FOTO:Za farmacevte delajo projekte za proizvodnjo cepiv proti covidu-19

Rekordno leto 2019

Podjetje Cleangrad na leto izvede več kot 150 projektov za različne kupce, farmacevtska podjetja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Vedno večji in vse bolj zahtevni projekti

Že od samega začetka se trudijo čim več materiala nabavljati od slovenskih podjetij. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Projekti za proizvodnjo cepiv za zdravljenje covida-19

Podjetje Cleangrad. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Brez razvoja tržno zanimivih izdelkov ne gre

Cilj razvojne skupine podjetja Cleangrad je, da vsako leto razvije vsaj en nov proizvod oziroma izboljša obstoječega. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Odprta vrata za inženirje gradbeništva, lesarstva …

Podjetje Cleangrad trenutno skupaj z drugimi uspešnimi podjetji iz Slovenije sodeluje pri več projektih v EU. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Večina dobaviteljev je slovenskih

Kljub temu, da so top, se morajo nenehno boriti; in čeprav lahko pridejo kadarkoli do stranke, ni nobene garancije, da bodo drugo leto tudi dobili posel, poudarja direktor Cleangrada. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nova poslovna stavba in novi proizvodi

S tem ko smo prišli v malo višjo ligo, dobivamo zahtevnejše in večje projekte, kar zahteva nove zaposlitve in sam način dela. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Čisti prostori bodo vedno bolj vstopali tudi na področje prehrambene industrije, tako so že imeli povpraševanje na segmentu otroške hrane. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Podjetje, v katerem so imeli v času krize zaradi koronavirusa polne roke dela, je tudi ljutomerski, ki izdeluje čiste prostore in opremo ne samo za farmacevtsko industrijo, ampak tudi laboratorije, sterilno proizvodnjo, operacijske sobe in bolnišnice, mikroelektronska podjetja in živilsko industrijo. Trenutno izvajajo štiri projekte za farmacevte, ki gradijo zmog­ljivosti za proizvodnjo cepiv za zdravljenje covida-19, in sicer v Belgiji za Pfizer, na Nizozemskem dva projekta, za MSD in B-BIO (Bilthoven Biological), ter v Indiji za Serum Institute.Njihovi monterji so tudi v času zapiranja mej s posebnimi dovoljenji nemoteno delali v Belgiji in na Nizozemskem, saj so njihovi kupci, podjetja iz farmacevtske panoge, zahtevali nadaljevanje del brez prekinitve. Nekateri so namreč vlagali v gradnjo prostorov za proizvodnjo novega cepiva, pojas­njuje direktor Cleangrada. V Sloveniji so med zdrav­stveno krizo naredili izolacijsko sobo za murskosoboško bolnišnico, v Rakičanu pa še štiri izolacijske sobe, primerne za res najtežje bolnike. Že prej so delali tudi na Golniku.Podjetje – katerega delež izvoza v prodaji znaša 98 odstotkov, njegovi najpomembnejši trgi pa so Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija in Švica – želi z individualnimi raz­vojnimi rešitvami po meri strank postati vodilni ponud­nik čistih prostorov v kakovosti na območju Evrope. Zahteve na tem področju se namreč višajo, pravi Zupančič in doda, da so v kliničnem centru v Sarajevu postavili projekt prostora za presajanje kostnega mozga.»Preteklo leto je bilo rekordno že zato, ker smo za približno 55 odstotkov povečali prodajo, predvsem zaradi nekaj velikih projektov. Za podjetje MSD (Merck Sharp & Dohme) smo lani začeli, letos pa končali pet milijonov evrov vred­no gradnjo tovarne, saj smo bili poleg čistih prostorov odgovorni tudi za vse drugo, od tlakov, svetil, skladiščnega dela … Tako smo iz manjšega zrasli v srednje veliko podjetje, ki lahko izpelje tudi obsež­nejše projekte.«Podjetje s približno 170 zaposlenimi je lani doseglo 15,3 milijona evrov prihodkov od prodaje in 1,2 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega znaša dobrih 45.500 evrov. Tako so poleg dela s stalnimi strankami, kot je Pfizer v Belgiji, na Mad­žarskem končali večji projekt za GlaxoSmithKline (GSK), v Nemčiji pa za Octapharmo. Za kupca iz Indije, Serum Institute, izdelujejo prehodne komore – naročilo je vredno milijon evrov –, kjer naj bi novembra začeli proizvodnjo seruma proti covidu-19. Z njim zelo dobro sodelujejo tudi v Evropi, saj so pri podjetju iz Nizozemske, katerega lastnik je omenjeni indijski inštitut oziroma družina Poonawalla, dobili status prednostnega dobavitelja.»S tem ko smo prišli v malo višjo ligo, dobivamo zahtevnejše in več­je projekte, kar pa zahteva nove zaposlitve, drugačno organizacijo in sam način dela,« pojasnjuje direktor Cleangrada. Obenem pojasni, da so za Pfizer, za katerega delajo od leta 2006, že prednostni dobavitelj; jim je pa pred mesecem dni podobno uspelo doseči še z MSD za vso Evropo. »To pomeni, da moramo obstati na tej ravni, da moramo rasti, vendar mogoče ne tako hitro, kakor smo z leta 2018 na leto 2019.«Samo letos so, pravi Jernej Zupančič, pridobili nove večje stranke, kot so Boehringer Ingelheim, za katerega zdaj izvajajo projekt na Dunaju, Tevo na Nizozemskem ter milijonski projekt za Johnson&Johnson (prek Janssen Pharmaceutical) na Nizozemskem. Ker veliko vlagajo v Nemčiji, si obetajo tudi širitev proizvodov in storitev na nemški trg. Poleg tega jim je lani zaradi kakovosti in čeprav so bili med tremi dobavitelji najdražji, uspelo dobiti prvi projekt za Novartis v Egiptu. In letos je že sledil projekt v Kairu za egiptovsko farmacevtsko podjetje Amoun.»V prihodnjih letih se predvidevata rast in povečanje vlaganj v proizvodnjo zdravil in s tem čiste prostore. Na leto izvedemo več kot 150 projektov za različne kupce, farmacevtska podjetja.« Letos bo glede na že podpisane pogodbe realizacija mogoče malo večja kot lani. Se pa dogovarjajo še za bolj dolgoročne pogodbe z večjimi proizvajalci zdravil.Cleangrad trenutno izvaja štiri projekte za farmacevte, ki gradijo zmogljivosti za proizvodnjo cepiv za zdravljenje covida-19, in sicer v Belgiji za Pfizer, na Nizozemskem projekta za MSD in Poonawalla Group, kjer se skupaj z nizozemsko vlado gradi laboratorij za testiranje omenjenih cepiv, ki bo končan septembra ali oktobra. Poleg tega izdelujejo že omenjene komore za indijski Serum Institute. Zraven pa seveda prihajajo še drugi projekti.Direktor Cleangrada ponosno pove, da so razvili dva nova produkta, ki ju že uspešno tržijo, in sicer hermetična vrata z napihljivih tesnilom, ki se uporabljajo za laboratorije v najzahtevnejših čistih prostorih, ter 4,7 centimetra široko LED-svetilko (skupaj s srbskim partnerjem), popolnoma integrirano v pohodni strop, ki je na trgu svojevrstna novost. »Cilj je, da vsako leto razvijemo vsaj eno novost oziroma izboljšamo obstoječo rešitev. V raziskave in razvoj, kot tudi nadgradnjo proizvodnje in tehnologije vlagamo od pet do sedem odstotkov prodaje na leto, saj je to zelo pomemben del našega delovanja že od samega začetka. Vse izdelujemo iz aluminija, tj. iz nerjavnega materiala, naša konkurenca pa dela s pločevino. In tu moramo odstopati, cenovno pa moramo biti približno na isti ravni.«Znotraj podjetja imajo razvojno skupino, ki je tudi registrirana in v kateri vsako leto razvijejo nove izdelke.»Usmerjeni smo predvsem na nišne proizvode, ki so že na trgu, ampak niso na želeni ravni oziroma za katere ni veliko dobaviteljev, kar pomeni predolge roke dobave in zelo visoko ceno. In tu je naša dodana vrednost. Zdaj skupaj s farmacevtskim podjetjem razvijamo proizvod, ki ga bomo stestirali do konca leta; zanj namreč obstajajo samo neke podobne različice, ki pa niso primerne za čiste prostore.«»Naš cilj je z našimi kupci snovati nove izdelke, saj ima vsak kupec svoje interne standarde, želje in ideje. S Serum Institutom smo razvili prehodno komoro, jo tako izboljšali, da je 'top' na svetu, in vsega tega ne bi bilo brez uporabnikovih izkušenj. Kar zelo cenimo,« še pravi Jernej Zupančič. Pri samem testiranju sodelujejo s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, pa tudi s fakultetami na področjih, kjer si želijo kadra in kjer želijo izvajati razvojne projekte.Najbolj jim primanjkuje inženirjev gradbeništva, lesarstva, strojništva, pa varilcev za nerjavno jeklo; iščejo tudi vodje projektov in varnostne inženirje. »S prevzemanjem velikih projektov moraš imeti celo strukturo, ne samo vodje projektov, ampak tudi varnostnega inženirja, koordinatorja, arhitekta; posamezen projekt zasede približno šest zaposlenih. Dostikrat mora naš arhitekt na zahtevo kupcev izrisovati projekt na njihovem sedežu, kar lahko traja tudi več mesecev.«Podjetje si prizadeva pridobiti čim več dolgoročnih pogodb kot prednostni dobavitelj velikim farmacevtskim podjetjem, saj se s tem razpršijo tveganja in odvisnost od enega kupca. Že od začetka delovanja pa se trudijo čim več materiala nabavljati od slovenskih podjetij: »Večina dobaviteljev prihaja iz Slovenije. Ker imamo dobre kontakte z velikimi mednarodnimi farmacevtskimi podjetji, pri njih tudi uspešno promoviramo različne dobre slovenske ponudnike proizvodov, ki se uporabljajo v naši panogi. Tako trenutno z drugimi podjetji iz Slovenije skupaj sodelujemo pri več projektih v EU.« Tega v Sloveniji manjka, saj se morebiti ne povezujemo dovolj dobro, razmišlja Zupančič.V načrtu imajo pridobivanje gradbenega dovoljenja za novo poslovno stavbo, v katero se bodo lahko vsi preselili s sedanjih dveh lokacij, kjer se ne morejo več širiti. »Dodajati želimo vedno nove proizvode, širiti spekter proizvodov in obstati. Nova zgradba bo energijsko učinkovita, zelena, po najnovejših smernicah. Naša proizvodnja je zelo enostavna, ne želimo biti preveč avtomatizirani, saj je naša prednost naša fleksibilnost, da lahko naše kupce v zelo kratkem času servisiramo po koncu projekta.«Čez pet let bo podjetje še zraslo, napoveduje direktor Cleangrada Jernej Zupančič in doda, da bo segment čistih prostorov obstal, saj so po njih vedno večje zahteve, in to ne samo v farmaciji, ampak recimo tudi v elektroniki in mikroelektroniki. Sami so že izdelali projekt za podjetje Lumentum iz Škofljice, kjer proizvajajo optična vlakna. Čisti prostori bodo vedno bolj potrebni tudi v živilski industriji, tako so že prejeli povpraševanje v segmentu otroške hrane.Po Zupančičevem mnenju bodo imeli dovolj dela za prihodnjih pet let, saj na primer MSD v tem času načrtuje za kar sedem milijard evrov investicij, švicarsko podjet­je pa bo namenilo osem milijard za gradnjo novih farmacevtskih objektov v prihodnjih šestih letih. »To so velike številke, tako da bo dela ogromno. Največje tveganje je, da se celotno gospodarstvo zlomi, vendar bomo potem vsi na istem,« pristavi.»Ker imamo že toliko kupcev in tako razpršenih, da moramo kakšna dela tudi prestaviti za nekaj mesecev, je po mojem odveč strah, da bi šlo kaj narobe. Vendar se moramo kljub temu, da smo top, nenehno boriti; in čeprav lahko pridemo kadarkoli do stranke, ni nobenega jamstva, da bomo dobili posel tudi drugo leto,« poudarja direktor Cleangrada in konča z mislijo, da morajo biti vedno na vrhu – to pa bo kar izziv.