Delova konferenca o izzivih v energetiki

Medijska hiša Delo bo danes s konferenco končala večmesečno poslovno kampanjo Energetika 2023 z naslovom Prehod v zeleno oskrbo – energetika pred izzivi, na kateri bo slavnostni govornik minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Pozdravni nagovor v imenu organizatorja bo imel Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja. Zatem bosta imela uvodna predavanja v panele Jože P. Damijan, profesor na EF UL in partner v podjetju Grant Thornton Advisory, ki bo predstavil vlogo vodika pri transformaciji slovenske energetike, ter Jean Rondard, mednarodni izvršni direktor v Diot-Siaci, ki bo govoril o tem, kako pospešiti premik v energetskem prehodu.

Transformacija slovenske energetike

Na prvem panelu bo govor o transformaciji slovenske energetike in njenih izzivih. Sogovorniki moderatorja Slavka Bobovnika bodo mag. Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola, dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije, Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, in Gorazd Pfeifer, direktor Nuklearne elektrarne Krško.

Kakšna je prihodnost plina

Drugi panel bo namenjen razpravi o tem, ali bo plin ostal eden ključnih energentov prehoda v brezogljično družbo. Moderator Slavko Bobovnik bo o tem razpravljal z Ivanom Fugašem, direktorjem LNG Hrvatska, Marjanom Eberlincem, glavnim direktorjem Plinovodov, mag. Matijem Bitencem, glavnim direktorjem Geoplina Ljubljana, dr. Tomažem Vukom, predsednikom uprave Salonit Anhovo, ter Petro Prebil Bašin, koordinatorko strateškega sveta za energetski prehod pri GZS, in direktorico Združenja papirne industrije, kovinskih materalov in nekovin.

Pametna energetika

Teme tretjega panela, ki ga bo moderirala mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije, bodo pametna energetika in tehnološki izzivi prihodnosti. Razpravljavci pa bodo Zviadi Vardosanidze, direktor GrECo Specialty GmbH, in vodja GrECo skupine za tveganja v Energetiki in Rudarstvu, Sandi Kavalič, član uprave Gen-I, dr. Gašper Artač, direktor razvoja energetskih in trajnostnih storitev v Kolektor sETup, ter Boštjan Štruc, direktor Merkur energije.