Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

Nominirance od 9. do 19. decembra predstavljamo na straneh časopisa Delo in na delo.si, kjer si lahko ogledate tudi njihove videopredstavitve. Zmagovalca oziroma zmagovalko boste izbrali bralci z glasovanjem. Kdo so torej letošnji nominiranci?

Ekonomist in angažirani intelektualec Peter Wostner, ki verjame v mlade in v ustvarjalno družbo; vojni kirurg slovenskih korenin Tom Potokar, ki je bil v Gazi priča grozljivim zločinom; borec za dobrobit rejnih živali Samo Curk; filmski režiser, zaljubljen v sadovnjak Gregor Božič; izjemna aktivistka Nika Kovač, ki vodi kampanjo My Voice, My Choice; brat in sestra Domen in Nika Prevc, svetovna prvaka in svetovna rekorderja; dobitnica evropske nagrade za mlade izumitelje Teja Potočnik; sodelavec nevladne organizacije Nick Vovk, ki je bil na misiji v Gazi; alpinistki Patricija Verdev in Anja Petek, ki sta prejeli najprestižnejše mednarodno alpinistično priznanje; predsednica Srebrne niti, Združenja za dostojno starost, Irena Žagar.

V prihodnjih dneh bomo predstavili njihove zanimive zgodbe, spletno glasovanje bralcev bo mogoče od sobote, 20. decembra naprej.

Lani je Delov častni naslov pripadel zdravniku, hematologu in profesorju Samu Zveru.

Tule pa so portreti letošnjih nominirancev.

Peter Wostner, razvojni ekonomist, Urad za makroekonomske analize in razvoj FOTO: Jože Suhadolnik

Tom Potokar, kirurg, ki je videl pekel v Gazi FOTO: Jože Suhadolnik

Samo Curk, aktivist, ki odpira širšo razpravo o dobrobiti rejnih živali FOTO: Andrej Petelinšek/Večer

Gregor Božič, filmski režiser in avtor projekta Sadeži, kot jih sanjajo sadjarji v zimskem času FOTO: Osebni Arhiv

Nick Vovk, sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce FOTO: Jože Suhadolnik

Domen in Nika Prevc, svetovna prvaka in svetovna rekorderja FOTO: Leon Vidic

Teja Potočnik, prejemnica evropske nagrade za mlade izumitelje

Nika Kovač, voditeljica kampanje My Voice, My Choice FOTO: Črt Piksi

Patricija Verdev in Anja Petek, dobitnici mednarodne nagrade zlati cepin za ženske dosežke v alpinizmu FOTO: Jože Suhadolnik