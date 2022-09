Cenovno ugodna energija je osnova družbene blaginje

Glede na to, da bo evropska komisija za mnoge končno začela meriti blaginjo ljudi namesto zgolj BDP, je ključno tudi to, koliko ljudi si bo lahko privoščilo čedalje dražjo energijo. Država z različnimi ukrepi pomaga gospodarstvu, pa gospodinjstvom, skupinam zaščitenih odjemalcev in najbolj ranljivim skupinam.

Veliko lahko storijo tudi v energetskih podjetjih. Koliko vlagajo v koristi lokalnih skupnosti, kjer načrtujejo projekte, in kako pomagajo ljudem? S kar najnižjimi cenami in pomočjo pri prehodu k novim virom energije.

»Najpomembnejša družbeno odgovorna naložba naše družbe v preteklem obdobju je bilo zagotavljanje obstoječih cen za naše odjemalce. V Gen-I smo bili kljub ekstremni situaciji na trgu edino energetsko podjetje v državi, ki se je odločilo pred vplivom energetske krize zavarovati svoje gospodinjske odjemalce. Že novembra 2021 smo jim obljubili, da do poletja 2022 ne bomo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina, in obljubo smo držali. S tem smo v hladnejših mesecih, ko so poraba in stroški višji, zagotovili varno dobavo brez strahu pred podražitvami. Tako smo svojim gospodinjskim odjemalcem prihranili 35,8 milijona evrov. V istem obdobju smo sprejeli 56.000 novih odjemalcev, ki so jih njihovi predhodni dobavitelji čez noč pustili na cedilu z umikom s trga ali z znatnimi podražitvami, in finančno breme prevzeli nase,« pravijo v Gen-I.

Produkti, ki jih razvijajo, pa bodo strankam omogočili optimizacijo lastne porabe energije, s čimer jim bodo pomagali znižati stroške. Tistim, ki nimajo možnosti za postavitev lastne sončne elektrarne, bodo cenovno ugoden dostop do sončne energije omogočili z največjo samopreskrbno skupnostjo v državi.

Zelena preobrazba

»CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo je podporno okolje gospodarstvu pri zeleni preobrazbi. Odločili smo se, da podjetjem pomagamo na kompleksni poti zelene preobrazbe, zato smo razvili orodje in certifikat Green Star za pomoč gospodarstvu na poti zelenega prehoda in doseganja podnebne nevtralnosti. Metodologija Green Star temelji na razvojnih dokumentih mednarodnih organizacij in regulativi EU za trajnostno poslovanje, dobili pa smo podporo tudi od gospodarskega ministrstva. Podjetjem pomaga izmeriti, kako trajnostno poslujejo, poleg tega pa je navigator, da postavijo bolj trajnostne strategije, cilje in ukrepe za naprej. Poleg tega je analiza, ki jo pridobijo po prejemu ocene, zelo dobro izhodišče za pripravo trajnostnega poročila,« o svoji vlogi pri krepitvi družbene blaginje pravijo v CER. Avgusta so certifikate Green Star že prejeli Elan, Jelovica, Lumar, Nova KBM in SDH.

»Energetika poganja celotno družbo, saj podpira njene ključne sisteme: gospodarstvo, zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, kmetijstvo, raziskave in razvoj. Naša prva in največja družbena odgovornost je, da zanesljivo in po dostopni ceni zagotavljamo električno energijo in omogočamo ljudem, da lahko nemoteno izkoristijo vse prednosti, priložnosti in ugodje, ki jih elektrika omogoča,« pravijo v Skupini GEN, kjer velik poudarek dajejo tudi družbeni odgovornosti.

»Zagotavljamo kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo v družbah naše skupine in v podjetjih, ki so ključni členi celotne verige energetike. Podpiramo in razvijamo vrhunsko znanje na področju naprednih tehnologij, s tem vzdržen in optimističen razvoj, na ta način pa kar najbolj stabilno in dolgoročno vlagamo v okolje v gospodarskem in družbenem, s podporo društvom in organizacijam tudi v kulturnem in športnem smislu. Okolje vitalno krepimo na vseh ravneh,« pravijo.

Glavne težave pri merjenju blaginje

In kaj so glavne težave pri merjenju blaginje? Verjetno je za energetiko glavna stvar za blaginjo nizka cena, vsi pa vemo, da bo treba najti denar tudi za vlaganje v nove projekte.

»Pri merjenju blaginje se nam zdi pomembno, da se poleg materialne dimenzije upoštevata tudi družbena in okoljska ter da ocena upošteva tako trenutno stanje kot stanje, ki ga želimo doseči v prihodnosti. Spremljanje na ta način se nam zdi pomembno predvsem z vidika sprejemanja določenih ukrepov in načrtovanja investicij v raziskovalno-razvojne projekte s ciljem ohranjanja ali izboljševanja blaginje,« pravijo v Gen-I. Izhajajoč iz dejstva, da so fosilni viri v zadnjem obdobju med vsemi viri energije daleč najdražji, je za blaginjo zeleni prehod ključen. Ob trenutnem blaženju posledic draginje je zato zelo pomembno, da hkrati na vseh ravneh omogočimo izrabo brezogljičnih in obnovljivih virov energije ter samopreskrbo. S tem bomo naslovili tako blaginjo kot okoljsko-podnebne cilje.

Sončne elektrarne se pri nas najhitreje množijo in so že temelj samooskrbe določenih naselij. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Problem vidimo v tem, da se uspešnost poslovanja še vedno meri primarno s finančnimi kazalniki, pri čemer se ne upoštevajo ključni kazalniki, ki kažejo, kakšen vpliv ima podjetje na podnebje, okolje in družbo. V prihodnosti bo pomembno, da bomo v ceno produktov in storitev vključili tudi ceno po fazi uporabe – torej ceno prenove, razgradnje, recikliranja in drugega. Upamo, da bo regulatorni cunami EU, ki obsega več kot 10 strategij in več kot 50 direktiv ter uredb, pospešil bolj trajnostne prakse proizvodnje in potrošnje. Pred nami je sedem ključnih let, da preusmerimo vlaganja v nove poslovne modele, projekte, produkte in storitve,« odgovarjajo v CER.

Zavedajo se, da zeleni prehod ne more biti hiter niti preprost. Ni preprosto stopiti iz cone udobja, ki nam jo ponuja današnji dolgoročno nevzdržni način življenja, ter spremeniti našega delovanja tako, da ne bo ogrožalo zdravja planeta. Zavedajo se tudi, da zastavljenih podnebno-energetskih – trajnostnih – ciljev nihče ne more doseči sam, spremembe moramo narediti vsi (vlada, podjetja in organizacije, posamezniki). Sistemsko morajo začeti sodelovati vsi sektorji, nihče ne sme biti izpuščen. Razlogi za povečanje podnebnih ambicij, podnebno ukrepanje in sodelovanje še nikoli niso bili tako močni. To vključuje tako dolgoročne ukrepe, ki jih je mogoče in treba sprožiti, kot tudi več srednjeročnih in kratkoročnih ukrepov za okrepitev energetske varnosti in odpornosti Evrope s pospeševanjem zelenega prehoda.

Zanesljiva preskrba ključni temelj

»Razogljičenje našega gospodarstva je morda eden največjih izzivov našega časa. Kljub temu želimo biti optimistični. Začrtane so poti za sektorje in industrije do neto nične porabe virov in preglednost se izboljšuje. Če bosta globalna ambicija in duh sodelovanja, ki smo jima priča na COP26 in na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma 2022 v Davosu, sprožila konkretna dejanja, bomo lahko videli, da bo to desetletje postalo eden večjih prebojev za razvoj neto ničelne industrije. Cilj je samo en in na koncu ga bomo vsi razumeli. V CER imamo interes, da pomagamo slovenskim podjetjem na poti preobrazbe in razvoja, da bodo pogumno stopila na pot zelene preobrazbe, da bodo dosegla vodilno vlogo in imela konkurenčno prednost zaradi hitrosti preobrazbe,« še pravijo v CER.

»Zanesljiva preskrba z energijo po dostopni ceni je ključen temelj nemotenega in razvojno naravnanega delovanja družbe in njenega gospodarstva. Vse to prinaša kakovostna delovna mesta, prispeva k družbeni blaginji, kakovosti življenja in omogoča osnovne razmere za družbeni in gospodarski razvoj,« pa poudarjajo v Skupini GEN. Celovit standard življenja bo rasel samo tam, kjer bodo zagotovili zanesljivo in cenovno dostopno dobavo energije. To predstavlja osnovo družbene blaginje.