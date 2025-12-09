Peter Wostner: Moja zvezda severnica so sinova in mlada generacija

Peter Wostner, nominiranec za Delovo osebnost leta, vidi pot do hitrejšega razvoja in večje blaginje v večji produktivnosti in boljši uporabe znanja, inovacij in nasploh ustvarjalnosti. Je motor in sourednik obsežnega poročila o razvoju, dokumenta o kakovosti življenja v Sloveniji, ki ga vsako leto predstavi urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Svojo nominacijo razume tudi kot »priznanje temu, kar delamo kot hiša, in smo zato res počaščeni in veseli«.

Njegov pogled na razvoj je celovit in ambiciozen, temelji pa na bogatih izkušnjah, tudi iz pogajanj z evropsko komisijo o uporabi evropskih sredstev ali iz let 2014–2019, ko je vodil in oblikoval slovensko strategijo pametne specializacije. Prepričan je, da moramo iz naše DNK izbrisati zadovoljstvo s povprečnim in to nadomestiti z miselnostjo zmagovalcev. Opozarja nas, da moramo spremeniti smer in narediti preskok, ki zahteva vrsto sprememb na ravni države, javnih politik, podjetij, podjetniškega sektorja in tudi nas kot posameznikov ter celotne družbe.

Naš nominiranec je javno angažirani intelektualec in komunikator poti do pozitivnih sprememb, utemeljenih na analizah, podatkih in predlogih. Poznamo ga po globokem uvidu in prepričljivih javnih nastopih. Kot pravi, ga je letos »najbolj presunilo, da ljudje v resnici želijo razumeti. Ko so soočeni z analizo in predstavitvijo, ki je kredibilna, tudi verjamejo podatkom. Verjamem, da je to prava pot naprej.«

Življenjski moto: Dokler se učim, sem živ.

Motivacijo za nadaljevanje dela mu »poleg nasmeha otrok in žene daje lesk v očeh, ko ljudje slišijo in s podatki okrepljeni vidijo, da imamo škarje in platno še vedno v svojih rokah. In da so spremembe in modernizacija tisto, kar ni dobro samo za bogate, ampak tudi za revne. In da to ni dobro le za podjetja, ampak tudi za zaposlene. In da so spremembe dobre ne samo za državo, ampak tudi za družbo.«

Pričakuje, da bodo mladi novi nosilci sprememb. »Moja zvezda severnica so moja sinova in nasploh mlajša generacija. Mlajša generacija se pogosto predstavlja kot problem. Mislim, da ni tako. Mlajša generacija je rešitev. Če kaj, moramo mi kot starejša generacija vložiti več. Ne samo da jih razumemo, ampak da se tudi sami spremenimo v kontekstu 21. stoletja.« Z mladimi se srečuje tudi kot predavatelj na fakulteti za družbene vede in ekonomski fakulteti. Na slednji je leta 2009 doktoriral, končal je tudi izobraževanje na London School of Economics.

Cenjen je med strokovnimi kolegi, tudi v tujini. V OECD s sedežem v Parizu predseduje delovni skupini za razvoj podeželja in je podpredsednik odbora za regionalne razvojne politike. »Gre za strokovnjaka, ki zna natančno artikulirati svoja stališča ter ta v diskusijah argumentirano zagovarjati, zna motivirati in kot optimist verjame v moč pozitivnih zgodb,« je o njem povedal ekonomist Mojmir Mrak, s katerim sta sodelovala pri številnih razvojnih projektih.

Peter Wostner si za leto 2026 želi in pričakuje, da bodo »Slovenci jasno dali vedeti, da imajo dovolj floskul in neizvedljivih obljub – tako enih, drugih, tretjih ali četrtih –, in da se bodo vsi skupaj odločili za mobilizacijo za razvoj, za inovacije, za ustvarjalno družbo. Za družbo, ki ustvarja na podlagi dogovora vseh ključnih igralcev o desetih ključnih prioritetah, kako bomo vodili to državo prihodnjih petnajst let. Ne le v dobrem, ampak tudi v slabem. Čas je, da si spet dokažemo, česa smo sposobni.«

Mojmir Mrak. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mojmir Mrak, profesor, Ekonomska fakulteta UL »Petra poznam dolgo vrsto let, še iz zgodnje faze njegove profesionalne kariere. Najini poti sta se srečevali predvsem v pogajanjih o večletnih finančnih okvirih Unije, pri katerih je bil njegov prispevek nenadomestljiv. V zadnjem desetletju si je zelo prizadeval za povečanje produktivnosti slovenskega gospodarstva. Že leta argumentirano opozarja, da je povečanje produktivnosti edina pot do večje blaginje v naši državi. Za ta cilj sva se zavzemala v članku, objavljenem v Delu pred petimi leti, avgusta 2020. V njem sva predlagala, da bi evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, katerega programiranje se je tedaj začelo, morala biti usmerjena predvsem v večjo produktivnost, vključno z inovacijami in digitalizacijo. Žal nama takrat ni uspelo. Danes je zavedanje o ključnem pomenu rasti produktivnosti v Sloveniji bistveno večje kot pred nekaj leti. K temu je Peter s poglobljenimi analizami, vključno s tistimi v letošnjem poročilu o razvoju, nedvomno ogromno prispeval.«