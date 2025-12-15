Domen in Nika Prevc: Skromna prvaka, ki podirata mejnike

O izjemni skakalni družini Prevc je bilo prelitega že ogromno črnila, gotovo pa bo ta priimek v tem športu še nekaj časa prisoten v svetovnem vrhu. Potem ko sta najstarejša brata Peter in Cene tekmovalne smuči že postavila v kot, zdaj podirata mejnike na skakalnicah in letalnicah Domen in Nika. V prejšnji zimi sta napisala nova odmevna poglavja na svoji dosedanji blesteči športni poti.

Zablestela sta na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki ga je februarja in v začetku marca gostil Trondheim. Nika je na tem norveškem prizorišču navdušila z zlatima lovorikama na obeh posamičnih tekmah, Domen pa se je z naslovom svetovnega prvaka ovenčal na tamkajšnji veliki skakalnici. Za nameček je prvak iz Dolenje vasi pri Železnikih na nor­dijskem SP prispeval pomemben delež k moštvenemu zmagoslavju Slovenije, skupaj s sestro ter Emo Klinec in Anžetom Laniškom se je na vrhuncu pretekle sezone veselil tudi srebrne kolajne na preizkušnji mešanih ekip.

Nika in Domen Prevc sta od letošnjega marca svetovna prvaka in rekorderja. FOTO: Blaž Samec/Delo

A s tem njunih uspehov še zdaleč ni bilo konec. Nika je na poti do drugega zaporednega velikega kristalnega globusa v Vikersundu poletela tudi do ženskega svetovnega rekorda (236 metrov) in si s tem podarila najlepše darilo za 20. rojstni dan, ki ga je praznovala 15. marca. V podobnem slogu je po svetovnem prvenstvu blestel Domen, ki se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino smučarskih poletov v Planici. Najprej je slavil krstno zmago za svetovni pokal na domačem snegu, na velikem finalu sezone pa je na veliko veselje številnih navijačev na letalnici bratov Gorišek odjadral še do novega svetovnega rekorda (254,5 metra).

Življenjski moto Treba je garbati [garati, se boriti]. Domen Prevc

Tako si od letošnjega marca najboljši znamki na svetu lastita sorojenca iz Selške doline, pred Niko in Domnom pa je bil svetovni rekorder njun brat Peter, ki je februarja 2015 v Vikersundu podrl mejnik z 250-metrskim poletom. Od petih slovenskih prvakov, ki so se doslej vpisali med nesmrtne z največjo doseženo daljavo, kar trije prihajajo iz družine Prevc; ob njih je takšen podvig uspel le še Jožetu Šlibarju (leta 1961 s 141 metri v Oberstdorfu) in Emi Klinec (predlani z 203 in 226 metri v Vikersundu).

Robert Hrgota FOTO: Leon Vidic/Delo

Robert Hrgota trener Kadar je Domen Prevc v formi, vem, kaj lahko dobim od njega – zlato kolajno na svetovnem prvenstvu in nato še svetovni rekord. Letos spominja nase iz obdobja, ko je v svetovnem pokalu zablestel pri rosnih šestnajstih letih. V sebi ima nekaj več. Veseli me, da je to po nekaj sezonah težav spet pokazal. V Trondheimu je bila njegova prednost tudi ta, da se ni obremenjeval s kolajno, ampak se je popolnoma osredotočil na svojo nalogo, ki jo je opravil sijajno. Kar pa zadeva njegov planiški rekordni polet ... To so trenutki, za katere delaš. Moram priznati, da smo bili na trenerskem stolpu kar naelektreni, saj nismo mogli verjeti, da je dejansko poletel do svetovnega rekorda.

Navdušujeta tudi na začetku olimpijske zime 2025/26

Nika je bila v prejšnji sezoni od vsega začetka v vrhu (na tekmah za svetovni pokal je skupaj nanizala 19 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 15 na najvišjo stopnico), Domen pa se je sprva precej lovil. Med drugim je v Lillehammerju in Titisee-Neustadtu doživel dva grda padca, po katerih pa se je hitro pobral. »Doma so nas vzgajali tako, da ne smemo tarnati in se smiliti sami sebi,« je eno od skrivnosti družinskega uspeha razkril 26-letni as kranjskega Triglava, njegova šest let mlajša sestra pa je skromno pripomnila: »Občutek poraza in nemoči me vedno porine nekam naprej. Da nato popravim zadeve in naredim nekaj več.«

Domen in Nika navdušujeta tudi na začetku olimpijske zime 2025/26, v kateri je Nika zmagala trikrat, Domen pa štirikrat. Minulo soboto sta si pokorila konkurenco v Klingenthalu ter postala prvi brat in sestra v zgodovini, ki sta isti dan na istem prizorišču osvojla prvo mesto. Teden dni prej je Domen po podvigih v Visli po dolgih devetih letih spet oblekel rumeno majico. Če bosta nadaljevala v takšnem slogu, bi utegnila napisati novo imenitno poglavje tudi na vrhuncu te sezone – februarskih olimpijskih igrah v Italiji.

Jurij Tepeš FOTO: Jože Suhadolnik/Delo