Začenja se finale za Delovo osebnost leta. Za koga boste glasovali?

Peter Wostner, ekonomist na uradu za makroekonomske analize in razvoj, pot do hitrejšega razvoja in večje blaginje vidi v večji produktivnosti in boljši uporabi znanja, inovacij in nasploh ustvarjalnosti. Prepričan je, da moramo iz naše DNK izbrisati zadovoljstvo s povprečnim in to nadomestiti z miselnostjo zmagovalcev.

Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje Gazo, kjer se dogaja genocid. Videl je vse, najbolj krute prizore. Zato ve, kaj govori. Zanj ni dvoma. Dogajanje v Gazi je poimenoval klavnica, prav tako je brez težav ravnanje Izraela označil za genocid. Potokar je vest človeštva v Gazi.

Gregor Božič, filmski režiser, čigar dokumentarno-igrani kratki film Navadna hruška je kandidat za evropsko filmsko nagrado za kratki film. Odmevna je tudi njegova predanost raziskovanju in ohranjanju starodavnih sadnih sort, ki prav tako kaže ne le njegov značaj, temveč tudi njegov pogled na svet.

Samo Curk, aktivist društva AETP, je z razkritjem trpljenja rejnih živali prispeval k zakonski prepovedi reje kokoši v kletkah in kastracije pujskov brez anestezije ter odprl širšo razpravo o dobrobiti rejnih živali. Kot pravi, je lekcija letošnjega leta zanj tudi to, da je zaščita živali v Sloveniji zelo močna vrednota.

Domen in Nika Prevc sta v prejšnji zimi napisala novo odmevno poglavje na svoji dosedanji blesteči športni poti. Zablestela sta na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, v Trondheimu. Nika je navdušila z zlatima lovorikama na obeh posamičnih tekmah, Domen pa se je z naslovom svetovnega prvaka ovenčal na tamkajšnji veliki skakalnici. Zgodba o uspehih se nadaljuje.

Teja Potočnik, mlada izumiteljica in podjetnica, je ena od desetih inovatorjev z vsega sveta, ki jim je Evropski patentni urad podelil nagrado za mlade izumitelje. Njen življenjski moto je iskanje rešitev, najpomembnejši lastnosti mladega izumitelja pa sta, kot pravi, radovednost in vztrajnost.

Nick Vovk, sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce, pravi, da si ne predstavlja, da bi počel kaj drugega kot bil profesionalni humanitarec. Z ekipo treh kolegov je v Palestini vzpostavil možnosti za misijo in zagnal humanitarne programe. Je v življenju sploh kaj vrednejše od tega, da pomagaš ljudem v stiski?

Nika Kovač je, ko je evropski parlament podprl pobudo Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice), za varen in dostopen splav, ki jo je sprožil 9. marec, povedala: »Zmagali smo, ker smo dokazali, da jih lahko premaknemo z dobro voljo, prijaznostjo in iskrenostjo.« Korak za korakom je s kolegi rušila predsodke, prebijala zidove molka, predvsem pa se ni nikoli vdala.

Patricija Verdev in Anja Petek sta za vzpon na 6243 metrov visoko himalajsko goro Lalung I. prejeli posebno nagrado žirije zlati cepin za dosežke v ženskem alpinizmu. Njun uspeh je, kot pravita, povezan z zaupanjem in dopolnjevanjem – kadar ena popusti, druga potegne voz naprej, in obratno – pa tudi z obojestransko vztrajnostjo in osredotočenostjo na cilj.

Irena Žagar, predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit, kjer z vsem srcem in na etični pogon delajo za dobrobit starejših. Volje, odločnosti, energije, zagona v skrbi za najšibkejše ji ne zmanjkuje. Boli jo krivica, ki se dogaja ljudem, še posebno najšibkejšim.