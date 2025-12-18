Anja Petek in Patricija Verdev: Alpinistki, ki radi raziskujeta neraziskano

Z alpinistkama Anjo Petek in Patricijo Verdev smo se po spletu okoliščin dobili v plezališču na Vranskem. Tam se tudi sicer občasno srečujeta in sta pred časom za svojo prvo skupno odpravo izbrali indijsko Himalajo, kjer sta nato septembra lani med drugim v alpskem slogu opravili prvi pristop na 6243 metrov visoko goro Lalung I. Za ta vzpon sta prejšnji teden v Italiji prejeli posebno nagrado žirije zlati cepin za dosežke v ženskem alpinizmu.

Na himalajski šesttisočak sta se povzpeli po zahtevnem ostrem vzhodnem grebenu in po prvenstveni smeri prečili goro ter sestopili po zahodnem grebenu in prek severne stene. Za celoten podvig sta potrebovali pet dni. A vse ni šlo brez ovir. Sprva sta načrtovali vzpon po očitnem razu v severni steni, kar bi jima glede na razmere vzelo dodaten dan, zato sta spremenili načrt. Nato sta zaradi slabega vremena dan in pol preživeli v šotoru, zadnji večer pa sta malo pod vrhom v vetru izgubili šotorske palice in preživeli noč v bivak vrečah. Naslednje jutro jima je otežila orientacijo še megla. Kljub temu se nista vdali in sta 14. septembra ob 9. uri dosegli vrh. Pojasnili sta, da jima je pri tem gotovo pomagalo, da se kot naveza dopolnjujeta in da kadar ena popusti, druga potegne voz naprej, in obratno. Seveda pa tudi obojestranska vztrajnost in osredotočenost na cilj. Anja Petek pravi, da si sploh ne predstavlja trenutka popolne nemoči, Patricija Verdev pa, da vedno ostane iskrica, ki te premakne.

Življenjski moto Ne primerjajmo se

z drugimi, ampak se veselimo svojih del

in svojih poti. Anja Petek

»Glavna nagrada zame je, kako sama vrednotim ta vzpon. Na podlagi preteklih izkušenj vem, da je bil izjemen,« je pojasnila Anja Petek (AK Rinka). Novembra lani sta v Moskvi prejeli mednarodno nagrado za ženske alpinistične dosežke jekleni angel. Kljub vsemu ju je letošnja posebna nagrada za ženske dosežke v alpinizmu presenetila. »To je še ena potrditev, da ko slediš svojim sanjam in željam, za katere si se pripravljen odpovedati tudi udobju, te lahko dosežeš. Upam, da je to dodatna spodbuda za ženske v alpinizmu,« je ob razglasitvi povedala Patricija Verdev (AO Celje Matica).

Življenjski moto Želja po odpravah

in visokih gorah. Patricija Verdev

Anjo Petek so potegnile v alpinizem zgodbe slovenskih alpinistov, Patricijo Verdev pa »visoki beli hribi«. Anja Petek ima za sabo kar nekaj odprav in odmevnih podvigov: Pik Lenin v Kirgiziji, dve odpravi v Ande, Heckmaierjevo smer v severni steni Eigerja, zimski tris skalaških smeri v Julijcih in prvo žensko zimsko ponovitev Čopovega stebra v severni steni Triglava. Podpisana je tudi pod številne prvenstvene smeri. Sprva je, kot pravi, cilje izbirala prek zgodb, nato iz vodnikov, zdaj, ko si bolj zaupa, pa rada raziskuje neraziskano. Je tudi vzgojiteljica predšolskih otrok ter profesorica pedagogike in andragogike, trenutno pa se posveča predvsem podiplomskemu študiju psihoterapije, s katero se tudi ukvarja. Njen moto je: »Ne primerjajmo se z drugimi, ampak se veselimo svojih del in svojih poti.«

Za Patricijo Verdev je bila odprava v indijsko Himalajo prva večja doslej, čeprav je bila že pred tem v tej azijski državi. Pozimi je splezala direktno smer v Špiku in Smer Debelakove v Mojstrovki, za sabo ima tudi prvenstvene smeri v Tatrah in slovenskih hribih. Je tudi aktualna načelnica alpinističnega odseka Celje Matica. Po izobrazbi je inženirka agronomije, a se kot samostojna podjetnica raje ukvarja s strežbo in plezalnimi vadbami. Kot pravi, je se njen moto iz leta v leto spreminja. »Sprva sem hotela čim več plezati. Zdaj pa je to bolj želja po odpravah in visokih gorah.« Dodala je, da je treba kdaj kakšno stvar tudi izpustiti, da lahko nastanejo novi spomini.

Ana Baumgartner Foto Voranc Vogel

Ana Baumgartner alpinistka Anja in Patricija sta zelo topli in iskreni osebi, z njima se je mogoče pogovarjati o marsičem, ne le o alpinizmu. Seveda sta tudi pogumni in optimistični, zato lahko dosegata takšne cilje. Gre za pogum, ki ga žene optimizem. Zdi se mi, da dobro delujeta kot naveza, saj si lahko vse povesta, poleg tega se znata podpirati in dopolnjevati: kadar na primer ena omaga, druga potegne voz naprej. Za nagrado zlati cepin za ženske dosežke v alpinizmu sem bila zanju zelo vesela, ne pa toliko presenečena, saj je bil njun vzpon precej odmeven. Je pa spoštovanja vredno, da sta bili izbrani med vsemi kandidatkami. Ta nagrada je gotovo lahko spodbuda vsem drugim, kaj lahko dosežeš s predanostjo. Za ženski alpinizem je podeljevanje takšnih nagrad zelo pomembno, še posebej, če gre v slovenske roke, saj je alpinizem še vedno bolj moški šport. Seveda upam, da bo PZS še naprej spodbujala takšne odprave.