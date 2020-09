5G je tehnologija prihodnjega desetletja

FOTO: Getty Images/istockphoto

S pomočjo 5G bo delovalo vse več aplikacij interneta stvari

V omrežju Telekoma Slovenije, ki je vodilno v Sloveniji, uporabniki prenašajo vedno večje količine mobilnih podatkov, prometne zmogljivosti obstoječih omrežij pa so omejene. Zato je pomemben nenehen tehnološki razvoj. »Vsaka naslednja generacija mobilnih omrežij zmore več. Ob tem se mobilni podatkovni promet vztrajno eksponentno povečuje; v našem mobilnem omrežju uporabniki tako danes opravijo 30-krat več prenosa podatkov kot konec leta 2012, ko smo vzpostavili 4G. Hkrati s tehnološkim razvojem pa se razvijajo družba, gospodarstvo in življenje vsakega med nami,« je v pogovoru za Delo izpostavilZ namenom, da bo svojim uporabnikom tudi v prihodnje omogočal vrhunsko uporabniško izkušnjo, hkrati pa bo zagotovljen nadaljnji razvoj celotne družbe, je Telekom Slovenije v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporablja tudi za omrežje LTE/4G, vzpostavil prvo nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G).V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v obstoječih omrežjih, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in nadaljnjem razvoju omrežja pa bodo možne hitrosti tudi do 10 Gbit/s. 5G prinaša še večjo prilagodljivost, še boljšo odzivnost, še večje zmogljivosti in vrhunsko uporabniško izkušnjo, zelo podobno optičnim omrežjem.Na poslovnem segmentu 5G prinaša razvoj več področij. Prinesel bo razmah M2M-komunikacij oziroma nadaljnji razvoj interneta stvari (IoT), kar pomeni hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (tudi več milijonov), to pa omogoča razvoj pametne industrije, pametnih mest in skupnosti. Razvoj 5G bo poleg vertikal zabavne industrije, multimedije in zasebne rabe vplival tudi na vertikalo zdravstva, ki je eden najpomembnejših sektorjev kritične infrastrukture, poleg tega pa še na področja javne varnosti, energetike, transporta in industrije. Zelo verjetno bo s pomočjo 5G delovalo vse več aplikacij interneta stvari, ki bodo temeljile na napredni obdelavi slike, tudi s pomočjo t. i. strojnega vida, tehnologij umetne inteligence ipd.