dodaja.

Od zahtevnega posega do enostavnejšega okrevanja

Čeprav transnazalni vsadki sodijo med najzahtevnejše implantološke posege, je izkušnja pacienta pogosto precej enostavnejša, kot bi pričakovali. Sam operativni poseg običajno traja od ure do največ ure in pol, okrevanje pa je praviloma hitrejše kot pri obsežnejših kostnih nadgradnjah.

»Po posegu pacient praviloma nima večjih težav ali bolečin. Implantat je trdno zasidran na predvidenem mestu in ne draži nosne sluznice. Približno tri mesece po posegu ga lahko dokončno obremenimo,« pojasnjuje dr. Martin Trampuš.

DENTAL SPA PROTOKOL združuje napredno diagnostiko, implantološko zdravljenje in podporo pri okrevanju. FOTO: Leon Vidic

Kot pravi, paciente najbolj prestraši že ime posega. Strah pa običajno izgine takoj, ko razumejo, kaj jih čaka. »Z očetom si vzameva čas in vsakemu pacientu natančno razloživa, kako poseg poteka in kam se implantat vstavi. Ko pacient razume anatomijo in potek zdravljenja, pomisleki praviloma izginejo.«

»Trenutno izvajamo vse vrste implantoloških posegov, ki jih omogoča sodobna stroka, pa tudi številne druge oralnokirurške posege. Zato menim, da prihodnjih meja ne določa več tehnologija, temveč predvsem naša pripravljenost za učenje, razvoj in uvajanje novih metod zdravljenja. Kot kirurgi in strokovnjaki si želimo nenehno širiti svoje znanje in pacientom ponuditi vse, kar sodobna medicina omogoča«.

Razvoj implantologije je v zadnjih letih spremenil predvsem eno: pacientom, ki so še pred kratkim slišali, da zanje ni rešitve, danes lahko sodobna medicina ponudi nove možnosti zdravljenja. V Ortoimplantu DENTAL SPA temu razvoju sledijo z nenehnim izobraževanjem, uvajanjem novih metod in individualnim pristopom do vsakega pacienta. Cilj ostaja enak kot pred 34 leti: čim več ljudem omogočiti zdrav, funkcionalen in samozavesten nasmeh. Postanite del zadovoljne skupnosti pacientov klinike Ortoimplant DENTAL SPA in se prijavite na prvi specialistično-diagnostični pregled. Termin lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec za stik na uradnem spletnem mestu klinike. Več o strokovni ekipi, naprednih implantoloških metodah in DENTAL SPA PROTOKOLU lahko spremljate tudi na njihovih profilih na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

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