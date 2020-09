FOTO:Če znajo Nemci ali Švicarji, zakaj ne bi mi?

Raziskave in razvoj so gibalo proizvodnje podjetja Podkrižnik iz Nazarij.

V zadnjih desetih letih so veliko vlagali v razvoj robotike in e-mobilnosti in na teh področjih razvili kar nekaj dobrih rešitev.



Od sestavnih delov do izdelka na ključ

Proizvodnja je v podjetju s 170 zaposlenimi povsem avtomatizirana, vsak delavec nadzira več strojev. FOTO: Blaž Samec/Delo



Zlata vredne zaloge

Neposredno izvozijo pol proizvodnje, skupaj s posrednim izvozom v izdelkih kupcev pa več kot 90 odstotkov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Iztok Podkrižnik verjame, da je njegovo najstarejše, 33-letno dete, podjetje prihodnosti.



»Takih v Sloveniji ni«

Tudi v električnih kolesih lahko najdemo sestavne dele iz nazarskega podjetja. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot potomec savinjskih flosarjev se Iztok Podkrižnik zavzema za bolj čista, električna plovila. FOTO: Blaž Samec/Delo



Potomec flosarjev snuje za navtiko

Tla v proizvodni hali so iz posebnega zelo odpornega materiala, zmesi nekaj deset komponent, ki jo je razvila Nasa. FOTO: Blaž Samec/Delo



Vedno do vrha, da vidiš čez

Za nasledstvo se ni bati, sinova Jure in Jošt, strojnik in ekonomist, bosta zanosno nadaljevala tradicijo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Izdelki morajo izpolnjevati stroga merila, predvsem mikronsko natančnost. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pogled na moderno poslovno stavbo v Nazarjah, v kateri zadnjih pet let domuje družinsko podjetje Podkrižnik, je navdušujoč. Arhitektura dokazuje investitorjevo ljubezen do kovine, ki, stkana v moderno ogrodno čipko, obdaja sivo betonsko stavbo. Brezhibno urejena okolica, ki se zliva z razkošnim zelenjem Zgornje Savinjske doline, pa kaže gospodarjevo zavezanost čistoči in urejenosti doma., izučeni puškar, je v 33 letih iz nič ustvaril podjetje, ki se danes lahko v vseh pogledih kosa s svetovno konkurenco.»Začel sem pred dobrimi tremi desetletji v majhni puškarski delavnici,« razlaga in z nostalgijo ošine zloščeno puškino kopito med kosi lovskega orožja na čelu dolge vrste izdelkov iz proizvodnega nabora podjetja Podkrižnik v njihovem razstavnem salonu. »Ugotovil sem, da imam veliko znanja o kovinah, zato sem začel pogledovati po kovinski industriji. Posel z unikatnim lovskim orožjem po osamosvojitvi ni bil več perspektiven zaradi izgube velikega dela trga, novo priložnost sem ugledal v obdelavi in predelavi kovin. Pritegnil me je oglas izdelovalca malih gospodinjskih aparatov, ki je iskal proizvajalca zahtevnih polžev … Na podlagi tega sem začel v strojegradnji po svetu in Evropi iskati stroje, ki bi bili sposobni izdelati tako zahtevne ozobljene osi.«Našel jih je, a ga je življenje že pri rosnih 21 letih postavilo na trdna tla: za naložbe v tako opremo in dovolj zmogljivo tehnologijo bi potreboval milijonske zneske. Ki pa jih ni imel. Ko se je praznih rok vračal iz Švice in Nemčije, je razmišljal samo o tem, kako bi sam naredil tak stroj. »Če ga znajo Nemci ali Švicarji, zakaj ga ne bi tudi mi!?« Zaprl se je med štiri stene, skupaj z majhno ekipo navdušencev rojeval preračune, načrte, prototipe … in v letu dni jim je uspelo. Razvili so celo boljši, za deset odstotkov hitrejši stroj.Sprva so izdelovali sestavne dele za končne produkte, za male gospodinjske aparate in belo tehniko, in ti so še zdaj njihov glavni proizvod. »Gre za res zahtevne komponente, pri katerih je zahtevana mikronska natančnost. Pred 15, 20 leti smo začeli te sestavne dele vgrajevati v sklope. Po načrtih naročnika smo začeli izdelovati aktuatorje, polizdelke, ki jih nato vgradijo v končni izdelek. Sčasoma pa smo se tudi mi začeli več ukvarjati z razvojem in smo ponudili produkte na ključ. Od naročnikov smo dobili gabarite, potrebno količino, moč in na podlagi tega smo izdelali prototip, ničelno serijo ter nato zagotovili tudi proizvodnjo. Zdaj že 15 let samostojno razvijamo aktuatorje in polizdelke in jih tržimo po vsem svetu,« oriše razvojno pot podjetja njegov prvi mož.Človeku postane jasno, zakaj ima Podkrižnik tolikšen razstavni salon, čeprav ne izdeluje ravno avtomobilov ali podobno velikih izdelkov, ampak predvsem sestavne dele. Zato, ker je njegov asortiment tako obsežen. Podkrižnikov podpis, sokola s povešenimi krili, najdemo na sestavinah profesionalnega ročnega orodja, ročnega orodja iz hobi programa, v malih gospodinjskih aparatih, beli tehniki, hidravliki. V zadnjem času se s svojimi rešitvami usmerjajo v tehnološko zahtevnejše izdelke za robotiko in e-mobilnost, prisotni so v medicini, stavbni avtomatizaciji, v raznih varnostnih sistemih, malo celo v avtomobilski industriji.Iztok Podkrižnik kot dober gospodar upošteva staro modrost, da ne gre vseh jajc prenašati v eni košari. »Od nekdaj se zavedam, da moramo biti specialisti za določene tehnologije, te pa morajo biti uporabne v različnih panogah. Če znamo narediti sestavni del v mikronski natančnosti, s takimi in drugačnimi rešitvami, je to mogoče uporabiti v robotiki, medicini, avtomobilski industriji ali električnem ročnem orodju. To se nam je obrestovalo v prejšnji gospodarski krizi, ko se je avtomobilska industrija skrčila za 30 odstotkov, mi pa smo zaradi razpršenosti asortimenta in kupcev v tistem letu za pet odstotkov zrasli. Običajno ne upadejo vse panoge hkrati, ampak ene celo zrastejo.«Da je podjetje dovolj robustno in sposobno kljubovati nepričakovanim kriznim razmeram, so dokazali tudi v času epidemije novega koronavirusa. Po spodbudnem poslovnem začetku v prvih dveh mesecih leta jim jo je marca in aprila zagodel covid-19. Nekateri njihovi dobavitelji in odjemalci so zaprli tovarne, za dva, tri tedne, celo za mesec dni. Nemogoče je bilo, da se ne bi poznalo tudi v nazarskem podjetju, po Podkrižnikovi oceni se je tedaj osulo za kakih deset odstotkov. Vendar proizvodnje niso ustavili. »Delali smo nemoteno, interno pa smo prerazporejali ljudi, ko smo videli, kje je lahko produkcija večja, kje manjša. Delali smo na zalogo, ker smo verjeli, da se bomo nekoč vrnili na običajna pota.«Iz krize so izluščili priložnost: zaznali so, da so nekatere panoge v času epidemije prodale bistveno več kot lani. Ljudje, ki so ostali doma v čakanju na delo, pa tudi tisti, ki so delali na daljavo, so imeli nenadoma več časa za urejanje doma in okolice, tudi kuhali so več, in tako je skokovito zrasla prodaja bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov, ročnega orodja. Podjetja, ki niso imela zalog, so zašla v težave. Prostor v dobaviteljskih verigah so dobili tisti, ki so imeli kaj ponuditi.Podkrižnikova strategija je vžgala. Do septembra so nadomestili zamujeno. Zdaj poslujejo z običajnim tempom in pričakujejo, da bodo leto sklenili z enakim rezultatom kot lansko. Načrti pred korono so predvideli nekaj večjo rast, a se Iztok Podkrižnik ne pritožuje. »Nekatera podjetja v tej panogi so zamudila vse leto, nam pa se je dobro izšlo.«Podjetje Podkrižnik neposredno izvozi okoli 50 odstotkov svojih izdelkov, preostalo proda različnim kupcem iz Slovenije. A ker tudi ti več kot 90 odstotkov svoje proizvodnje plasirajo na tuje trge, gre v resnici čez mejo dobrih 90 odstotkov Podkrižnikovih komponent in sklopov. Izvažajo v glavnem v Evropo, preizkusili so se tudi že na ameriškem in kitajskem trgu. Imajo več kot 50 ključnih kupcev, od Boscha, BSH, Makite ... Pred leti so postali razvojni dobavitelj BSH.In kakšen je položaj podjetja Podkrižnik na slovenskem in svetovnem trgu? »Moram reči, da podjetij, kot je Podkrižnik, v Sloveniji ni,« izstreli njegov lastnik brez kančka lažne skromnosti. »Ker delamo posebne produkte najbolj zahtevne obdelave. Pa tudi razvoju namenjamo toliko časa in energije, da resnega tekmeca v Sloveniji nimamo. Celo v svetu je malo podjetij, ki bi združevala toliko tehnologij pod eno streho, v Evropi jih je mogoče deset. Obstajajo dobra podjetja, ki so specializirana samo za določeno tehnologijo, a so zato podvržena večjim tveganjem.«Se pa razmere na trgu spreminjajo, tekmeci se na veliko združujejo in prevzemajo, kar jim olajša poslovanje, poveča njihovo moč. Iztok Podkrižnik tudi v tem pogledu ne drži križem rok. Pred dvema letoma je od podjetja Bosch Rexroth kupil obrat s 180 zaposlenimi v bližini Frankfurta. Do letos mu je uspelo vse procese postaviti na novo, od aprila tam proizvajajo hidravliko za Bosch Rexroth, ki je tudi njihov največji kupec. Še naprej se ozirajo za potencialnimi tarčami, »ker sam na eni lokaciji ne zmoreš vsega«.Raziskave in razvoj so gibalo njihove proizvodnje. Na leto zanje v podjetju Podkrižnik namenijo med pet in sedem odstotki prihodkov. Vsako leto ugleda luč kak nov izdelek. V zadnjih desetih letih so veliko vlagali v razvoj robotike in e-mobilnosti in na teh področjih razvili kar nekaj dobrih rešitev. »Letos smo nekatere rešitve za e-mobilnost že začeli tržiti in upamo, da jih bo prihodnje leto še več. Na področju robotike smo v zaključni fazi testiranja specialnih pogonov, ki so srce vsakega robota. Pri tem sodelujemo s podjetji, kot je Yaskawa. Zdaj tipamo trge, je pa produkt zelo zanimiv za strojegradnjo,« je povedal Podkrižnik.V iskanju prebojnih rešitev se povezujejo s slovenskimi univerzami, fakultetami za strojništvo, elektroniko, Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom. Dobre izkušnje imajo tudi s podobnimi ustanovami po svetu, saj proizvodnim, razvojno naravnanim podjetjem povsod na široko odpirajo vrata za sodelovanje.Trajnostno naravnanost kažejo na dva načina: procesi so zasnovani tako, da za izdelek porabijo čim manj energije in ustvarijo čim manj odpadka (pridobili so ekološki certifikat), ter tudi z razvojem do okolja prijaznih izdelkov. Podkrižnik kot primer navede vrhunske rešitve za navtiko, pogonske sisteme za mala in večja, tovorna, e-plovila. V tem je prihodnost, navdušeno razlaga potomec savinjskih flosarjev, ki jim je reka že v starih časih rezala kruh. »Dostop do rek in jezer po svetu zapirajo za čolne z motorji na fosilna goriva, zato stavimo na električni pogon,« je bil vzrok, da se je usmeril v navtiko.Uspeh podjetja je plod trdega dela in truda vseh zaposlenih, se zaveda naš sogovornik. Že s svojo prvo ekipo konec osemdesetih let so živeli »kot mala družina«, enak odnos poskušajo ohranjati še danes, ko je v Nazarjah 170 zaposlenih. »Vsak pozna vsakogar. Veliko namenjamo izobraževanju zaposlenih, njihovi osebnostni rasti. Da lahko izdelujemo tako zahtevne kose, moramo slediti razvoju in prilagajati kompetence zaposlenih. Uspeh bo prišel, če se zaposleni zavedajo, da je podjetje postalo svetovni igralec na trgu, mu zaupajo in delajo s strastjo.«Ne nazadnje kovinski industriji manjka kakovostnega kadra, mojstrov, specialistov za posamezne tehnologije. Podkrižnik je dobil manevrski prostor za širitev in nadaljnji razvoj za pet, deset let prav s prevzemom podjetja v Nemčiji, kjer je skupaj z »mašinerijo« in prostori dobil tudi usposobljeno delovno silo. »Če bi to hotel doseči v Sloveniji, bi potreboval 20 let.«Na splošno so kot družbeno odgovorno podjetje tesno povezani z Zgornjo Savinjsko dolino in njenim prebivalstvom.Pomagajo posameznikom ob hudih zdravstvenih preizkušnjah, športnim in kulturnim društvom, so pokrovitelji prireditev itd.Za prihodnost družinskega podjetja se Iztok Podkrižnik ne boji. »Nikoli se ne smeš ustrašiti,« pravi. »Vedno sem šel rad do vrha, da sem lahko pogledal čez. In to sem prenesel tudi na sinova.« Starejši, Jure, ki je v Münchnu magistriral iz strojništva, že tri leta dela v podjetju, vodi pa tudi nemški obrat. Doktorat bo opravil doma, na primeru iz domače proizvodnje. Mlajši, Jošt, v Ljubljani študira ekonomijo. Idealna kombinacija.Iztok Podkrižnik verjame, da je njegovo najstarejše, 33-letno dete, podjetje prihodnosti. Do zdaj so organsko rasli povprečno po 15 odstotkov na leto, pričakuje, da bo tako tudi naprej. Lani so imeli 19,4 milijona evrov prihodkov, 1,4 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala 52.379 evra. Morda bo priložnost za še kakšno širitev, v nekaj letih naj bi presegli sto milijonov evrov prometa. »Ker je v nas veliko pozitivne energije in ker delamo s strastjo.«