    Delova osebnost leta

    Mlada izumiteljica, ki jo ženejo rezultati

    Teja Potočnik, prejemnica evropske nagrade za mlade izumitelje, je razvila prelomno rešitev za optimiziranje izdelave čipov.
    Med doktorskim študijem si je želela olajšati zelo zamudno delo, zato je razvila avtomatizirano programsko platformo. FOTO: Kilian Mandetzky/EPO
    Beti Burger
    16. 12. 2025 | 05:00
    16. 12. 2025 | 08:23
    5:38
    Tejo Potočnik, 27-letnico, ki že od leta 2017 živi v Veliki Britaniji, je javnost pred pol leta spoznala kot dobitnico nagrade za mlade izumitelje (young investors prize). Bila je ena od desetih nagrajenih inovatorjev med prijavljenimi 450 kandidati.

    Mlada izumiteljica in tudi podjetnica je razvila avtomatizirano programsko platformo LithoTag, ki povečuje natančnost pri izdelavi polprevodniških naprav na podlagi nanomaterialov. »Močna motivacija so zame rezultati: občutek, ko nekaj zgradiš in to deluje, četudi je včasih treba večkrat poskusiti,« je povedala. Iskanje rešitev je tudi njen življenjski moto. Najpomembnejši lastnosti mladega izumitelja sta po njenem radovednost in vztrajnost: »Ne bo vedno vse uspelo prvič, treba je biti potrpežljiv,« pove Teja Potočnik, sicer doma iz Spodnjih Jablan v okolici Kidričevega.

    Do nagrajene rešitve jo je, kot iskreno pove, malce vodila tudi »lenoba«, saj si je želela olajšati doktorski študij. Na Cambridgeu je na oddelku za elektroniko in elektrotehniko doktorirala iz nanofabrikacij. »V okviru doktorata sem delala z nanomateriali in to je bil zahteven proces. Za identifikacijo teh zelo, zelo majhnih materialov sem porabila ogromno časa v laboratoriju. Delo je zelo zamudno in mi ni bilo najbolj všeč, zato sem ustvarila programsko opremo,« je pojasnila.

    Hitro se je izkazalo, da ima rešitev tudi komercialni potencial. Ustanovila je podjetje Nanomation, v katerem zdaj dela šest ljudi, med njimi tudi njen mentor pri doktorski nalogi.

    Življenjski moto

    Če nekaj ne uspe, poskusim kaj drugega, vedno iščem nov način, da najdem rešitev.

    Za kakšen izum torej gre? »Nanomateriali so tako majhni, da jih lahko vidiš samo skozi posebne mikroskope. Procesiranje čipov s temi materiali obsega analizo števila mikroskopskih slik; in na povprečnih čipih je lahko na stotisoče ali milijon različnih nanomaterialov. Proces je dolg in naporen. Sama sem izumila nekakšen koordinatni sistem, ki deluje podobno kot QR-koda. Ko računalnik oziroma mikroskop prebere te kode, natančno ve, kje so ti materiali in kakšne lastnosti imajo,« pojasnjuje Potočnikova, ki se za znanost zanima že od mladih nog. Sprva je sicer razmišljala o medicini, a sta jo kasneje bolj pritegnili fizika in kemija, med študijem v Manchestru pa elektronika.

    In kako si je kot majhna deklica predstavljala znanstvenike in izumitelje?

    »Mislila sem, da je njihovo delo bolj samostojno oziroma individualno; da si sam, zaprt v laboratoriju in raziskuješ. V resnici pa je veliko komunikacije in sodelovanja z ekipo.«

    Dr. Jack Alexander-Webber Mentor

    Kot Tejin mentor med njenim doktorskim študijem v Cambridgeu sem ponosen na njene izjemne akademske dosežke v zadnjih letih in prizadevanje, da bi te prenesla v prakso v svojem zagonskem podjetju Nanomation. Nominacija je priznanje za Tejino trdo delo pri odkrivanju potenciala novih polprevodnikov in navdušen sem nad priložnostmi, ki jih prinaša za Tejino kariero.

    Industrija polprevodnikov je moška in konservativna

    Ker je ustanovila podjetje, danes njeno delo ni le izumiteljsko, ki ji je sicer bližje, ampak tudi podjetniško. Prizna, da sta jo k odločitvi za podjetniške vode spodbudila tudi univerza, ki vlaga v mlade startupe, pa tudi dejstvo, da so podobno storile tudi nekatere druge ženske in jim je uspelo. Čeprav je na univerzi veliko raziskovalk, priznava, da je industrija polprevodnikov še vedno moška in konservativna: »Večkrat sem prišla na sejme, kjer sem bila edina ženska, ki je imela predstavitev.«

    O prihodu domov ne razmišlja: »Tu imamo ogromno podpore. Bližina Londona je pomembna, ker je tam veliko investitorjev.«

    In s čim se v njenem startupu ukvarjajo? »Osredotočamo se na gradnjo prototipov, ti, s katerimi se ukvarjajo zdaj, se uporabljajo za infrardeče kamere. Kam se bo naše podjetje usmerilo v prihodnosti, pa še ne vemo.«

    Teja Potočnik opozori tudi na prednost nanomaterialov z vidika porabe energije; porabijo je manj kot, denimo, bolj razširjeni silicijevi čipi. Prizna pa, da čeprav se v industriji o pomenu prihodnosti in energije že pogovarjajo, je še vedno poudarek na hitrosti in zmogljivosti čipov ter ceni. Vendar verjame, da se bo tudi to spremenilo.

