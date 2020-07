FOTO:Junaki štirih sezon zdaj na skupni polici

• V 13 trgovinah Interspar so na posebni polici izdelki ekip iz vseh sezon.



• S prisotnostjo na polici 28 podjetniških ekip še lažje opozori nase.



• Projekt prinaša zaslužek tudi številnim dobaviteljem.



Predah za retrospektivo

Ena polica, 28 podjetniških uspešnih podjetniških zgodb, rezultat štiriletne podpore slovenskemu podjetništvu. FOTO Aljoša Rebolj



Vsi na enem mestu

Zdravstveni krizi bo zagotovo sledila gospodarska, zato je tajming za dodatno usmerjanje pozornosti na uspešne slovenske podjetnike več kot primeren.



»Čudovito moder, osvetljen kotiček«

Tina Štrubelj, Nelipot, Hit produkt 2016. FOTO Mavric Pivk/Delo



Vsaka izpostavljenost koristi

Suhadolnik Jože Leon, Milena in Aljaž Fras, Noela, Hit produkt 2017. FOTO Jožže Suhadolnik/Delo

Neža Mlakar in Karmen Meze, La Popsi, Hit produkt 2018. FOTO Polona Pirc

Mirza Ljubijankić, BeLife kombuča, Hit produkt 2019 FOTO Polona Pirc

Najbrž ni dneva v letu, ki ne bi bil posvečen komu ali čemu. Tudi mala in srednja podjetja (MSP) so dobila svoj dan, zagotovo ne po naključju. Praznovala so minulo soboto, 27. junija. Podjetništvo je, kot povsod v razvitem svetu, tudi v Sloveniji karta, na katero stavijo ekonomisti. Zdravstvena kriza je pričakovanja do tega sektorja še zvišala.Mantra, da so MSP hrbtenica gospodarstva, je utemeljena s podatki: v evropskem merilu predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij. Zato je generalna skupščina OZN določila 27. junij kot dan mikro, malih in srednjih podjetij, da bi s tem ozaveščala javnost o njihovem prispevku k trajnostnemu razvoju in globalnemu gospodarstvu. Spodbujajo razvoj, dajejo delo in so glavno gonilo za zmanjšanje revščine. V Sloveniji je po uradnih podatkih njihov delež celo 99,8-odstoten, režejo kruh skoraj 70 odstotkom vseh zaposlenih in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov gospodarstva.Po številu je v skupini MSP največ samostojnih podjetnikov oziroma mikro podjetij, ki zaposlujejo do deset delavcev. Začne se torej pri mladih, kreativnih, ambicioznih, vztrajnih, srčnih …, ki zberejo dovolj poguma, da stopijo na to naporno, a po svoje mikavno pot. Zato se iščejo načini, kako jih spodbuditi, podpreti, da bodo laže uresničili svoje sanje.Eden od inovativnih, posebnih in zelo uspešnih projektov s takim poslanstvom je Štartaj Slovenija. Za njim so štiri sezone. Partnerji v projektu – Spar Slovenija, medijska hiša Pro Plus in oglaševalska agencija Formitas – so se letos odločili za kratek predah, med katerim bodo naredili retrospektivo projekta in medijske reflektorje znova usmerili v junake vseh štirih sezon, predstavili, kaj vse so dosegli od svojega ognjenega krsta na podjetniški sceni.Za spremembo v projektu Štartaj Slovenija ni bila kriva epidemija, koncept živi samostojno življenje, ki se prilagaja splošnim gospodarskim trendom v okolju. Lahko bi rekli, da so partnerji uresničili svojo zamisel epidemiji koronavirusa navkljub.»Ker v podjetju Spar Slovenija s celostnim delovanjem podpiramo lokalne podjetnike, pridelovalce in predelovalce, čutimo zavezo pomagati malim podjetjem, zdaj še bolj kot kdaj prej,« poudarja generalni direktor Spara Slovenija. Zdravstveni krizi bo namreč zagotovo sledila gospodarska, zato se mu zdi tajming več kot primeren.Kako so to storili? V vseh svojih 13 trgovinah Interspar so na najbolj izpostavljenih mestih postavili veliko, ekskluzivno oznamčeno polico, nanjo pa več kot 130 izdelkov 28 podjetnikov in podjetniških timov iz dosedanjih štirih sezon projekta Štartaj Slovenija, ki so obstali na Sparovih policah. To je po besedah trgovca prvo takšno prodajno mesto v Sloveniji, ki namenja poseben prostor slovenskim izdelkom ter poudarja njihov pomen in inovativnost. Vsega skupaj je v štirih sezonah dobilo svojo priložnost 36 podjetnikov, ki so se borili za naziv hit produkt leta.Zanimive podjetniške zgodbe so dobile svoje nadaljevanje, iz pretežno podjetniških »greenhornov«, zelencev, so se z veliko truda in odrekanja razvili uspešni podjetniki. Rasli so, zaposlovali, širili kapacitete, se selili v nove poslovne prostore, racionalizirali in optimizirali poslovanje in, kar je posebej hvalevredno, razvijali nove izdelke, širili svoj prodajni asortiman. Snovalci projekta so hoteli poudariti prav to: Štartaj Slovenija ni samo enkratna promocija, pet minut slave pod žarometi, ampak stalna skrb in podpora slovenskim podjetnikom oziroma kakovostnim lokalnim ponudnikom.Vse te zgodbe so želeli predstaviti skupaj na enem mestu, pod skupno blagovno znamko Štartaj Slovenija, iz preprostega razloga, da potrošnike spet spomnijo nanje, jim olajšajo izbiro in razširijo pogled. Pravzaprav je bila odločitev za polico v maniri »store in store« (trgovina v trgovini), ki je v segmentu živil in blaga za vsakdanjo rabo posebnost celo v mednarodnem merilu, sredi epidemije poslovno smela poteza, a se je izkazala za modro odločitev.Kaj pomeni prisotnost na skupni polici, smo vprašali tudi zmagovalce dosedanjih sezon.»Partnerji projekta Štartaj Slovenija so se še enkrat pokazali v pravi, očetovski figuri. Potrdili so, da zanje nismo le podjetniki, ampak smo postali nekaj več, skoraj družina,« ni skrivala zadovoljstva, ki je v prvi sezoni zmagala z dezodorantnimi kremami Nelipot. »Z združitvijo vseh pod posebno skupno streho, z vso pripadajočo promocijo in spodbujanjem lokalnih izdelovalcev so pokazali navzven, kar so v odnosu do nas kazali že od samega vstopa v projekt – svojo skrbnost.«Podjetnikom gre pomoč posebej na roke v negotovih časih koronavirusa, saj jim prinaša ponoven, neverjeten marketinški zagon, ki si ga sicer sami ne bi mogli privoščiti. Kupca, ki že pozna določene blagovne znamke Štartaj Slovenija in jim je zvest, opozorijo na druge izdelke iz tega nabora pa tudi na nove, ki so jih razvili isti podjetniki.S kakšnimi občutki je Tina sprejela odločitev o skupni polici? »Vsekakor bolj zrelo. Vznemirjenje in navdušenje iz prve sezone sta prerasli v ponos. Ponosna sem, da smo razvili že več kot 20 izdelkov, da jih je trenutno osem na policah Sparovih trgovin, da imamo tako čudovito, ekskluzivno prodajno mesto.« Odzivi kupcev so izredno pozitivni, opaža podjetnica, ljudje so veseli, da jim ni treba po vsej trgovini iskati najljubše blagovne znamke, ampak vse najdejo »na enem, čudovito modrem in osvetljenem kotičku«, zaznajo, kako mogočen je ta projekt, od katerega živijo tudi številni dobavitelji embalaže, surovin in drugih podpornih storitev.Skupne police se je razveselil tudi zmagovalec druge sezone,, ki je iz polžje sline izdelal Noelo, kakovostno negovalno kremo za obraz. Poteza Spara je po njegovem mnenju dokaz, da je v Sloveniji mogoče uspeti tudi z malim podjetništvom. Pomeni, da so izdelki dovolj kakovostni, da se dobro prodajajo, da so jih ljudje sprejeli. Na Sparovih policah ima trenutno tri izdelke, dva na novo razvija, v ponudbo bosta prišla do konca leta.»Vsaka izpostavitev je koristna za podjetje,« razmišlja Aljaž. »Dobro je, da kupce spet opozoriš nase, nam se to pozna že v prvem mesecu. Mala podjetja se pač ne moremo kosati z veliki multinacionalkami, ki lahko ogromno vlagajo v marketing in promocijo.« Od druge sezone do danes so pridobili obilo izkušenj, optimizirali stroške proizvodnje, selijo se v nove prostore, proizvodnja dosega pozitivno rast. Za zdaj so omejeni na Slovenijo, dogovarjajo pa se za nastop na tujih trgih.in(s sladolednimi palčkami La Popsi sta prepričali v tretji sezoni) občutita projekt kot ogromno odskočno desko. »Od nas sodelujočih pa je bilo odvisno, kako daleč bomo skočili, ko se bodo reflektorji ugasnili. Midve sva na srečo še ’v zraku‘ in resnično upam, da bova skočili še veliko dlje.« Ker to terja svoj čas, jima nova priložnost in dejstvo, da sta s partnerji še vedno v odličnih odnosih, veliko pomenita.Skupna polica je zanju zanimiva zato, ker združuje različne zgodbe, katerih rdeča nit je mobilizacija mlade podjetniške energije, promocija slovenskih izdelkov, posebej v času, ko izvor blaga objektivno pridobiva pomen in vsi podjetniki potrebujejo podporo kupcev. Kot pravi Karmen, je ta drugi nastop neprimerljiv s prvim: »Vse je manj kaotično, vsi točno vemo, kako stvari potekajo, kaj so naše naloge, in se stvari lahko lotimo bolj odraslo.«»Odlična poteza!« pa je navdušen, čigar BeLife kombuča je postala hit produkt 2019. »V čast nam je in hvaležni smo, da smo lahko del tega projekta. Celotna družina Štartaj Slovenija je na enem mestu in nismo več razpršeni po celotni trgovini. Spomnim se, da so nas na degustacijah v trgovinah kupci spraševali, kje bi lahko našli določen izdelek Štartaj Slovenija, a jim ponavadi še sami nismo znali pomagati. Nova akcija bo zagotovo povečala prepoznavnost, s tem pa tudi našo prodajo.«