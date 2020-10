Nominiranci letošnjih Delovih podjetniških zvezd

Medijska hiša Delo bo že četrto leto zapored v projektu Delove podjetniške zvezde podelila prestižni kipec podjetju, ki ga bo izmed desetih nominirancev izbrala strokovna komisija. Gala dogodek bona Brdu pri Kranju. Lani je kipec prejelo podjetjeiz Šempetra, leta 2018iz Škofje Loke, leta 2017 pa trboveljsko podjetjeSvojega favorita boste tudi letos z glasovanjem na spletu naizbirali bralci od danes pa do 21. oktobra in temu podjetju bomo na prireditvi podelili posebno priznanje. Naj spomnimo, da so lani bralci za svojo zvezdo izbrali podjetjeiz Ljubljane, predlani podjetjeiz Šenčurja, leta 2017 pa podjetjeiz Krškega.V minulih tednih smo v časopisu Delo in na spletu predstavili vseh deset nominiranih malih in srednje velikih podjetij, izbranih na podlagi podatkov, ki jih je pripravil strokovni partner projekta,. Da bo izbira lažja, smo pripravili kratke predstavitve vseh nominirancev po abecednem vrstnem redu.Vse prispevke o podjetjih si lahko preberete tudi na spletni straniZmagovalca, Delovo podjetniško zvezdo 2020, bo izbrala strokovna komisija, ki jo vodi, predsednik nadzornega sveta Kolektor Holdinga in direktor družbe FMR, v njej pa so še redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, predsednik uprave Generali Investments, ustanovitelj in direktor podjetja Intra lighting, ki je bil Delova podjetniška zvezda leta 2019,ter predstavniki uredništva.Rdeča nit letošnje kampanje Delove podjetniške zvezde z naslovom Kako postati boljši navigatorji sprememb so zgodbe podjetij, katerih strategija temelji na finančnih virih za rast in razvoj, trajnostni naravnanosti (družbeni, okoljski in ekonomski), novih tehnologijah, energetski preobrazbi ter uspešnem prilagajanju novim razmeram zaradi epidemije covida-19.