Ljubljana - Evropska komisija je danes sprejela sveženj ukrepov za okrevanje ob podpori kapitalskih trgov, ki je del celovite strategije komisije za okrevanje gospodarstva po koronavirusni pandemiji.Cilj teh ukrepov je omogočiti kapitalskim trgom, da bodo laže podpirali evropska podjetja pri okrevanju po krizi. V svežnju so predlagane ciljne spremembe pravil za kapitalske trge, ki bodo spodbujale večje naložbe v gospodarstvo, omogočile hitro dokapitalizacijo podjetij in povečale zmožnost bank za financiranje okrevanja.Izvršni podpredsednik Evropske komisijeje poudaril, da si še naprej prizadevajo, da bi državljanom in podjetjem v EU pomagali prebroditi krizo zaradi koronavirusa in jih podprli pri okrevanju po krizi. In eden od načinov je podjetjem pomagati pri zbiranju kapitala na javnih trgih. »Z današnjimi ciljnimi spremembami bodo podjetja laže pridobila sredstva, ki jih potrebujejo, in vlagala v naše gospodarstvo. Kapitalski trgi so bistveni za okrevanje, saj zgolj javno financiranje ne bo zadoščalo za ponoven zagon naših gospodarstev. Septembra bomo predstavili širši akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov.«Sveženj vsebuje ciljne prilagoditve uredbe o prospektu, direktive MiFID II in pravil o listinjenju. Vse spremembe so ključni del projekta unije kapitalskih trgov, katerega cilj je bolje povezati nacionalne kapitalske trge in zagotoviti enak dostop do naložb in možnosti financiranja po vsej EU, so sporočili iz Evropske komisije.Glede prospekta - dokumenta, ki ga morajo podjetja razkriti vlagateljem, ko izdajajo delnice in obveznice - je med drugim predlagan t. i. prospekt EU za okrevanje, ki bi bil krajši prospekt za podjetja, ki so potrjeno uspešna na javnem trgu. Glede zahtev direktive MiFID II je predlagano zmanjšanje upravnega bremena za izkušene vlagatelje pri medpodjetniškem poslovanju. Manj izkušeni vlagatelji, kot so gospodinjstva, ki vlagajo svoje prihranke za upokojitev, pa bodo ostali enako zaščiteni kot prej.Predvidene so tudi spremembe pravil o listinjenju (tj. orodju, s katerim lahko banke združujejo posojila, jih pretvorijo v vrednostne papirje in prodajo na kapitalske trge), da bi banke lahko razširile kreditiranje in iz svojih bilanc stanja izločile nedonosne izpostavljenosti. Komisija po poročanju STA med drugim predlaga oblikovanje posebnega okvira za standardizirano bilančno listinjenje, ki bi mu koristila bonitetna obravnava, ki bi odražala dejansko tveganost teh instrumentov, ter odpravo obstoječih regulativnih ovir pri listinjenju nedonosnih izpostavljenosti.Komisija je sicer 28. aprila že predlagala bančni sveženj, namenjen lažjemu bančnemu kreditiranju gospodinjstev in podjetij po vsej EU.