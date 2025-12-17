  • Delo mediji d.o.o.
    Delova osebnost leta

    Irena Žagar: Borka za pravičnost in dobrobit ljudi

    Irena Žagar, predsednica Srebrne niti, je upokojena sodnica, ki ves čas zagovarja zdravstvene in socialne pravice, še posebej starejših.
    Boli jo krivica, ki se dogaja ljudem, še posebno najšibkejšim. Ugotavlja, da je zlasti v politiki preveč ljudi, ki mislijo samo nase. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Boli jo krivica, ki se dogaja ljudem, še posebno najšibkejšim. Ugotavlja, da je zlasti v politiki preveč ljudi, ki mislijo samo nase. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andreja Žibret
    17. 12. 2025 | 05:00
    17. 12. 2025 | 10:52
    6:26
    A+A-

    Irena Žagar ni nikoli silila v ospredje, čeprav je delala na odgovornih delovnih mestih. Vse življenje je odločna borka za pravičnost. Boli jo krivica, ki se dogaja ljudem, še posebno najšibkejšim. Pri delu želi imeti red. Ugotavlja, da je vsepovsod, zlasti pa v politiki, preveč ljudi s prevelikim egom, ki mislijo samo nase in jih ne zanima, kaj bo z drugimi. Rezultat so razmere, v katerih živimo.

    Dilemo iz leta 1970, ko se je odločala med študijem medicine in prava, je rešila tako, da je kot diplomirana pravnica ves čas delovala na področju zdravstvenih in socialnih pravic in se na njem tudi izobraževala. Najprej se je leta 1975 zaposlila v takratni Zdravstveni skupnosti Slovenije, kjer je 25 let, do nastopa sodniške službe, delala na področju zdravstvenega zavarovanja. Ko je bil leta 1992 ustanovljen ZZZS, je bila pomočnica generalnega direktorja.

    Nikoli je ni bilo strah

    V času osamosvojitve Slovenije in pristopnih pogajanj je bila članica delegacij za pripravo in sklenitev dvostranskih sporazumov z EU o socialnem zavarovanju. Nato je bila okrožna sodnica na delovnem in pravnem sodišču, kjer je tudi vodila socialni oddelek, ter od leta 2016 do upokojitve 2020 vrhovna sodnica. V letu 1999/2000 se je vpisala na podiplomski študij delovnega prava in prava socialne varnosti; leta 2004 je postala magistrica znanosti.

    ŽIVLJENJSKI MOTO:

    Ne delaj drugemu tistega, česar ne želiš sebi.

    »Nikoli me ni bilo strah in pri svojem delu nisem imela nobenega osebnega interesa,« poudari. Volje, odločnosti, energije, zagona v skrbi za najšibkejše ji ne zmanjkuje niti po upokojitvi. Od sredine leta 2024 je predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit, kjer z vsem srcem in na etični pogon delajo za dobrobit starejših. V odmevnih javnih pismih, ki sprožajo iskanje rešitev, opozarjajo na diskriminacijo in nasilje nad starejšimi, osamljenost, revščino, obsojajo vse oblike starizma. Ni jim vseeno, kako so obravnavani starejši v zdravstvenem varstvu.

    »Na pismo združenja o težavah pacientov na urgenci, med katerimi je večina starejših, se je oglasilo veliko ljudi s svojimi zgodbami. Upam, da bodo poiskali rešitve. Zdravniki bi morali med sabo poiskati tiste, ki kvarijo ugled in sistem v zdravstvu. Medtem ko se pravice pacientov zmanjšujejo, se zdravniške povečujejo. Pravice je treba ves čas prilagajati, v plus in minus.« Podpira ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel v prizadevanju za ureditev pravičnega in vzdržnega zdravstvenega sistema.

    Preveč je hlepenja po dobičku

    »Ob negativnem izidu zakonodajnega referenduma o prostovoljnem končanju življenja in nepoštenem delovanju nekaterih akterjev v predvolilni kampanji, RKC in nekaterih zdravniških združenj, ki so namenoma predstavljali izkrivljene podatke zakona, bomo razmislili o uporabi nadaljnjih pravnih sredstev.«

    Irena Žagar pogreša nenapovedane nadzore v zdravstvu in sociali. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Irena Žagar pogreša nenapovedane nadzore v zdravstvu in sociali. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Ko je spremljala mamo in njenega moža v domu za starejše, je videla, da bi bilo treba marsikaj izboljšati in da je preveč hlepenja po dobičku na račun stanovalcev. Pogreša nenapovedane nadzore v zdravstvu in sociali. Zelo podpira uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi, pri čemer je za te pravice potreben denar, ki se včasih izgubi tam, kjer ne bi bilo treba. »Zakon, ki so ga uveljavili, so na ministrstvu za solidarno prihodnost na začetku vzeli prelahko, saj je težko vse te postopke na hitro izpeljati. Zdaj pa se trudijo. Verjamem, da ko bo vse vzpostavljeno, bo delovalo tako, kot mora.« Meni pa, da bi pravice iz pozitivno rešenih vlog morale veljati od takrat, ko so bile vloge oddane.

    Svoje pomembno poslanstvo ob odličnem poznavanju zdravstvene zakonodaje vidi tudi kot zastopnica pacientovih pravic na območni enoti NIJZ Ljubljana, za katero je bila imenovana februarja letos. Prosti čas najraje preživlja z družinami svojih treh otrok, šestimi vnuki in 14 let staro psičko, ki sta jo z možem pred dvema letoma posvojila iz zavetišča za živali.

    Dr. Marina Tavčar Krajnc FOTO: arhiv Srebrne niti
    Dr. Marina Tavčar Krajnc FOTO: arhiv Srebrne niti

    Dr. Marina Tavčar Krajnc, članica izvršnega odbora Srebrne niti

    Pogumna, vztrajna in srčna ženska vodi Srebrno nit v težavnem obdobju. V dobrem letu sta bila razpisana dva referenduma o možnosti uveljavitve zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, morda se je zdelo, kakor da se Srebrna nit ukvarja predvsem s to problematiko.

    V resnici Irena Žagar usmerja društvo tako, da to ohranja svoje temeljno poslanstvo – skrb za dostojno življenje starejših, kar je bilo v zadnjem času najtesneje povezano z uveljavitvijo zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta bo lahko prinesel pravo revolucijo v odnosu do skrbi za starejše, ki jih je v Sloveniji že več kot četrtina vseh prebivalcev.

    Je tudi zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani, kar je drugo področje, kjer je potrebno nenehno prizadevanje za ohranjanje javnega zdravstva. Oboje opravlja predano, kakor je prej opravljala svoje profesionalno delo pravne strokovnjakinje in vrhovne sodnice.

    Peter Wostner

    Tom Potokar

    Samo Curk

    Gregor Božič

    Nick Vovk

    Domen in Nika Prevc

    Teja Potočnik

    Irena Žagar

    Anja Petek, Patricija Verdev

    Nika Kovač

    Delova osebnost leta 2025Irena ŽagarDruštvo Srebrna nitDolgotrajna oskrbazdravstveni sistem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

