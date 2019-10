Projekt Delove podjetniške zvezde 2019 podpirajo generalni pokrovitelj Generali Investments, veliki pokrovitelji Deloitte, Autocommerce, Riko, Zavarovalnica Triglav, pokrovitelja HSE in FMR, partnerji BTC, Klub slovenskih podjetnikov, Ljubljanske mlekarne, Pivovarna Laško Union, SIQ Ljubljana, Slovenski podjetniški sklad, Steklarna Hrastnik, Športna loterija, Telekom Slovenije, Transformacija in strokovni partner Ajpes.

Medijska hiša Delo bo tudi letos v okviru projekta Delove podjetniške zvezde organizirala poldnevni izobraževalni dogodek. Na seminarju Poslovni modeli za nove razmere, ki bov kongresnem centru Brdo pri Kranju, bomo govorili o tem, kako se lahko organizacije z novimi razmerami soočijo in jih upoštevajo v svojih poslovnih modelih.Poslovni modeli prihodnosti so namreč rdeča nit letošnjega projekta. To so strategije, ki jih podjetja uporabljajo za ohranjanje in utrjevanje svojega položaja na trgu, denimo trajnostni razvoj, krepitev inovativnosti in vpeljevanje koncepta pametnih podjetij. Poslovni modeli so različni in usmerjeni v inovativne načine iskanja virov financiranja za razvoj, pri čemer upoštevajo vse deležnike: stranke, zaposlene, partnerje ter tudi bližnjo in širšo lokalno skupnost in okolje. Obenem imajo inovativne pristope pri izboljšanju produktov in storitev, prodaji ter optimizaciji poslovnih procesov.O inovativnosti in trajnostnem razvoju, temeljnih sestavinah poslovnih modelov, bodo spregovorili, odgovorna partnerica za Slovenijo,, direktorica, in, manedžer v oddelku poslovno svetovanje, vsi iz podjetja Deloitte., član uprave koncerna Kolektor, bo predstavil koncept pametnih tovarn in podjetij, priložnosti na področju digitalizacije poslovanja in njen vpliv na obstoječe poslovne modele.Priložnosti na področju novih virov financiranja bo predstavil, direktor sektorja zasebnega kapitala v družbi Generali Investments.Seminar bomo končali s panelom Poslovni modeli za nove razmere., svetovalec za metodi design thinking in LEAN, univerzitetni profesor, serijski podjetnik,, ustanovitelj Klike, Skladov Silicon Gardens I in II ter podjetja Kyuriosity, in, član uprave koncerna Kolektor, bodo razpravljali o poslovnih modelih, rasti in razvoju z vidikov trajnosti, inovativnosti, virov financiranja in digitalizacije ter pametnih podjetij.