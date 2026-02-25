»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Blagovna znamka SENS je leta 1994 nastala z idejo in jasno vizijo ustanoviteljice Zlate Zavašnik, da zapolni vrzel v ponudbi kakovostnih moških oblek. Vodila jo je želja ustvariti nekaj edinstvenega, znamko z lastno identiteto in visoko postavljenimi merili kakovosti. Minimalizem v oblikovanju, natančnost kroja in premišljen izbor tkanin so že od začetka temelj zgodbe, ki danes traja več kot tri desetletja.

Danes, 32 let pozneje, lahko samozavestno pove, da so slovenski modni prostor obogatili z moškim glamurjem in ohranili jasno identiteto tudi v najzahtevnejših gospodarskih obdobjih. »Največji izziv je bil preživeti propad tekstilne industrije in gospodarske krize, kar nam je uspelo z vztrajnostjo in nenehnim prilagajanjem. Ponosna sem na našo zgodbo trajnostnih izdelkov in na to, da imamo danes trgovino in pisarne na istem mestu. To nam omogoča, da ohranimo osebni stik in se takoj odzovemo na želje strank. In naj še omenim, da imamo novo spletno stran in novo spletno trgovino,« pove Zlata Zavašnik.

V času, ko so se številne blagovne znamke širile v različne smeri, je ostala zvesta eni sami zgodbi. Prav ta doslednost je korak za korakom zgradila prepoznavnost znamke. Uspeh pripisuje vztrajnosti, iskrenemu ustvarjanju in zvestobi lastni estetiki. Trende spremljajo, a jih vedno prilagodijo svojemu oblikovalskemu jeziku, da obleka ohrani prepoznavno silhueto in značaj.

Edinstvenost, ki se odmika od hitre mode

»Obleka je tihi govor, ki sporoča spoštovanje do sebe in do dogodka. Dobro krojen kos moškemu da 'hrbtenico', izboljša držo in dvigne samozavest. Ne gre za skrivanje, ampak za podporo osebnosti – ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši tudi v komunikaciji,« pravi Zlata Zavašnik, ki prav s takšnim spoštovanjem do obleke in do tistega, ki jo nosi, navdušuje že tri desetletja. Nikoli ni želela slediti množici, temveč postavljati nove standarde kakovosti.

»Trendom ne sledimo slepo, ampak jih vedno prilagodimo svoji zgodbi in potrebam trga«.

V poplavi hitre mode SENS stavi na osebni pristop in na dizajn, ki je za moške obleke redek. »Vnašamo detajle, ki jih drugi nimajo, in ohranjamo visoko kakovost. Naša prednost so lastno slovensko oblikovanje, možnost krojaških popravkov in izbor materialov, ki dihajo. Ne tekmujemo s količino, ampak s tem, da stranki ponudimo obleko, ki je resnično njena – ustvarjena in prilagojena, ne le narejena«.

Takšna izkušnja gradi zaupanje. »Vračajo se zaradi zaupanja. Če se fant na maturantskem plesu v naši obleki počuti sproščeno in samozavestno, si to zapomni. Ko potrebuje obleko za službo ali poroko, ve, da pri Sensu dobi rešitev, ne le izdelka. Postanemo partner pri njegovih življenjskih prelomnicah.«

Pet najpogostejših napak pri izbiri obleke Elegantno brezhibni v vsaki situaciji. Preverite nasvete Zlate Zavašnik. Predolgi rokavi suknjiča : rokav srajce mora biti viden vsaj 1 cm.

: rokav srajce mora biti viden vsaj 1 cm. Zapenjanje spodnjega gumba: pri suknjiču se spodnji gumb največkrat ne zapne.

pri suknjiču se spodnji gumb največkrat ne zapne. Predolge hlače: hlačnica mora lepo pasti in se ne sme gubati na čevlju.

hlačnica mora lepo pasti in se ne sme gubati na čevlju. Prevelika številka: obleka mora slediti liniji telesa, ne sme viseti.

obleka mora slediti liniji telesa, ne sme viseti. Neusklajeni dodatki: pas in čevlji, kravata in srajca ter prsni robček in metuljček naj se barvno ujemajo za urejen videz.

Od vsakodnevne poslovne priložnosti do nepozabnih slavnostnih dogodkov

Njihove obleke spremljajo moške od prvih večjih nastopov do najpomembnejših življenjskih trenutkov. SENS je postala zvesta izbira poslovnežev, ki pri vsakdanjem delu in srečanjih s poslovnimi partnerji želijo ohranjati klasično eleganco ter dodati kanček sodobne brezskrbnosti.

Znamka je priljubljena tudi ob pomembnih življenjskih dogodkih, kot so maturantski ples ali poroke. »Smoking in frak skupaj z vsemi pripadajočimi dodatki sta obvezen del naše ponudbe. Kot vrhunec moške elegance dokazujeta našo strokovnost in zagotovo dvigata raven in ime znamke.«

Posebej jih veseli, da ustvarjajo izdelke, ki so že sami po sebi trajnostni in namenjeni pomembnim trenutkom v življenju moškega, dogodkom, ki mu pomenijo nekaj več. Takšni kosi ne nastanejo za eno sezono ali en sam izhod, temveč imajo jasno vlogo v garderobi, saj se nanje moški lahko zanese, ko želi urejenost, samozavest in dober vtis.

Pri Sensu vztrajajo pri premišljenem oblikovanju, kakovostnih tkaninah in natančni izdelavi, obenem pa ostajajo blizu stranki, ki pogosto išče obleko za prelomnico, poslovno priložnost ali slavnostni dogodek, kjer šteje vsak detajl.

Znani Slovenci v oblekah SENS

Ugled znamke krepijo tudi ambasadorji, ki poosebljajo njen značaj. Na odru, pred kamero ali na javnih dogodkih predstavljajo samozavesten, urejen nastop, ki ga znamka zagovarja.

Alen Kobilica, Sebastian Cavazza in Jurij Zrnec so različni obrazi samozavestnega moškega, ki ceni kakovost in osebni slog. Izbor ambasadorjev temelji na vrednotah, ki jih znamka zagovarja: integriteta, profesionalnost in prepričljiv nastop.

