    Delova osebnost leta

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    Zlata Zavašnik in Jurij Zrnec, eden od ambasadorjev blagovne znamke SENS. FOTO: Urša Premik
    Galerija
    Zlata Zavašnik in Jurij Zrnec, eden od ambasadorjev blagovne znamke SENS. FOTO: Urša Premik
    Naročnik oglasne vsebine je SENS
    25. 2. 2026 | 14:43
    25. 2. 2026 | 14:49
    6:24
    

    Blagovna znamka SENS je leta 1994 nastala z idejo in jasno vizijo ustanoviteljice Zlate Zavašnik, da zapolni vrzel v ponudbi kakovostnih moških oblek. Vodila jo je želja ustvariti nekaj edinstvenega, znamko z lastno identiteto in visoko postavljenimi merili kakovosti. Minimalizem v oblikovanju, natančnost kroja in premišljen izbor tkanin so že od začetka temelj zgodbe, ki danes traja več kot tri desetletja.

    Danes, 32 let pozneje, lahko samozavestno pove, da so slovenski modni prostor obogatili z moškim glamurjem in ohranili jasno identiteto tudi v najzahtevnejših gospodarskih obdobjih. »Največji izziv je bil preživeti propad tekstilne industrije in gospodarske krize, kar nam je uspelo z vztrajnostjo in nenehnim prilagajanjem. Ponosna sem na našo zgodbo trajnostnih izdelkov in na to, da imamo danes trgovino in pisarne na istem mestu. To nam omogoča, da ohranimo osebni stik in se takoj odzovemo na želje strank. In naj še omenim, da imamo novo spletno stran in novo spletno trgovino,« pove Zlata Zavašnik.

    V času, ko so se številne blagovne znamke širile v različne smeri, je ostala zvesta eni sami zgodbi. Prav ta doslednost je korak za korakom zgradila prepoznavnost znamke.

    Uspeh pripisuje vztrajnosti, iskrenemu ustvarjanju in zvestobi lastni estetiki. Trende spremljajo, a jih vedno prilagodijo svojemu oblikovalskemu jeziku, da obleka ohrani prepoznavno silhueto in značaj.

    Natančnost kroja in premišljen izbor materialov sta temelj identitete znamke SENS od leta 1994. FOTO: Arin Rapuš 
    Natančnost kroja in premišljen izbor materialov sta temelj identitete znamke SENS od leta 1994. FOTO: Arin Rapuš 

    Edinstvenost, ki se odmika od hitre mode

    »Obleka je tihi govor, ki sporoča spoštovanje do sebe in do dogodka. Dobro krojen kos moškemu da 'hrbtenico', izboljša držo in dvigne samozavest. Ne gre za skrivanje, ampak za podporo osebnosti – ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši tudi v komunikaciji,« pravi Zlata Zavašnik, ki prav s takšnim spoštovanjem do obleke in do tistega, ki jo nosi, navdušuje že tri desetletja. Nikoli ni želela slediti množici, temveč postavljati nove standarde kakovosti.

    »Trendom ne sledimo slepo, ampak jih vedno prilagodimo svoji zgodbi in potrebam trga«.

    V poplavi hitre mode SENS stavi na osebni pristop in na dizajn, ki je za moške obleke redek. »Vnašamo detajle, ki jih drugi nimajo, in ohranjamo visoko kakovost. Naša prednost so lastno slovensko oblikovanje, možnost krojaških popravkov in izbor materialov, ki dihajo. Ne tekmujemo s količino, ampak s tem, da stranki ponudimo obleko, ki je resnično njena – ustvarjena in prilagojena, ne le narejena«.   

    Takšna izkušnja gradi zaupanje. »Vračajo se zaradi zaupanja. Če se fant na maturantskem plesu v naši obleki počuti sproščeno in samozavestno, si to zapomni. Ko potrebuje obleko za službo ali poroko, ve, da pri Sensu dobi rešitev, ne le izdelka. Postanemo partner pri njegovih življenjskih prelomnicah.«

    Pet najpogostejših napak pri izbiri obleke

    Elegantno brezhibni v vsaki situaciji. Preverite nasvete Zlate Zavašnik.

    • Predolgi rokavi suknjiča: rokav srajce mora biti viden vsaj 1 cm.
    • Zapenjanje spodnjega gumba: pri suknjiču se spodnji gumb največkrat ne zapne.
    • Predolge hlače: hlačnica mora lepo pasti in se ne sme gubati na čevlju.
    • Prevelika številka: obleka mora slediti liniji telesa, ne sme viseti.
    • Neusklajeni dodatki: pas in čevlji, kravata in srajca ter prsni robček in metuljček naj se barvno ujemajo za urejen videz.

    Od vsakodnevne poslovne priložnosti do nepozabnih slavnostnih dogodkov

    FOTO: Arin Rapuš 
    FOTO: Arin Rapuš 
    Njihove obleke spremljajo moške od prvih večjih nastopov do najpomembnejših življenjskih trenutkov. SENS je postala zvesta izbira poslovnežev, ki pri vsakdanjem delu in srečanjih s poslovnimi partnerji želijo ohranjati klasično eleganco ter dodati kanček sodobne brezskrbnosti.

    Znamka je priljubljena tudi ob pomembnih življenjskih dogodkih, kot so maturantski ples ali poroke. »Smoking in frak skupaj z vsemi pripadajočimi dodatki sta obvezen del naše ponudbe. Kot vrhunec moške elegance dokazujeta našo strokovnost in zagotovo dvigata raven in ime znamke.«

    Posebej jih veseli, da ustvarjajo izdelke, ki so že sami po sebi trajnostni in namenjeni pomembnim trenutkom v življenju moškega, dogodkom, ki mu pomenijo nekaj več. Takšni kosi ne nastanejo za eno sezono ali en sam izhod, temveč imajo jasno vlogo v garderobi, saj se nanje moški lahko zanese, ko želi urejenost, samozavest in dober vtis.

    Pri Sensu vztrajajo pri premišljenem oblikovanju, kakovostnih tkaninah in natančni izdelavi, obenem pa ostajajo blizu stranki, ki pogosto išče obleko za prelomnico, poslovno priložnost ali slavnostni dogodek, kjer šteje vsak detajl.

    Znani Slovenci v oblekah SENS

    Ugled znamke krepijo tudi ambasadorji, ki poosebljajo njen značaj. Na odru, pred kamero ali na javnih dogodkih predstavljajo samozavesten, urejen nastop, ki ga znamka zagovarja.

    Alen Kobilica, Sebastian Cavazza in Jurij Zrnec so različni obrazi samozavestnega moškega, ki ceni kakovost in osebni slog. Izbor ambasadorjev temelji na vrednotah, ki jih znamka zagovarja: integriteta, profesionalnost in prepričljiv nastop.

     Sebastian Cavazza FOTO: Peter Giodani
     Sebastian Cavazza FOTO: Peter Giodani

    Jurij Zrnec FOTO: Urša Premik 
    Jurij Zrnec FOTO: Urša Premik 

    

    Novice  |  Svet
    Za 223 milijonov evrov

    Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

    Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
    23. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje na komercialni televiziji

    Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

    »Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pust

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
    16. 2. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocena soočenja

    Janša v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz

    Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
    Uroš Esih 24. 2. 2026 | 11:47
    Preberite več
    
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    

    moška oblekamoška modaSensfrakmoška poročna oblekamaturantski plesporokaposlovna modapromo
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Alarm v Madridu

    Hud udarec za Real Madrid, Kylian Mbappe ne bo igral

    Španski nogometni velikan pred povratno tekmo lige prvakov proti Benfici na družbenih omrežjih razkril, da prvi strelec zaradi poškodbe ni nared
    25. 2. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    LeBron James o zadnji akciji: Ne vem, kaj je razmišljal Luka (VIDEO)

    Luka Dončić je prevzel odgovornost za zadnjo akcijo LA Lakers, ki je omogočila zmago Orlandu: Moral bi vreči, to je na meni.
    Peter Zalokar 25. 2. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zabavna industrija

    Boj titanov se nadaljuje

    Paramount je povišal ponudbo, da bi iz igre za nakup Warner Brosa. izrinil Netflix.
    25. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje

    Soglasje za moderno industrijsko politiko

    Stranke na dogodku STA in GZS predstavile ukrepe na gospodarskem področju
    25. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Štepanjsko naselje

    Sodišče zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju

    Prebivalci naselja so pred dvema tednoma proti mestni občini vložili tožbo.
    25. 2. 2026 | 14:47
    Preberite več
    
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več

