    Delova osebnost leta

    Nocoj bo znana Delova osebnost leta

    Izjemni so prav vsi nominiranci. Še enkrat predstavljamo posameznike, ki so s svojim delom, talentom in požrtvovalnostjo zaznamovali letošnje leto.
    Kdo bo Delova osebnost leta? FOTO: Blaž Samec
    Kdo bo Delova osebnost leta? FOTO: Blaž Samec
    Uredništvo Dela
    14. 1. 2026 | 11:48
    2:08
    V teh precej mračnih časih, v katerih nam manjka optimizma, so to ljudje, ki uresničujejo svojo vizijo, požrtvovalno pomagajo drugim, se borijo za boljši svet, dosegajo neverjetne rekorde, verjamejo v prihodnost.

    Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

    Imate svojega favorita? Še enkrat predstavljamo posameznike, ki so s svojim delom, talentom in požrtvovalnostjo zaznamovali letošnje leto.

    Vsi so junaki, ki premikajo meje: ekonomist in angažirani intelektualec Peter Wostner, ki verjame v mlade in v ustvarjalno družbo; vojni kirurg slovenskih korenin Tom Potokar, ki je bil v Gazi priča grozljivim zločinom; borec za dobrobit rejnih živali Samo Curk; filmski režiser, zaljubljen v sadovnjak, Gregor Božič; izjemna aktivistka Nika Kovač, ki je s sodelavci vse do zmage vodila kampanjo Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice); brat in sestra Domen in Nika Prevc, smučarska skakalca, svetovna prvaka in svetovna rekorderja; dobitnica evropske nagrade za mlade izumitelje Teja Potočnik; sodelavec nevladne organizacije Nick Vovk, ki je bil na misiji v Gazi; alpinistki Patricija Verdev in Anja Petek, ki sta prejeli najprestižnejše mednarodno alpinistično priznanje; predsednica Srebrne niti, združenja za dostojno starost, Irena Žagar.

    Zahvaljujemo se bralkam in bralcem za oddane glasove, ki so bili letos res številni.

    Projekt tudi letos krepi dolgoletno partnerstvo z Zavarovalnico Triglav in podpora Banke Intesa Sanpaolo ter pridružitev novega partnerja Omoda & Jaecoo, saj vsi trije verjamejo v pomen izpostavljanja in prepoznavanja izjemnih osebnosti.

    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Levi pol bo Prerodu dopuščal spoštljivo kritiko vlade

    Progresivne fronte ne bo, zato pa spoštljiva komunikacija na levem polu in poziv k množični udeležbi volitev.
    Uroš Esih, Janez Tomažič 13. 1. 2026 | 14:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    »Princesa oranžne revolucije« Julija Timošenko obtožena korupcije

    Nekdanja ukrajinska premierka je poslancem drugih strank menda ponujala plačilo, da so glasovali po njenem nareku.
    Boris Čibej 14. 1. 2026 | 13:49
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako Slovenija občuti rekordni kitajski trgovinski presežek

    »Močna azijska konkurenca na nas iz dneva v dan bolj pritiska,« ugotavlja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.
    Nejc Gole 14. 1. 2026 | 13:30
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
