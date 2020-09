FOTO:Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše

Hitrejše prilagajanje na tržna nihanja

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo



Nagrada nemškega združenja

Zaradi lažjega in hitrejšega prilagajanja na tržna nihanja so v podjetju Marles hiše Maribor ekološko in energetsko učinkovito prenovili in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še enoto iz Podvelke. FOTO: Jure Eržen/Delo

Z razcvetom tehnološko naprednih objektov …

V podjetju sledijo vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih stroških in boljšemu obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu. FOTO: Jure Eržen/Delo



… do objekta Dom 24ur

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo



S trajnostno naravnanostjo do konkurenčne prednosti

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo



Že zdaj z mislimi na prihodnost

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor.FOTO: Jure Eržen/Delo

Matej Vukmanič, direktor podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Proizvodnja podjetja Marles hiše Maribor. FOTO: Jure Eržen/Delo

Podjetje Marles hiše Maribor, ki je v letošnje leto vstopil zelo ambiciozno s polno knjigo sklenjenih pogodb za izvedbo objektov v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Švici ter z že sklenjenimi pogodbami za izvedbo večjega števila modularnih enot za Nemčijo, je moralo med koronakrizo prilagoditi obseg poslovanja. Zaradi zaprtih meja in posameznih lokalnih ukrepov, ki so prepovedovali opravljanje nenujnih del, niso mogli izvajati montaž v Švici in Italiji, zato so, kot je pojasnil direktor podjetja, vse svoje zmogljivosti preusmerili v proizvodnjo modularnih enot za Nemčijo na zalogo, kamor so jih zatem začeli z junijem tudi dobavljati.Podjetje z več kot 120 zaposlenimi (dodana vrednost na zaposlenega dobrih 40.500 evrov) je v lanskem letu doseglo rekordne, več kot 25 milijonov evrov visoke prihodke, dobiček pa je znašal 1,1 milijona evrov. Leto 2019 so sklenili zelo uspešno tudi na področju pogodb in projektov za prihodnost. Kljub krizi zaradi koronavirusa so letošnje prvo polletje sklenili pozitivno, vendar z nekoliko manjšim dobičkom in prihodki glede na isto obdobje lani. »Vzrok za to je, da nismo mogli odpremiti že proizvedenih objektov, smo pa večinoma to že nadoknadili. Ob koncu leta naj bi imeli podoben oziroma malo nižji rezultat kot lani,« še pojasni direktor podjetja Marles hiše Maribor.V razvoj na letni ravni vlagajo od tri do pet odstotkov prihodkov, poleg tega pa podjetje vlaga dodatna sredstva tudi za podporo razvojnemu oddelku. Podjetje sodeluje tudi z Zavodom za gradbeništvo, ZRMK, Univerzami v Mariboru, Ljubljani in na Primorskem, s Holzforschung Austria in številnimi drugimi, pogosto pa se v razvoj vključujejo tudi njihovi dobavitelji in partnerji.Poleg tega so lani z lastnimi sredstvi v višini milijona evrov prenovili (ekološko in energetsko učinkovito) in optimizirali proizvodnjo v Lovrencu na Pohorju, kamor so preselili še enoto iz Podvelke. Glavni vzrok za selitev na eno lokacijo je lažje in hitrejše prilagajanje na tržna nihanja. »Zdaj smo se sposobni v zelo kratkem času prilagoditi na tržna nihanja, tako na povečana kot zmanjšana naročila. In to je bistvena konkurenčna prednost.« Proizvodnjo bodo posodabljali tudi v prihodnje in že za konec leta načrtujejo dodatna vlaganja v strojno opremljenost proizvodnih kapacitet in prijaznejšo tehnologijo z vidika trajnostne porabe in proizvodnje.Proizvodne kapacitete v Podvelki so oddali v najem sestrski družbi Marles PSP, ki proizvaja lesena okna in je v letu 2020 investirala več kot 1,5 milijona evrov v izgradnjo najmodernejše lakirnice za proizvodnjo lesenih oken v Sloveniji in s tem razširila svojo proizvodnjo in proizvodne kapacitete. Zagon nove proizvodnje oken bo oktobra.Marles kot največji proizvajalec montažnih objektov v Sloveniji in s 75-letno tradicijo na leto proizvede več kot 220 objektov, od katerih dobri dve tretjini izvozijo v Avstrijo, Nemčijo, Švico in Italijo. »Na zunanjih trgih na letni ravni ustvarimo polovico vseh prihodkov, in to samo z dobavami in montažami osnovnih elementov hiše brez gradbeno-obrtniških del, ki jih praviloma matična družba Marles izvaja samo na domačem trgu. Na tujih trgih namreč dokončanje objektov na ključ organizira bodisi naše hčerinsko podjetje (kot npr. v Avstriji Marles Fertighaus) ali pa naši pogodbeni partnerji v posameznih državah.«Od leta 2016 pri gradnji modularnih enot sodelujejo z nemškim partnerjem, s katerim so kot prvi na trgu razvili leseni mobilni dom oziroma modul, ki ga v celoti proizvedejo na ključ z vgrajenim pohištvom v Marlesu. Posebnost tega modula je njegova velikost, saj gre za 55 kvadratnih metrov veliko mobilno stanovanje, vseljivo v dveh urah po postavitvi na lokaciji. Zanj je podjetje Marles pred kratkim prejelo prestižno nagrado Združenja nemških mizarjev in predelovalcev lesa za najboljši proizvod leta v Nemčiji, še dodaja Matej Vukmanič.V Sloveniji je sicer po njegovih besedah več kot 64 različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane certifikate in ki gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na področju gradnje sodobnih lesenih objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi, saj razvijajo rešitve (nekatere imajo tudi zaščitene), ki jih konkurenca zelo rada posnema. »Splošno znano je, da je iz naše sredine vzklilo marsikatero Marlesu konkurenčno podjetje v Sloveniji, kar samo po sebi sploh ni napačno, saj nekatera dosegajo podoben kakovosten nivo gradnje, kar pripomore k dvigu celotne panoge.«Panoga industrijske proizvodnje montažnih objektov je v zadnjem desetletju doživela razcvet, čedalje pomembnejši postajajo naravni in okolju prijazni materiali, z majhnim odtisom CO2. »Sodobni trendi v montažni gradnji sledijo razvoju tehnološko naprednih rešitev, vse bolj sta pomembni tudi raba alternativnih virov energije in povezljivost objekta z okoljem. Tehnološko dovršena montažna hiša je narejena iz superizolacijskih materialov, za delovanje uporablja obnovljive vire energije, kot so napredne toplotne črpalke, rekuperacijske naprave, sončne elektrarne. Z zadnjo se proizvaja elektrika, ki jo objekt koristi za svoje delovanje, njeni presežki pa se shranjujejo v hranilnikih energije, prek katerih se polnijo električni avtomobili; najbolj napredne naprave pa celo komunicirajo z okolico in omogočajo samostojni dvosmerni promet te energije z okolico ob presežkih in primanjkljajih,« predstavi tehnološko napredni objekt Matej Vukmanič.In doda, da so v tak objekt, ki deluje na konceptu neto ničenergijske stavbe, vgrajeni inteligentni gospodinjskih aparati in druga notranja oprema s čutnimi zaznavami za spreminjanje ambientalnega občutka glede na razpoloženjsko stanje uporabnikov. Takšen objekt, še doda direktor, je povezljiv z uporabnikom prek za to posebej razvitih in naprednih multimedijskih aplikacij. Celotni objekt ima tako imenovanega digitalnega dvojčka, prek katerega je uporabniku omogočeno spremljanje delovanja vseh bistvenih značilnosti objekta skozi njegov celotni življenjski cikel. Posebnega pomena pri tem ima dizajn, ki omogoča uporabnikom ne le prebivanje v objektu, ampak tudi opravljanje dela od doma in preživljanje prostega časa.»Čeprav se opisani objekt zdi marsikomu kot znanstvena fantastika, se lahko pohvalimo, da skupaj z 12 prepoznavnimi slovenskimi partnerji takšen objekt razvijamo v sklopu enega najbolj prebojnih slovenskih razvojnih projektov s podporo ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, kjer ima Marles vlogo vodilnega partnerja. Projekt je vreden več kot 15 milijonov evrov in bo na sedežu podjetja Marles v Limbušu postavljen v začetku leta 2021,« s ponosom predstavi projekt Matej Vukmanič.Podjetje Marles Hiše Maribor se že nekaj časa sooča z vpeljavo trajnostne naravnanosti v svoje strateško in operativno poslovanje, s čimer si prizadevajo pridobiti konkurenčno prednost in uspešnost poslovanja. Uvedli so že številne ukrepe, od zmanjševanja količin odpadkov pri proizvodnji in montaži, ločevanja odpadkov znotraj podjetja in na gradbiščih, poglobljenega sodelovanja s trajnostno naravnanimi poslovnimi partnerji in povečevanja poslov z lokalnimi podjetji do uvedbe zahtevnejših standardov varstva okolja ter vključevanje ekoloških materialov in surovin v proizvodni program. »Pri tem sledimo tudi vedno večji zahtevi trga in kupcev po bolj ekološko trajnostnih izdelkih, nižjih stroških in boljšemu obvladovanju tveganj ter odzivov na globalne spremembe v okolju in gospodarstvu. Z vzpostavitvijo trajnostno naravnane poslovne strategije vzpostavljamo sistem, ki temelji na zgledu, organizacijski strukturi in kontroli ter ničelni toleranci za kršenje trajnostnih načel našega podjetja.«Direktor Matej Vukmanič še izpostavlja njihovo družbeno odgovornost; tako so že več let sponzor številnim športnikom, raznim klubom in društvom, finančno pa pomagajo tudi vsem pomoči potrebnim. Tako so lani z veliko donacijo tudi svojih partnerjev pomagali družini na Kozjaku, ki je zaradi požara ostala brez svojega doma in se je po manj kot letu dni že lahko vselila v novo hišo.V podjetju Marles bomo, pravi sogovornik, še v prihodnje delali najboljše in najbolj napredne montažne objekte v Sloveniji. »Upam si trditi, da bodo v prihodnje na trgu obstala samo tista podjetja, ki bodo inovativna, tehnološko napredna in razvojno usmerjena. Sam štejem podjetje Marles za paradnega konja v panogi proizvajalcev montažnih objektov. Ocenjujem, da bo v prihodnje vedno večjo vlogo pri kupcih igralo zaupanje in prav to vidim kot največjo konkurenčno prednost podjetja Marles, saj nam kupci tako rekoč po vsem svetu zaupajo že več kot 75 let.«Zaupanje je nekaj, česar ne moreš kupiti ali vzpostaviti čez noč, ampak se gradi skozi leta in je ena njihovih temeljnih vrednot. »Kupce nam je uspelo skozi leta prepričati, da smo najboljši. Imamo tudi daleč največje število že postavljenih objektov (več kot 28.000 hiš in več kot 380 javnih objektov – šol, vrtcev, športnih dvoran), pa tudi na leto proizvedemo daleč največje število objektov. Vsa ta dejstva so tisti gradniki zaupanja, zaradi katerega nam ostajajo zvesti naši zaposleni, partnerji in kupci, med katerimi se nekateri vračajo celo v drugi ali tretji generaciji,« pravi direktor podjetja Marles hiše Maribor.Obenem dodaja, da se bodo žal morali tudi v prihodnje soočati z različnimi tveganji, ki pa jih bodo v družbi kot vedno doslej poskusili pravočasno prepoznati in ukrepati. »Menim, da ima podjetje dovolj izkušenj in podpore različnih deležnikov, da bo kos tudi vsem bodočim izzivom. Človek si je že od nekdaj želel zase varno zavetje in lastni dom. Želje so ostale enake, spremenile so se zgolj naše navade, pa tudi pričakovanja. V prihodnje bomo si bomo prizadevali za dom, ki bo predstavljal simbiozo bivanja, preživljanja prostega časa in prostora za opravljanje našega dela od doma. To bo objekt, v katerem bomo živeli, delali in se rekreirali. To bo objekt, ki bo energetsko popolnoma neodvisen od zunanjih virov energije, samozadosten, s presežki ustvarjene energije pa bo oskrboval tudi sosednje objekte ter polnil baterije električnih avtomobilov,« pojasnjuje Matej Vukmanič in poudari, da bo to zagotovo objekt Marles.