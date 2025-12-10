  • Delo mediji d.o.o.
    Delova osebnost leta

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Tom Potokar je od slovenske predsednice Nataše Pirc Musar prejel medaljo za častno dejanje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Tom Potokar je od slovenske predsednice Nataše Pirc Musar prejel medaljo za častno dejanje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Aljaž Vrabec
    10. 12. 2025 | 05:00
    6:24
    A+A-

    Po poklicu je plastični kirurg, a to ne pomeni, da popravlja ustnice ali povečuje prsi. Ne, nikakor. Njegovo poslanstvo je, da oskrbuje opekline in okončine, če ni druge možnosti, celo amputira roke ali noge, samo da reši preostalo telo. Poleg tega zna še nekaj: poimenovati stvari s pravim imenom.

    image_alt
    Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

    Spoznali smo ga lani v intervjuju za Sobotno prilogo, letošnje leto pa ostaja v spominu, ker je Tom Potokar obiskal Slovenijo. Z nastopom v Cankarjevem domu in več intervjuji je iz prve roke predstavil dogajanje v Gazi. Tam je bil že šestnajstkrat, dvakrat po 7. oktobru 2023, ko je izraelska vojska krenila v popolno uničenje palestinske enklave.

    Zanj ni dvoma. Dogajanje v Gazi je poimenoval klavnica, prav tako je brez težav ravnanje Izraela označil za genocid.

    Zanj ni dvoma. Dogajanje v Gazi je poimenoval klavnica, prav tako brez težav ravnanje Izraela označi za genocid. FOTO: posnetek zaslona
    Zanj ni dvoma. Dogajanje v Gazi je poimenoval klavnica, prav tako brez težav ravnanje Izraela označi za genocid. FOTO: posnetek zaslona

    Na lastne oči je videl, kako izraelska vojska načrtno uničuje soseske, nato pa na opustošeno ozemlje pripelje ogromne stroje, da do tal porušijo stavbo za stavbo, da tam palestinsko življenje ne bi bilo več mogoče. Ljudje se nimajo kam vrniti, ne pomagajo jim niti prazne parcele, saj so mnogi bivali v večnadstropnih stavbah (čigav je torej tisti prazen kos zemlje?). Nikjer več ni bolnišnic, šol, lekarn in druge civilne infrastrukture, ki jo potrebuje vsaka skupnost. »Zato je to genocid,« pravi.

    V Izraelu trdijo, da je gromozansko uničenje neizogibno, ker naj bi se Hamasovi pripadniki skrivali v bolnišnicah in šolah. Toda ta razlaga ga ni prepričala. »Gaza je majhno območje z gosto poselitvijo, zato si po vsej verjetnosti vedno blizu uporniškega vojaka. Ampak osebno nisem videl nobenega Hamasovega borca, ki bi se skrival v bolnišnici,« je dejal. »Sploh ne vem, kje se skrivajo, niti to ni moja stvar. Tam sem, da zdravim ranjence, kdorkoli že so. A glede na to, kakšno območje je Gaza, se gotovo skrivajo v podzemnih predorih, tako kot so se tam skrivali vietnamski uporniki. To ni nič novega. Ko ljudje nimajo ničesar več, se branijo z omejenimi sredstvi.«

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Vafa al Buraj

    begunka iz Gaze

    Spoznala sem ga med velikim pohodom vrnitve maja 2018. V Gazi je bil ravno v tednu, ko so izraelski vojaki streljali na palestinske protestnike. Vsi urgentni oddelki so bili preobremenjeni z ranjenimi in mrtvimi, zato so imeli zdravniki ogromno dela. Njegova misija v Gazi bi morala trajati samo pet dni, toda kljub temu se je odločil, da bo ostal. Še danes se živo spomnim njegovih besed: »Ne, ne morem vas pustiti samih.« Gazo je zapustil samo za kratek čas, da je v Jeruzalemu počakal na novo dovoljenje. Tom Potokar ni samo vrhunski plastični kirurg, ki je v izredno pomoč ranjencem na vojnih območjih, temveč je predvsem človek. Lahko bi preprosto odšel in se ne bi več vrnil, toda on je prišel nazaj takoj, ko je lahko. Tudi pozneje, dvakrat celo med genocidom po 7. oktobru. Mirno bi lahko molčal in zgolj opravljal svoje delo. Vendar ni. Zato vedno, ko ima priložnost, pove, kaj se dogaja v Gazi.

    Med obiskom Slovenije je poudaril, da na vojnih območjih niso junaki samo zdravniki, temveč predvsem medicinske sestre. Foto Jože Suhadolnik
    Med obiskom Slovenije je poudaril, da na vojnih območjih niso junaki samo zdravniki, temveč predvsem medicinske sestre. Foto Jože Suhadolnik
    Izraelska vojska se rada hvali, da ima najboljšo opremo na svetu. To je dokazala, ko je s popolno natančnostjo in učinkovitostjo odstranjevala iranske generale sredi Teherana v njihovih dnevnih sobah, pri čemer je pustila za seboj samo eno luknjo v zidu. In prav ta vojska ne zna izslediti Hamasovih borcev, ne da bi porušila še kakšno stolpnico in ubila več deset nedolžnih ljudi. »Vse to je dokaz, da obračun s Hamasom ni bil pravi cilj,« je poudaril.

    Rojen je bil v Veliki Britaniji in tam odraščal, po očetovi strani ima slovenski priimek. Po mami je Anglež, z ženo živi v Franciji, zato se še najraje predstavi kot Evropejec. Kljub vsemu je na Slovenijo precej navezan, večkrat pride na obisk, naslednjič bo spet januarja, obžaluje samo, da ga oče ni naučil slovensko.

    Življenjski moto:

    Poskusi biti sprememba, ki jo želiš videti v svetu.

    Kot plastični kirurg je videl vsa peklenska območja. FOTO: posnetek zaslona
    Kot plastični kirurg je videl vsa peklenska območja. FOTO: posnetek zaslona

    Kot plastični kirurg je videl vsa peklenska območja; v Bosni in Hercegovini, Iraku, Jemnu, Sudanu, Ruandi, Afganistanu ... Bil je tudi med prvimi, ki so spomladi leta 2022 vstopili v ukrajinsko mesto Buča, potem ko so ruski vojaki pustili za seboj številne ubite civiliste, ki so usmrčeni ležali po ulicah in domačih vrtovih.

    Med obiskom Slovenije je poudaril še nekaj: na vojnih območjih niso junaki samo zdravniki, temveč predvsem medicinske sestre. Opozoril je na kruto dejstvo, da so med žrtvami večkrat tudi zdravniški delavci in njihovi sorodniki. »Težko je gledati lokalne sodelavce, ko prejmejo sporočilo, da je bil ubit njihov družinski član. A kljub vsej žalosti so naslednji dan spet na delovnem mestu. Največja tragedija je, da je smrt v Gazi tako vsesplošna.«

    Nominiranci za Delovo osebnost leta

    Peter Wostner

    Tom Potokar

    Samo Curk

    Gregor Božič

    Nick Vovk

    Domen in Nika Prevc

    Teja Potočnik

    Nika Kovač

    Anja Petek, Patricija Verdev

    Irena Žagar

    Photo
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

    Predstavljamo deset nominirancev za Delovo osebnost leta 2025, ki jo bomo skupaj z bralci izbrali in razglasili v začetku januarja.
    9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Beg pred vojno

    Palestinci v Sloveniji: Izobrazba je naš način upora

    Pogovarjali smo se s štirimi Palestinci, ki živijo pri nas. Dva sta se zatekla v Slovenijo leta 2021, dva sta prišla v času neuvrščenih kot študenta.
    1. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tom Potokar: Gaza je klavnica Palestincev

    Angleškega kirurga s slovenskimi koreninami je domovina očeta za požrtvovalno delo v Palestini in drugod odlikovala z medaljo za častno dejanje.
    Gorazd Utenkar 12. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odlikovanje

    Odlikovanje za Toma Potokarja, kirurga iz pekla vojne

    Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je britanskemu kirurgu slovenskih korenin Tomu Potokarju podelila medaljo za častno dejanje.
    1. 10. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Tom Potokar

    Ostati človek sredi vseh krogov pekla

    Britansko-slovenski plastični kirurg Tom Potokar bo 30. septembra gost Kulturne ambasade Palestine v Cankarjevem domu, kjer bo delil svoje izkušnje iz Gaze.
    Nina Gostiša 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Kirurg slovenskih korenin, vest človeštva v Gazi

    Tom Potokar, strokovnjak za opekline in vojno medicino, je spet v palestinski enklavi. Šestnajstič v karieri. Nikdar in nikjer ni bilo huje.
    Ali Žerdin 23. 5. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Photo
    Sobotna priloga
    Tom Potokar, vojni plastični kirurg

    Videl sem Sirijo, Afganistan, Irak, Ukrajino ... A nič ni hujše kot Gaza

    Plastični kirurg Tom Potokar je pekel v Gazi že izkusil, zdaj se na večtedensko misijo odpravlja v Libanon.
    Aljaž Vrabec 26. 10. 2024 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nepremičnine

    Trideset tisočakov za kvadrat stanovanja na smučišču? In luksuzna so še dražja

    V zadnjih dveh desetletjih so se povprečne cene nepremičnin v smučarskih središčih povečale za 150 odstotkov, najbolj v ZDA, Franciji in Švici.
    Staš Ivanc 9. 12. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Več iz teme

