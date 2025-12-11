Zagovornik milijonov trpečih, ki nimajo glasu

Sredi poletja 2021 so bili objavljeni posnetki grozljivih bivanjskih razmer in ravnanja z materami svinjami in pujski na prašičji farmi Ljutomerčan. Javnost je bila zgrožena, zganili so se tudi inšpekcijski organi. Na dan je privrelo vprašanje, ali je takšno zanemarjanje, malomarno ravnanje, celo mučenje živali sploh mogoče v Sloveniji 21. stoletja? Društvo AETP – kratica pomeni projekt za transparentnost živalskih obratov –, ki je posnetke objavilo, je pokazalo, da je to mogoče.

Z novimi posnetki kokoši, natrpanimi v kletkah, ki hodijo po lastnih iztrebkih in mrtvih vrstnicah, cvilečih pujskov, ki jim ročno trgajo moda, ter posnetki trpljenja živali na zadnji poti v klavnici, ki jih je objavilo v naslednjih letih, je potrdilo, da je slabo ravnanje z rejnimi živalmi prej pravilo kot izjema. Takšna je realnost sodobne živinoreje, če hočemo na mizi svinjski zrezek. Dopušča jo dejstvo, da se je sistem proizvodnje hrane, še posebej živalskega izvora, povsem oddaljil od človeka. Podobno kot smo tabuizirali človeško smrt, smo iz vidnega polja (ne)zavedno odrinili smrt živali, ki jih redijo za prehrano. Društvo AETP in njegov predsednik Samo Curk so si za nalogo postavili povečati transparentnost živinoreje, s čimer so odprli širšo razpravo o dobrobiti rejnih živali.

Društvo, katerega jedrna ekipa šteje štiri aktiviste, je bilo ustanov­ljeno konec leta 2020, Samo Curk, ki je njegov glavni strateg, je bil del gibanja za živali že več let prej. Lahko bi se odločil za bolj udobno, »ugledno« in dobičkonosno kariero. Kot doktorand biofizike na univerzi v Cambridgeu razvija fizikalni model za mehanizme, ki stojijo za alzheimerjevo boleznijo. Rezultati doktorata napovedujejo uporabne rešitve za te bolnike, a Curk se je za zdaj odločil dati prednost milijardam trpečih rejnih živali, ki nimajo svojega glasu.

Točke preloma, ki ga je potegnila v aktivizem, ne more opredeliti. V otroštvu je bil obdan z živalmi, tako hišnimi kot rejnimi. Iz srednje šole se spominja učiteljice, s katero so se veliko pogovarjali o empatiji do živali. Pozneje je reševal zavržene španske in irske lovske hrte. Ko je postal vegan, je gibanje za živali začel preučevati na teoretični ravni. Takrat je dobil občutek, kaj je mogoče storiti. Kot pravi, je motivacija za ustanovitev društva prišla iz frustracije, da se v Sloveniji z dobrobitjo rejnih živali nihče ni osredotočeno ukvarjal.

Življenjski moto Korak za korakom do zmage.

Serijo skritih posnetkov so nadgradili s kampanjo za odpravo kletk pri reji kokoši nesnic in prašičereji. Pri pripravi predlogov rešitev so se povezali s strokovnjaki in rejci, ki so predstavniki dobrih praks, ter skupaj dosegli veliko zmago – zakonski vpis odprave kletk pri reji nesnic, ki bo začel veljati 1. januarja 2029. Curk kot končni cilj prizadevanj vidi osvoboditev vseh živali in konec njihovega izkoriščanja. A je tudi pragmatičen, zato si kratkoročno želi dvig standardov vseh vrst rejnih živali.

Eva Ketiš. FOTO: Osebni arhiv

Eva Ketiš, nekdanja žena in prijateljica Sama poznam od šestnajstega leta, to je že šestnajst let. V vsem tem času je ostal preprost človek in tako deluje tudi na področju aktivizma. Ko je na neki točki v življenju ugotovil, da to, kar se dogaja z rejnimi živalmi v Sloveniji in drugod po svetu, ni dobro, se je začel zavzemati zanje. To počne iz nesebičnih razlogov. Ima sposobnost, željo in zagon, da se nekaj spremeni. V razmeroma kratkem času mu je uspelo neverjetno. Čeprav bi bila druga kariera bolj enostavna in dobičkonosna, je doktorski študij fizike postavil na stranski tir ter se posvetil živalim. Aktivizem živi štiriindvajset ur na dan. To zahteva žrtve v družinskem in zasebnem življenju, a družba potrebuje posameznike, ki spreminjajo slabe stvari na bolje. Njega in njegovo delo zelo spoštujem, ponosna sem na dosežke njegove ekipe. Verjamem, da mu bo uspela vsaka kampanja, ki se je bo lotil.

Prejšnji teden je poljski predsednik podpisal zakon o prepovedi gojenja živali za krzno. Poljska, ki je največja proizvajalka krzna v Evropi in druga največja na svetu za Kitajsko, je s tem postala 23. evropska država s takšno prepovedjo. Curk je novico označil za eno od največjih zmag za živali. Je posledica vse močnejšega gibanja, ki se tudi profesionalizira, ter povečanja čuječnosti ljudi za pravice živali. Nadaljevanje boja je napovedal tudi v Sloveniji. V naslednji kampanji bodo preverili predvolilne obljube političnih strank o dobrobiti rejnih živali. Napovedal je tudi širitev članstva nedavno ustanovljenega Zavezništva za odgovoren prehranski sistem Slovenije, ki združuje kmete, potrošnike, strokovnjake in organizacije civilne družbe. Skupaj si bodo prizadevali za bolj sočutno kmetijstvo – za ­živali in ljudi.