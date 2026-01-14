Nocoj bo znana Delova osebnost leta

V teh precej mračnih časih, v katerih nam manjka optimizma, so to ljudje, ki uresničujejo svojo vizijo, požrtvovalno pomagajo drugim, se borijo za boljši svet, dosegajo neverjetne rekorde, verjamejo v prihodnost.

Imate svojega favorita? Še enkrat predstavljamo posameznike, ki so s svojim delom, talentom in požrtvovalnostjo zaznamovali letošnje leto.

Vsi so junaki, ki premikajo meje: ekonomist in angažirani intelektualec Peter Wostner, ki verjame v mlade in v ustvarjalno družbo; vojni kirurg slovenskih korenin Tom Potokar, ki je bil v Gazi priča grozljivim zločinom; borec za dobrobit rejnih živali Samo Curk; filmski režiser, zaljubljen v sadovnjak, Gregor Božič; izjemna aktivistka Nika Kovač, ki je s sodelavci vse do zmage vodila kampanjo Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice); brat in sestra Domen in Nika Prevc, smučarska skakalca, svetovna prvaka in svetovna rekorderja; dobitnica evropske nagrade za mlade izumitelje Teja Potočnik; sodelavec nevladne organizacije Nick Vovk, ki je bil na misiji v Gazi; alpinistki Patricija Verdev in Anja Petek, ki sta prejeli najprestižnejše mednarodno alpinistično priznanje; predsednica Srebrne niti, združenja za dostojno starost, Irena Žagar.

Zahvaljujemo se bralkam in bralcem za oddane glasove, ki so bili letos res številni.

Projekt tudi letos krepi dolgoletno partnerstvo z Zavarovalnico Triglav in podpora Banke Intesa Sanpaolo ter pridružitev novega partnerja Omoda & Jaecoo, saj vsi trije verjamejo v pomen izpostavljanja in prepoznavanja izjemnih osebnosti.