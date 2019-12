Na tisoče popisanih notnih listov, skic in ročno napisanih skladb

»Že od študentskih let imam srečo, da je povpraševanja vedno dovolj. Tako je vsaka skladba zadnjih 15 let nastala za naročnika.«

Prva opera: Marpurgi

Skladbe Nine Šenk so bile izvedene na najpomembnejših festivalih doma in v tujini, od bienala Newyorške filharmonije do Salzburških slavnostnih iger. FOTO: Jure Eržen

Samozavest za raziskovanje

je Slovenska akademija znanosti in umetnosti letos sprejela v svoje vrste kot najmlajšo članico in hkrati tudi prvo med slovenskimi skladateljicami . V razredu za umetnosti SAZU je zdaj edina izredna članica. Najmlajša akademikinja se lahko pohvali, da je vsaka njena skladba v zadnjem desetletju in pol nastala za naročnika, je torej ena redkih tukajšnjih komponistk in komponistov, ki se preživlja s svojim delom. Njen opus je impresivno obsežen, seznam izvedenih del po vsem svetu veličasten.Nina Šenk Kosem, mati dveh otrok, ni le najmlajša akademikinja, je tudi dobitnica nagrade Prešernovega sklada, prva docentka na oddelku za kompozicijo Akademije za glasbo, letošnja dobitnica Gallusovega priznanja občine Ribnica, predvsem pa skladateljica, katere skladbe so bile izvedene na najpomembnejših festivalih doma in v tujini, od bienala Newyorške filharmonije do Salzburških slavnostnih iger.Lansko jesen so na uglednem festivalu klasične glasbe BBC Proms v Londonu izvedli njeno skladbo Baca, naročili in izvedli so jo člani Berlinske filharmonije, ki so leta 2013 na Salzburškem festivalu že izvedli njeno skladbo In the absence (V odsotnosti). Pred letošnjim poletjem je končala svojo največjo skladbo do zdaj, Koncert za orkester. Gre za veliko orkestrsko delo po naročilu Orkestra bavarskega radia za njihov festival Musica viva, izvedli pa jo bodo 7. februarja 2020. »Ta 30-minutni koncert sem napisala za velik orkester, in to je eno mojih največjih naročil do zdaj,« je ponosna skladateljica.Na festivalu Donaueschingen, najstarejšem in najuglednejšem evropskem festivalu za sodobno glasbo (tja sta pred leti že bila povabljenain), so oktobra letos, zadnji dan festivala, izvedli njeno delo T.E.R.R.A II za ansambel, naročilo Ensemble intercontemporain in Jugozahodnega nemškega radia. Odmevna izvedba, pravi skladateljica, ji je prinesla nova naročila. Septembra je na povabilo umetniškega vodje, skladatelja, sodelovala na festivalu Takefu na Japonskem: tam so izvedli njeno delo Scratch za alt saksofon in tolkala, pihalni kvintet Slowind je izvedel njeno delo Silhouettes and Shadows (Obrisi in sence) za pihalni kvintet, vodila pa je tudi mojstrski tečaj kompozicije.Tretjega aprila prihodnje leto bodo krstno izvedli njeno prvo opero, Marpurgi: v SNG Maribor so jo naročili ob 100. obletnici prve izvedbe opere v Mariboru, libreto je nastal po romanu Zlate Vokač Medic z istim naslovom, režiral bo. »Zdaj sem pri petdesetih minutah, imam še nekaj mesecev časa, je pa v tej operi šele prva polovica romana, v prihodnjih dveh letih sledi še druga polovica, obe operi po uro in petnajst minut pa bi bilo mogoče v prihodnosti tudi združiti v celovečerno opero običajne dolžine.«»Že od študentskih let imam srečo, da je povpraševanja vedno dovolj,« pravi skladateljica, »tako je vsaka skladba v zadnjih 15 let nastala za naročnika. Pišem tudi zelo hitro, zato se je število skladb približalo številki sto. To ob finančni varnosti da tudi veliko izkušenj, ker lahko slišiš vse, kar si napisal – biti na nešteto vajah mojih skladb je bila najboljša šola, še vedno je. V predalih pa je na tisoče popisanih notnih listov, skic in ročno napisanih skladb, ki jih pozneje prepišem v računalnik.«Po končanem študiju kompozicije in glasbene teorije na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Pavla Mihelčiča je nadaljevala podiplomski študij kompozicije na Visoki šoli za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu pod mentorstvomin leta 2008 končala mojstrski študij na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu v razredu​Že med študijem je dobila evropsko nagrado za najboljšo kompozicijo na festivalu Young Euro Classic za Koncert za violino in orkester: »To mi je dalo samozavest za nadaljnje raziskovanje koncertantne oblike,« pravi skladateljica, ki je do zdaj napisala tri violinske koncerte, po enega za flavto, trobento, violo, violončelo, harmoniko in saksofon. Za Flux za trobento, rog, harmoniko in godalni orkester ter Quadrum za štiri tolkalce in orkester je pred dvema letoma prejela nagrado Prešernovega sklada. Nina Šenk je umetniška vodja cikla sodobne komorne glasbe Koncertni atelje v okviru Društva slovenskih skladateljev in cikla klasične glasbe Koncertni abonma v Ribnici na Dolenjskem.