5G prinaša številne priložnosti za razvoj

Z evolucijsko nadgradnjo obstoječega omrežja do novih zmogljivosti 5G

5G je korak naprej tudi za nadaljnji razvoj gospodarstva

FOTO: Getty Images

Življenja brez vrhunske podpore zmogljivih mobilnih storitev na vsakem koraku si ne predstavljamo več. Prav tako ne komunikacije prek različnih aplikacij, neomejenega dostopa do informacij, družbenih omrežij ali možnosti učenja in dela na daljavo. V omrežju Telekoma Slovenije, ki je vodilno omrežje v Sloveniji, uporabniki prenašajo vedno večje količine mobilnih podatkov, prometne kapacitete obstoječih omrežij pa so omejene. Zato je pomemben nenehen tehnološki razvoj.Z namenom, da bo svojim uporabnikom tudi v prihodnje omogočal vrhunsko uporabniško izkušnjo, hkrati pa bo zagotovljen nadaljnji razvoj celotne družbe, je Telekom Slovenije v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporablja tudi za omrežje LTE/4G, vzpostavil prvo nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). V evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali večje hitrosti prenosa podatkov kot v obstoječih omrežjih, po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov in nadaljnjem razvoju omrežja pa bodo možne hitrosti tudi do 10 Gbit/s.V primerjavi z obstoječimi mobilnimi omrežji 5G uporabnikom prinaša veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika), kar je vse bolj pomembno predvsem zaradi razvoja video storitev, veliko krajši odzivni čas z zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund, ob tem pa tudi hkratno učinkovito povezovanje ogromnega števila naprav (več kot milijon), kar bo omogočilo razvoj pametne industrije, pametnih mest ter nadaljnjo digitalizacijo gospodarstva. Telekom Slovenije javno mobilno omrežje pete generacije načrtuje tako, da bo znotraj ene fizične infrastrukture omogočil virtualna namenska omrežja za različne vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in podobno.