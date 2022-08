EZS si prizadeva za stabilizacijo delovanja akterjev na področju energetike

Energetska zbornica Slovenije (EZS) predvsem povezuje slovensko energetiko, odgovarjajo v EZS na vprašanje, kako si prizadevajo za stabilizacijo delovanja slovenskih akterjev na področju energetike. Zanesljivost oskrbe z električno energijo je pogojena z delovanjem treh stebrov – proizvodnje, omrežja in trgov.

»Naši člani so tako proizvajalci in distributerji energije ter operaterji na trgu plina in elektrike, tudi mala in srednja podjetja (MSP), člani pa prihajajo tudi iz akademske sfere,« pojasnjuje izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije mag. Ana Vučina Vršnak.

In dodaja, da se številni strokovni kadri redno srečujejo, izmenjujejo poglede na aktualne izzive in seveda snujejo marsikatere projekte. »Realnost je takšna, da prevečkrat ugotavljamo, koliko ovir je na vseh ravneh v procesu izgradnje celovite energetske infrastrukture. Energetska zbornica Slovenije poudarja nujnost, da si država prizadeva za cilje odporne energetske unije, ki si prizadeva odjemalcem v Evropski uniji (gospodinjstvom in podjetjem) zagotoviti zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno sprejemljivo oskrbo z energijo. Odporna energetska unija namreč pomeni varnost.«

Po eni strani EZS skrbi za sprotno obveščanje vseh članov EZS, torej celotnega sektorja, o vseh aktualnih temah, po drugi strani pa se povezuje in izmenjuje informacije s ključnimi akterji, ki sprejemajo energetsko zakonodajo, še pravi Ana Vučina Vršnak.

Ne nazadnje je EZS v stiku z evropsko in svetovno energetsko sceno prek članstva v več organizacijah, denimo Evropskega združenja elektroenergetske industrije Eurelectric ali Svetovnega energetskega sveta (World Energy Council – WEC). Slednji je javnosti zelo znan po indeksu energetske trileme. V okviru evropskih in svetovnih trendov člani EZS poskušajo usklajevati skupne ukrepe, kjer je to mogoče, še zaključuje izvršna direktorica EZS Ana Vučina Vršnak.