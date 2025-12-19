  • Delo mediji d.o.o.
    Delova osebnost leta

    Nika Kovač: Včasih je dovolj zasaditi idejo skupnosti

    Nika Kovač je direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka kampanje My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira).
    »Zmagali smo, ker smo dokazali, da jih lahko premaknemo z dobro voljo, prijaznostjo in iskrenostjo,« je dejala Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    »Zmagali smo, ker smo dokazali, da jih lahko premaknemo z dobro voljo, prijaznostjo in iskrenostjo,« je dejala Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi
    Anja Intihar
    19. 12. 2025 | 05:00
    5:55
    A+A-

    Po naključju je portret ene od letošnjih nominirank objavljen takoj za dnevom, ki je in še bo močno zaznamoval njo, njene podpornike, predvsem pa številne ženske po državah Evropske unije, ki (še) nimajo dostopa do varnega splava.

    image_alt
    Ženske so umirale. Svet ni mogel (več) gledati stran

    Nika Kovač je ena od najbolj vidnih in vplivnih predstavnic civilne družbe v Sloveniji. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama ji je pred natanko enim letom odstopil svoj instagram profil z več kot 36 milijoni sledilcev – izkoristila ga je za ozaveščanje o kampanji My Voice, My Choice. Že napovedi pred sredinim glasovanjem so bile dobre. Evropski poslanci so pobudo podprli s precejšnjo večino – tudi del desne struje, kar ni nezanemarljivo. Ne glede na pozitiven izid je pred aktivisti še precej dela.

    Bitke Niki Kovač niso tuje. Od začetka se, kot je poudarila, srečuje z izzivi in dela stvari, za katere so mnogi prepričani, da so nemogoče. »Rekli so nam, da je nemogoče zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav v državah članicah Evropske unije. Rekli so nam, da je nemogoče, da bo evropska komisija dovolila zbirati podpise za reproduktivne pravice. Trdili so, da je nemogoče, da bomo vstopili v institucije in v njih dejansko nekaj dosegli.«

    Korak za korakom so podporniki pobude – Inštitut 8. marec z drugimi evropskimi aktivističnimi organizacijami – odpravljali predsodke, prebijali zidove molka, predvsem pa se niso vdali. Poniževanja in psovk je Nika Kovač vajena, vendar se je sem in tja zazdelo, da bo tudi ona klonila. Vsaj med kampanjo zbiranja podpisov za pobudo My Voice, My Choice ni.

    V letu dni je s podporniki zbrala 1,2 milijona, odnesli so jih v Bruselj ter evropskim poslancem nenehno pojasnjevali – javno in na štiri oči –, zakaj je pomembno, da se vzpostavi finančni mehanizem, ki bi ženskam v EU omogočil pravico do varne in dostopne umetne prekinitve nosečnosti.

    »V tem obdobju je bilo ogromno res težkih stvari. Ekipa je razpadla, zdelo se nam je, da preprosto ne zmoremo več. Ampak mi tako močno verjamemo v idejo reproduktivnih pravic, tako zelo verjamemo, da se stvari lahko spremenijo, da nas je nekaj vztrajalo do konca. Pridružili so se nam novi ljudje, tako da vedno znova dobimo vero v to, kako pomemben je boj za te pravice,« je povedala Nika Kovač.

    Ekipa, ki se že leta bori za varen in dostopen splav. FOTO: Črt Piksi
    Ekipa, ki se že leta bori za varen in dostopen splav. FOTO: Črt Piksi

    Ko sem jo prosila, da mi odgovori na nekaj vprašanj, je bila v Bruslju. Izid glasovanja o pobudi tedaj še ni bil znan. Prek enega od komunikacijskih kanalov mi je napisala, da je prepričana o porazu: »Ampak verjamem pa, da se je za nekatere človekove pravice, med drugim za reproduktivne, treba boriti in vztrajati. Ni treba vedno zmagati, včasih je dovolj zasaditi idejo skupnosti in dobrega. Zdi se mi, da zato to počnemo. Zaradi ­gibanja samega.«

    Pred glasovanjem so aktivisti izrazili upanje, da bodo prevladale vrednote varovanja zdravja žensk, človeškega dostojanstva in solidarnosti. So, vsaj 17. decembra. »Eden od mojih najboljših prijateljev mi je v trenutkih, ko se je zdelo, da bomo izgubili, dejal, da sem ne glede na izid glasovanja že zmagala. Ker koordiniram trenutno največje evropsko gibanje, s katerim smo dokazali, da se stvari lahko premaknejo ne le v Sloveniji, ampak po vsej Evropi in svetu. Zmagali smo, ker smo dokazali, da jih lahko premaknemo z dobro voljo, prijaznostjo in iskrenostjo,« je ­povedala Nika Kovač.

    Civilna družba je zanjo eden od najpomembnejših temeljev družbe, obstajati mora, ker je ogledalo različnim oblastem. Kampanja My Voice, My Choice je preveč pomembna, da bi se zaradi osebnih napadov in poskusov diskreditiranja, ki jih je deležna vsak dan, umaknila, je dejala. Po koncu je napovedala umik iz slovenskega aktivizma.

    Metka Mencin. FOTO: Matej Družnik
    Metka Mencin. FOTO: Matej Družnik

    Metka Mencin, sociologinja

    Nika Kovač v vseh teh letih, odkar vodi Inštitut 8. marec, nenehno kaže državljanski pogum, izjemno vztrajnost, voljo in trdno odločenost v vodenju kampanj za uveljavitev državljanskih pobud. Je prvi obraz inštituta, a se dobro zaveda, da so uspehi vseh teh kampanj posledica trdega kolektivnega dela. S sodelavkami neutrudno pojasnjuje pobudo za uveljavitev evropskega solidarnostnega finančnega mehanizma, ki bi vsem državljankam Evropske unije zagotovil dostopnost do varnega splava.

    Kar se je še pred kratkim zdelo nemogoče, se danes zdi vse bolj verjetno: zaradi Inštituta 8. marec, ki je odigral ključno vlogo pri mobilizaciji evropskega držav­ljanskega gibanja, je dostopnost varnega abortusa ena izmed glavnih tem političnih razprav v EU in je celo spodkopala enotnost največje konservativne poslanske skupine v evropskem parlamentu.

    Peter Wostner

    Tom Potokar

    Samo Curk

    Gregor Božič

    Nick Vovk

    Domen in Nika Prevc

    Teja Potočnik

    Irena Žagar

    Anja Petek, Patricija Verdev

    Nika Kovač

    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Anja Petek in Patricija Verdev: Alpinistki, ki radi raziskujeta neraziskano

    Anja Petek in Patricija Verdev sta za vzpon na Lalung I prejeli nagrado zlati cepin za dosežke v ženskem alpinizmu.
    Maja Grgič 18. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Irena Žagar: Borka za pravičnost in dobrobit ljudi

    Irena Žagar, predsednica Srebrne niti, je upokojena sodnica, ki ves čas zagovarja zdravstvene in socialne pravice, še posebej starejših.
    Andreja Žibret 17. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Domen in Nika Prevc: Skromna prvaka, ki podirata mejnike

    Domen in Nika Prevc, kandidata za Delovo osebnost leta 2025, sta marca letos skočila do naslova svetovnega prvaka in nato poletela še do svetovnega rekorda.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 05:00
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Nick Vovk: Nič ni bolj vredno od tega, da nekomu vrneš dostojanstvo

    Nick Vovk, kandidat za Delovo osebnost leta, je humanitarec in sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce.
    Anja Intihar 13. 12. 2025 | 05:00
    Mnenja  |  Komentarji
    Božič

    Je Ljubljani zmanjkalo prazničnega vzdušja?

    Se božično oglaševanje predolgo vleče ali se v slovenski prestolnici še najde kaj odprtega?
    Minka Jerala 18. 12. 2025 | 05:00
    Nika KovačDelova osebnost letamy voicemy choiceInštitut 8. marecaktivizempravica do splavasplav

