Gregor Božič: Kaj nam ostane v spominu in kaj se nam prikrade v sanje

Gregor Božič (1984) je zapisan dvema svetovoma. Njegov filmski opus dobiva nagrade doma in po svetu, sam pa je pri tem bodisi v vlogi režiserja – podpisal se je pod celovečerni film Zgodbe iz kostanjevih gozdov (2019) in kratki film Navadna hruška (2025) – bodisi direktorja fotografije, nedavno v filmih Mož, ki ni mogel molčati in Fiume o morte!, obeh velikih uspešnicah. Odmevna je tudi njegova predanost raziskovanju in ohranjanju starodavnih sadnih sort, ki prav tako kaže ne le njegov značaj, temveč tudi njegov pogled na svet.

Dokumentarno-igrani kratki film Navadna hruška, ki je kandidat za evropsko filmsko nagrado za kratki film, predstavlja ta dva svetova. Čeprav sam pravi, da ta svetova drug drugega ne potrebujeta, je očitno, da se vzajemno oplajata. »Stičišče obeh je pripovedovanje zgodb. Ko sem delal raziskavo za Zgodbe iz kostanjevih gozdov, sem ugotovil, da lahko s pogovorom z določeno generacijo, ki zdaj počasi odhaja, ti ljudje so bili stari več kot petinsedemdeset ali celo več kot osemdeset let, odkrijem številne zgodbe.«

Prek teh je spoznal, kako pomembno je bilo v njihovem življenju sadje, kako je vplivalo na vsakdan ljudi, jih osrečevalo in mestoma finančno preskrbelo. »Bilo je tudi ekonomsko pomembno za celotno Goriško, ki je bila takrat najpomembnejše sadjarsko območje za cesarski Dunaj. Stičišče je torej v pripovedovanju zgodb, v tem, kako dojemamo prostor, ki nas obdaja, kaj nam ostane v spominu in kaj se nam prikrade v sanje. V moji regiji je sadje imelo to vlogo.« Sčasoma je vinogradništvo izrinilo sadovnjake, veliko znanja starejših generacij je bilo izgubljenega, je poudaril Božič, ki je v vasi Kojsko z družino zbral in posadil več kot šestdeset lokalnih sort sadja, v sadovnjaku pa skrbi za več kot dvesto sort, tudi tujih.

Ena izmed značilnosti njegovega filmskega opusa je snemanje na filmski trak, kar je zanj podobno sajenju sadnega drevja. Nekaj posadiš, potem pa čakaš in si lahko samo predstavljaš, kaj se bo rodilo, je povedal. To izkušnjo deli s pogostima sodelavcema, režiserjem Matjažem Ivanišinom in producentko ter scenaristko Marino Gumzi; s slednjo trenutno snujeta celovečerni film, ki bo med drugim govoril o tem, od kod izvira sadje, ki ga vsak dan uživamo (večina ne ve, da hruška, ki jo prejmemo v bolnišnici ali vrtcu, prihaja iz veletržnic v Barceloni ali Istanbulu).

Življenjski moto Najboljše je tisto drevo, ki si ga posadil včeraj.

Kot je pojasnil Božič, si pri »snemanju na filmski trak omejen tudi s količino materiala. Po drugi strani so, če pogledamo največkrat nagrajene filme tega leta, vključno z ameriškimi, vsi posneti na trak. Zakaj? Ker gre za organski material, ki ga digitalno ne moremo nadomestiti, ki reagira neposredno na svetlobo iz okolice in je poln anomalij. Te anomalije naredijo podobo specifično, zanimivo in lepšo. Vsi najdražji filmi, ki jih trenutno digitalno snemamo po svetu, gredo skozi proces, pri katerem poskušajo zreducirati čistino digitalne tehnike. Na neki način jo poskušajo degradirati, da bi dobili nekaj, kar je bliže našemu očesu. Oko je živa stvar in kot takšno ima rado anomalije.«

Gregor Božič o sebi pravi, da je na neki način ujetnik časa, saj mu ga nenehno primanjkuje. Sicer pa je čas zanj eden od ključnih elementov njegove ustvarjalnosti in življenja. »Čas, ki ga družba dojema kot normalen ali standarden, ni skladen z naravnim časom, še posebej ne s časom dreves. Zame so bila drevesa vedno zatočišče, zato ne moreš drugače, kot da se prilagodiš temu drugemu času, četudi ne za dolgo. Zavedati se moramo, da nas bodo drevesa verjetno preživela, kar je majhna uteha v našem kaotičnem svetu.«

Matjaž Ivanišin sodi med najbolj odmevne slovenske filmske režiserje in avtorje. FOTO: Blaž Samec

Matjaž Ivanišin, filmski režiser Gregor je pripovedovalec. Pripoveduje s filmi, kamero in fotoaparatom, s svojim sadovnjakom, s hruškami in marelicami. Pripoveduje blago in pozorno. Pripoveduje ljudem, ki so mu blizu, in tistim, ki jih ne pozna. Pripoveduje tako, da se zahtevne stvari zdijo preproste, da jih čutimo na dosegu roke, prav tukaj in zdaj. Tako njegova drevesa postanejo naša, njegovi obrazi postanejo naši. Ljudje okrog njega postajamo boljši, občutljivejši. Pa čeprav zgolj tu in tam ali samo za hip. V treh filmih sva pripovedovala skupaj. Če je v teh kaj dobrega, je to v veliki meri njegova zasluga. Če je v teh kaj slabega, to gotovo ni njegova krivda. Prepričan sem, da je tudi z drugimi filmi, pri katerih je sodeloval, tako. Spoznala sva se na majhni filmski šoli v Ljubljani. Tudi zato imam to šolo rad.