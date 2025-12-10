Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

Po poklicu je plastični kirurg, a to ne pomeni, da popravlja ustnice ali povečuje prsi. Ne, nikakor. Njegovo poslanstvo je, da oskrbuje opekline in okončine, če ni druge možnosti, celo amputira roke ali noge, samo da reši preostalo telo. Poleg tega zna še nekaj: poimenovati stvari s pravim imenom.

Spoznali smo ga lani v intervjuju za Sobotno prilogo, letošnje leto pa ostaja v spominu, ker je Tom Potokar obiskal Slovenijo. Z nastopom v Cankarjevem domu in več intervjuji je iz prve roke predstavil dogajanje v Gazi. Tam je bil že šestnajstkrat, dvakrat po 7. oktobru 2023, ko je izraelska vojska krenila v popolno uničenje palestinske enklave.

Zanj ni dvoma. Dogajanje v Gazi je poimenoval klavnica, prav tako je brez težav ravnanje Izraela označil za genocid.

Na lastne oči je videl, kako izraelska vojska načrtno uničuje soseske, nato pa na opustošeno ozemlje pripelje ogromne stroje, da do tal porušijo stavbo za stavbo, da tam palestinsko življenje ne bi bilo več mogoče. Ljudje se nimajo kam vrniti, ne pomagajo jim niti prazne parcele, saj so mnogi bivali v večnadstropnih stavbah (čigav je torej tisti prazen kos zemlje?). Nikjer več ni bolnišnic, šol, lekarn in druge civilne infrastrukture, ki jo potrebuje vsaka skupnost. »Zato je to genocid,« pravi.

V Izraelu trdijo, da je gromozansko uničenje neizogibno, ker naj bi se Hamasovi pripadniki skrivali v bolnišnicah in šolah. Toda ta razlaga ga ni prepričala. »Gaza je majhno območje z gosto poselitvijo, zato si po vsej verjetnosti vedno blizu uporniškega vojaka. Ampak osebno nisem videl nobenega Hamasovega borca, ki bi se skrival v bolnišnici,« je dejal. »Sploh ne vem, kje se skrivajo, niti to ni moja stvar. Tam sem, da zdravim ranjence, kdorkoli že so. A glede na to, kakšno območje je Gaza, se gotovo skrivajo v podzemnih predorih, tako kot so se tam skrivali vietnamski uporniki. To ni nič novega. Ko ljudje nimajo ničesar več, se branijo z omejenimi sredstvi.«

Vafa al Buraj begunka iz Gaze Spoznala sem ga med velikim pohodom vrnitve maja 2018. V Gazi je bil ravno v tednu, ko so izraelski vojaki streljali na palestinske protestnike. Vsi urgentni oddelki so bili preobremenjeni z ranjenimi in mrtvimi, zato so imeli zdravniki ogromno dela. Njegova misija v Gazi bi morala trajati samo pet dni, toda kljub temu se je odločil, da bo ostal. Še danes se živo spomnim njegovih besed: »Ne, ne morem vas pustiti samih.« Gazo je zapustil samo za kratek čas, da je v Jeruzalemu počakal na novo dovoljenje. Tom Potokar ni samo vrhunski plastični kirurg, ki je v izredno pomoč ranjencem na vojnih območjih, temveč je predvsem človek. Lahko bi preprosto odšel in se ne bi več vrnil, toda on je prišel nazaj takoj, ko je lahko. Tudi pozneje, dvakrat celo med genocidom po 7. oktobru. Mirno bi lahko molčal in zgolj opravljal svoje delo. Vendar ni. Zato vedno, ko ima priložnost, pove, kaj se dogaja v Gazi.

Izraelska vojska se rada hvali, da ima najboljšo opremo na svetu. To je dokazala, ko je s popolno natančnostjo in učinkovitostjo odstranjevala iranske generale sredi Teherana v njihovih dnevnih sobah, pri čemer je pustila za seboj samo eno luknjo v zidu. In prav ta vojska ne zna izslediti Hamasovih borcev, ne da bi porušila še kakšno stolpnico in ubila več deset nedolžnih ljudi. »Vse to je dokaz, da obračun s Hamasom ni bil pravi cilj,« je poudaril.

Rojen je bil v Veliki Britaniji in tam odraščal, po očetovi strani ima slovenski priimek. Po mami je Anglež, z ženo živi v Franciji, zato se še najraje predstavi kot Evropejec. Kljub vsemu je na Slovenijo precej navezan, večkrat pride na obisk, naslednjič bo spet januarja, obžaluje samo, da ga oče ni naučil slovensko.

Življenjski moto: Poskusi biti sprememba, ki jo želiš videti v svetu.

Kot plastični kirurg je videl vsa peklenska območja; v Bosni in Hercegovini, Iraku, Jemnu, Sudanu, Ruandi, Afganistanu ... Bil je tudi med prvimi, ki so spomladi leta 2022 vstopili v ukrajinsko mesto Buča, potem ko so ruski vojaki pustili za seboj številne ubite civiliste, ki so usmrčeni ležali po ulicah in domačih vrtovih.

Med obiskom Slovenije je poudaril še nekaj: na vojnih območjih niso junaki samo zdravniki, temveč predvsem medicinske sestre. Opozoril je na kruto dejstvo, da so med žrtvami večkrat tudi zdravniški delavci in njihovi sorodniki. »Težko je gledati lokalne sodelavce, ko prejmejo sporočilo, da je bil ubit njihov družinski član. A kljub vsej žalosti so naslednji dan spet na delovnem mestu. Največja tragedija je, da je smrt v Gazi tako vsesplošna.«