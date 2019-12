Kdo bo trideseti Delov junak

Ko smo pred 29 leti izbrali prvo Delovo osebnost leta – v telefonski raziskavi je največ ljudi na vprašanje, »kdo si po vašem mnenju zasluži biti osebnost leta«, omenilo takratnega predsednika države– si nismo predstavljali, koliko imenitnih imen bo sledilo v akciji, ki išče dobre ljudi, pogumna dejanja, navdihujoče misli in drzna junaštva.Predstavljamo deseterico junakov iz leta 2019 po izboru uredništva, v prihodnjih dneh bomo objavljali njihove zgodbe, zadnji teden decembra (od 21. do 29. 12.) pa boste na spletu za svojega junaka lahko glasovali tudi bralci. Razglasitev zmagovalca bo 9. januarja v Cankarjevem domu.V deseterici so (od zgoraj z leve): pobudnika iniciative Dovolj.jein; skladateljica in najmlajša članica SAZU; vrhunski kolesar; znanstvenik in direktor Instituta »Jožef Stefan«s projektom Vida za starostnike; zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, redni profesor na Medicinski fakulteti v Univerze v Ljubljani in Delov kolumnist; kostumograf, čigar vzporedne svetove občuduje ves svet; koreograf, ki meje slovenskega baleta prestavlja tudi v tujino; klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj skupaj z Mladimi za podnebno pravičnost ; duša in srce Ljubljanskega maratonain