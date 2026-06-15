Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.

Oglejte si video in odkrijte, kako v Ortoimplantu DENTAL SPA nastajajo nasmehi, ki spreminjajo življenja:

»Če bi prej vedel, da bo tako enostavno, ne bi tako dolgo odlašal.«

»Leta so mi govorili, da se moram sprijazniti s snemljivo protezo. Da ker imam parodontozo, ne morem imeti zobnih vsadkov. Še dobro, da sem se odpeljala v Zagreb.«

»Po letih skrivanja se končno spet lahko smejim od srca.«

»Ko sem zagledal fotografijo s svojimi novimi zobmi, sem se skoraj razjokal. Dr. Trampuš mi je uresničil dolgoletne sanje. Še zdaj ne morem verjeti.«

To so zgodbe, ki smo jih v zadnjih letih lahko spremljali v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. To so zgodbe ljudi, ki so že skoraj obupali. To so pacienti, ki so mislili, da se morajo sprijazniti s slabimi zobmi. Na srečo so vstopili v kliniko, kjer so že po prvem pregledu dobili zagotovilo, da tudi zanje obstaja rešitev.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA verjamejo, da se vsak nov nasmeh začne z zaupanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

V varnih rokah od prvega trenutka naprej

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vas od prvega pogovora naprej spremlja ekipa, ki vsak korak zdravljenja pripravi premišljeno in z občutkom za dobro počutje svojih pacientov.

Vse s toplim sprejemom, ki je čisto zunaj okvirov običajne zobne ordinacije. Nato sledi prvi specialistično-diagnostični pregled, pri katerem ekipa natančno spozna pacientovo stanje, njegove želje in pričakovanja. Pregled vključuje funkcionalno-diagnostično obravnavo z MFA oziroma maksilofacialno analizo, RTG ortopantomogram, 3D RTG slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in skeniranje oziroma digitalni odtis trenutnega stanja ter ekstraoralno fotografiranje.

Prav fotografiranje in digitalno načrtovanje za številne paciente pomenita prvi resnični preobrat. Na zaslonu ne vidijo več samo težave, zaradi katere so prišli v kliniko, temveč tudi možnost rešitve. Ekipa jim pokaže, kako bi lahko bil videti njihov novi nasmeh, prilagojen obliki obraza, ugrizu, govoru in njihovim željam. Tisti trenutek pogosto prinese olajšanje, saj pacient prvič ne razmišlja več le o posegu, ampak o življenju po njem.

Fotografiranje in digitalni odtisi so pomemben del načrtovanja nasmeha, saj omogočajo natančno analizo in pripravo terapije. FOTO: Jože Suhadolnik

Na podlagi vseh zbranih podatkov sledijo specialistična obravnava, izdelava terapevtskega načrta in predstavitev poteka zdravljenja. Pacient tako že ob prvem pregledu razume, kaj se dogaja z njegovimi zobmi, kostjo in ugrizom, katera rešitev je zanj najprimernejša ter kako bo potekala pot do funkcionalnega in estetsko dovršenega nasmeha. To je tisti ključni trenutek zdravljenja, ko strah prvi preide v zaupanje.

Po natančni diagnostiki se začne oblikovanje terapije, popolnoma prilagojene pacientovemu zdravstvenemu stanju, anatomskim posebnostim in željam. Dr. Zdenko Trampuš in dr. Martin Trampuš skupaj z izkušeno ekipo poiščeta rešitev tudi pri najzahtevnejših primerih brezzobosti, ko pacienti zaradi pomanjkanja kosti ali dolgoletnih težav pogosto mislijo, da zanje ni več možnosti. V kliniki uporabljajo napredne implantološke metode, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati, kar jim omogoča zdravljenje tudi v primerih, ki veljajo za posebej zahtevne. Prav zaradi širokega nabora implantoloških rešitev lahko terapijo prilagodijo vsakemu posamezniku in poiščejo pot do novega nasmeha tudi tam, kjer se zdi, da možnosti ni več.

Zdravljenje poteka mirno, varno in premišljeno, pri ustreznih indikacijah pa tudi z analgosedacijo pod nadzorom anesteziologa, zato lahko pacient poseg prespi brez neprijetnih občutkov.

Ekipa, ki stoji za vsakim novim nasmehom

Za vsakim novim nasmehom stoji usklajena ekipa, ki združuje izkušnje, sodobno tehnologijo in razumevanje človeka. Kako pacientom vračajo zaupanje, varnost in samozavest, pripovedujejo člani družine Trampuš.

Dr. Zdenko Trampuš: »K vsakemu človeku pristopimo kot krojač k obleki«

Dr. Zdenko Trampuš poudarja, da je uspešno zdravljenje vedno rezultat premišljenega in individualnega pristopa. FOTO: Jože Suhadolnik

Veliko pacientov pride v vašo kliniko z občutkom, da zanje ni več rešitve. Kaj najprej poveste takšnim pacientom?

Najprej jim povem, da upanje vedno obstaja. Mi smo tukaj zato, da njihovo zaupanje upravičimo in poiščemo rešitev, ki bo zanje najboljša. Vedno obstaja pot, vprašanje je le, katera rešitev je najprimernejša in kako jo bomo izvedli. Naš protokol je jasen. Najprej opravimo temeljito diagnostiko, nato pacientu natančno pojasnimo celoten potek zdravljenja, da razume, kaj lahko pričakuje. Ko se odloči za poseg, sledi operativni del, po katerem namestimo začasne zobe. Končni zobje sledijo približno po treh mesecih.

Kako pomembna je danes predvsem diagnostika? Zdi se mi, da se veliko o tem govori.

Diagnostika je temelj vsega. Brez dobre diagnostike ni naslednjega koraka. Najprej moramo kot strokovnjaki natančno razumeti podlago, na kateri bomo delali, hkrati pa mora tudi pacient razumeti, kaj je treba narediti in zakaj. Ko pacient ve, kaj ga čaka, v poseg ne vstopa z občutkom neznanega, zato je tudi strahu manj. Prav strah je pogosto eden od razlogov, da ljudje zdravljenje odlagajo tako dolgo, da se stanje močno poslabša.

Zato je pomembno, da pacient razume tudi svojo vlogo po končanem zdravljenju. Dolgoročen uspeh je vedno sodelovanje med pacientom in zdravnikom. Mi opravimo svoj del, pacient pa s pravilno higieno in skrbjo poskrbi, da rezultat dolgo in dobro deluje.

Kaj je za vas dober končni rezultat, da ste tudi vi zadovoljni?

Dober končni rezultat je zame funkcionalen, estetski in dolgotrajen nasmeh, ki pacientu dobro služi tudi v prihodnosti. Pomembno je, da terapijo načrtujemo celovito, z mislijo na temelje, na pacientovo življenjsko obdobje in na to, kako bo rešitev delovala skozi čas. Prav to nas razlikuje. Nimamo enakega protokola za vse, temveč k vsakemu človeku pristopimo individualno, kot krojač k obleki. Rešitev mora biti narejena po meri pacienta, njegovega stanja, potreb in pričakovanj.

dr. Zdenko Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

»Največje zadovoljstvo je tisti iskreni nasmeh, ki nam ga pacient podari na koncu zdravljenja. To je občutek, ki ga je težko opisati. V njem so sreča, olajšanje in hvaležnost. Ko vidim, da je pacient zadovoljen in da smo mu pomagali do spremembe, ki mu veliko pomeni, je to tudi moja sreča. Prav ta občutek me vedno znova spomni, zakaj opravljam ta poklic.«

Dr. Martin Trampuš: »Nasmeh je za nekatere vizualen, zame pa pomeni čustvo«

Po besedah dr. Martina Trampuša je za vrhunski rezultat ključna povezanost diagnostike, kirurgije in laboratorija. FOTO: Jože Suhadolnik

Katere tehnološke inovacije ste v zadnjem času vključili v protokol zdravljenja in kako se to konkretno vidi pri pacientih?

Ena pomembnejših tehnoloških novosti, ki smo jo vključili v protokol zdravljenja, je uporaba programa SmileCloud. Gre za digitalno orodje, ki združuje različne informacije o pacientu in nam omogoča, da z našim strokovnim vodenjem zanj oblikujemo njegov osebni nasmeh. To pomeni nasmeh, ki ni le estetsko lep, temveč tudi individualen, funkcionalen in prilagojen pacientovemu obrazu, ugrizu in željam.

Kako pomembna je za vrhunski končni rezultat sinergija med kirurgijo, diagnostiko in laboratorijem?

Ta povezanost je ključnega pomena. Brez kakovostne diagnostike ni dobre kirurgije, brez natančno izvedene kirurgije pa tudi laboratorij ne more ustvariti vrhunskega končnega rezultata. Vse tri faze zdravljenja morajo delovati usklajeno in brez napak. Že najmanjši nesporazum ali odstopanje v katerem koli delu procesa lahko vpliva na končni rezultat. Prav zato v naši kliniki veliko pozornosti namenjamo sodelovanju med diagnostiko, kirurgijo in laboratorijem, saj lahko le tako pacientu zagotovimo funkcionalen, estetski in dolgoročno uspešen nasmeh.

Kaj za vas osebno pomeni, ko lahko pomagate pacientom, ki so že izgubili upanje, da zanje obstaja rešitev?

Ko sem študiral stomatologijo, sem mislil, da bo to moj poklic. Ko sem začel delati s pacienti, pa sem spoznal, da je veliko več kot to. Pomoč človeku ni le poseg ali opravljena storitev. Gre za to, da mu vrneš nekaj, kar je morda že izgubil. Velikokrat pacientom ne vrnemo le zob, ampak tudi samozavest, veselje in občutek, da se lahko spet sproščeno smejijo. Nasmeh je za nekatere predvsem estetska sprememba, zame pa je čustvo. Ko človeku vrneš nasmeh, mu pogosto vrneš tudi del njega samega.

dr. Martin Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

»Največ mi pomenijo odzivi pacientov. Ko prihajajo na redne kontrole nasmejani in zadovoljni, vem, da smo opravili dobro delo. Če se pojavi kakršna koli težava, jo vedno poskušamo rešiti hitro in učinkovito, zato je zaupanje med nami in pacienti še toliko močnejše. Prav zadovoljstvo in hvaležnost pacientov mi dajeta največjo potrditev, da sem izbral pravo pot. Stomatologija zame ni le služba, ampak poklic, ki ga opravljam z veseljem in predanostjo.«

Ivana Trampuš: »Pri nas se strah postopoma umakne zaupanju«

Po besedah Ivane Trampuš se strah pred posegi najlažje premaga z jasnimi informacijami, občutkom varnosti in zaupanjem. FOTO: Jože Suhadolnik

Pacienti vas pogosto doživljajo kot ključno osebo, ki jih spremlja skozi celotno izkušnjo transformacije. Kako jim pomagate premagati strah in pridobiti zaupanje?

Strah pred zobozdravstvenimi posegi je povsem normalen in ga ima veliko ljudi. Pogosto k nam prihajajo pacienti, ki so v preteklosti imeli neprijetne izkušnje, zato jih spremljata nelagodje ali celo odpor do zobozdravnika. Prav zato smo celoten koncept Ortoimplant DENTAL SPA zasnovali tako, da pacientom olajšamo vsak korak zdravljenja. Od prvega stika naprej si prizadevamo ustvariti okolje, v katerem se počutijo varno, sproščeno in razumljeno. Pomembno nam je, da pacient ve, kaj ga čaka, da dobi odgovore na vsa vprašanja in da skozi celoten proces nikoli nima občutka, da je prepuščen samemu sebi.

Ko ljudje začutijo, da jim nekdo prisluhne in da je zdravljenje skrbno prilagojeno njihovim potrebam, se strah postopoma umakne zaupanju. Takrat postane celotna izkušnja veliko lažja in prijetnejša.

V kliniki uporabljate tudi sodobno napravo za analizo krvi. Zakaj je ta korak pomemben in kaj preverjate?

Z analizo krvi pred posegom dobimo celovitejši vpogled v zdravstveno stanje pacienta, kar je pomembno za varno načrtovanje terapije. Preverimo lahko določene parametre, med njimi raven vitamina D, ki ima pomembno vlogo pri osteointegraciji oziroma zraščanju implantata s kostjo. Hkrati lahko zaznamo morebitne vnetne procese v organizmu ali ustni votlini in po potrebi ukrepamo še pred posegom. Tako pacienta bolje pripravimo na zdravljenje, celoten postopek pa lahko poteka varneje in bolj predvidljivo.

Kakšno vlogo imajo edinstveni DENTAL SPA tretmaji pri hitrejšem okrevanju in splošnem počutju pacienta po posegu?

DENTAL SPA tretmaji so namenjeni temu, da se pacient po posegu čim prej vrne v svoj vsakdan. Z njimi želimo bolečino zmanjšati na minimum, podpreti regeneracijo organizma ter zmanjšati možnost oteklin in vnetij. Pomembno nam je, da okrevanje poteka čim bolj mirno in prijetno, pacient pa se lahko čim prej vrne k svojim običajnim življenjskim aktivnostim.

Ivana Trampuš FOTO: Jože Suhadolnik

»Pravzaprav ne delamo samo zob. Ljudem spreminjamo življenje. Zame je največje zadovoljstvo, ko celoten proces poteka mirno, ko pacient skozi zdravljenje pride brez nelagodja, brez strahu in brez bolečine. Pacientom ne vračamo samo nasmeha in samozavesti, ampak izboljšujemo tudi njihovo kakovost življenja. Največ mi pomeni, da se pri nas počutijo dobro, sprejeto in varno ter da vedo, da smo vedno tukaj zanje.«

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