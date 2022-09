INTERVJU: Elektrifikacija voznega parka v podjetju je lahko brezskrbna

Evropa se v tem trenutku spoprijema z izzivi na področju zagotavljanja energetske mešanice, ki bo »odporna na prihodnost« in bo že upoštevala zmanjšano dobavo plina.

To pa seveda vpliva tudi na mobilnost. O Petrolovi elektromobilnosti sta v intervjuju odgovarjala Matic Markovič, produktni vodja za storitev polnjenja in storitev sistema, ter Luka Strnad Peterca, vodja razvoja infrastrukture za električna vozila.

Ko govorimo o prehodu v nizkoogljično družbo, so v ospredju obnovljivi viri energije, elektrifikacija mobilnosti in prožnost elektroenergetskega omrežja. Kako v Petrolu gledate na tranzicijo in kako vidite svojo vlogo v njej?

V Petrolu smo prepričani, da smo lahko energetska podjetja s trajnostnimi rešitvami ambasador prehoda v nizkoogljično družbo oziroma da tlakujemo pot v bolj vzdržno prihodnost. Jasno je, da je cestni promet veliko breme za okolje zaradi hrupa in emisij toplogrednih plinov, zato so nujne spremembe v energetskem miksu tudi na področju mobilnosti. To pomeni uvajanje modelov P+R, več kolesarjenja, hoje in elektrifikacija mobilnosti.

Danes se predvsem iščejo načini učinkovite rabe energije in energetsko učinkovitih rešitev. Omejeni naravni viri, energetska draginja in vpliv na okolje so dober motivator za spremembe.

Številni Petrola, kot tradicionalnega ponudnika fosilnih goriv, ne vidijo v vlogi ambasadorja prehoda v nizkoogljično družbo. Kako pri vas čutite »Petrolovo tranzicijo«?

Prehod v nizkoogljično družbo je proces, ki se ne more zgoditi čez noč. In podobno vidimo Petrolovo tranzicijo – kot postopen proces, ki se počasi širi na različna področja. Naša naloga in poslanstvo sta bila od nekdaj omogočati mobilnost ljudem. S tem ko se svet okoli nas spreminja – predvsem potrebe ljudi, podjetij, lokalnih skupnosti, se spreminjamo tudi mi. Na trgu smo že 75 let in prisotni bomo tudi v prihodnje, zato se nam zdi pomembno, da smo odzivni na spremenjene potrebe. Naša tranzicija na področju mobilnosti sega od prodaje izboljšanih goriv z manj emisijami do storitev sodobne mobilnosti, kot je elektrifikacija voznih parkov. Sprememb se lotevamo postopoma in hkrati ne želimo na tem področju tekmovati s podjetji, ki so usmerjena zgolj v obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost ali električno mobilnost. Naš sistem je velik in spremembe uvajamo premišljeno in po različnih področjih.

Optimistične napovedi kažejo, da naj bi se število električnih vozil v Evropi do leta 2035 povzpelo že na okoli 130 milijonov. Elektrifikacija prometa se krepi, prinaša pa tudi določene izzive. Eden od najpogosteje izpostavljenih je vpliv večjega števila električnih vozil na elektroenergetsko omrežje. Kakšen je vaš pogled na ta izziv?

Elektrifikacija prometa je neizogiben proces, ki se že danes dogaja in je pomemben element tranzicije. Toda potrebuje dobro načrtovanje ustrezne polnilne strukture, ki bo ljudem približala in poenostavila uporabo električnih avtomobilov. Glede novih obremenitev in izzivov za omrežje je treba že danes razmišljati o hranilnikih baterije in rešitvah, ki prispevajo k stabilnosti omrežja. V Petrolu smo v sklopu EU projekta NEXT-E na Petrolovo avtocestno prodajno mesto BS Kozina pilotno postavili baterijski hranilnik (210 kWh/300 kW), ki je primarno namenjen zagotavljanju energije za dve ultra hitri (2 x 175 kW) in eno hitro polnilnico (100 kW) za električna vozila. Cilj je, da hranilnik ostane poln in da je pripravljen na polnjenje električnih vozil. Zaradi zagotavljanja zadostne energije v hranilniku se hranilnik polni iz omrežja vedno, ko količina energije pade pod določeno mejo. Pri vsem je seveda zelo pomemben tudi upravljavski vidik, ki mora biti digitalen.

V Sloveniji se ljudje dokaj hitro odzivamo na spremembe, predvsem v smislu, da hitro zategnemo pas. Imate občutek, da ljudje zaradi cene goriv bolj razmišljajo o alternativnih električnih avtomobilih v kombinaciji s samooskrbo kot virom za napajanje električnega avtomobila?

Vir energije, ki napaja električno mobilnost, je seveda zelo pomemben. V zadnjem letu smo zaznali veliko povpraševanja po sončnih elektrarnah in trend kaže, da se ljudje odločajo za kombinacije energetskih rešitev: sončna elektrarna, toplotna črpalka in polnilnica za električni avtomobil.

Sicer pa virom energije za napajanje električnih avtomobilov namenjamo pozornost tudi v Petrolu, saj na svojih polnilnih mestih zagotavljamo elektriko iz obnovljivih virov energije in tako delujemo v smeri trajnostno naravnane energetske družbe.

S kombinacijo e-mobilnosti in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov želimo prispevati k zmanjševanju onesnaževanja okolja. Poleg številnih sončnih elektrarn smo letos uradno odprli drugi vetrni park v regiji, in sicer v Ljubaču. Devet vetrnic bo letno proizvedlo okrog 96 GWh trajnostne električne energije, kar bo zadoščalo za 30.000 povprečnih gospodinjstev.

Naslednja investicija na poti energetske tranzicije pa je v sončne elektrarne na območju Knina na Hrvaškem, ki bodo proizvodnjo začele predvidoma v začetku leta 2023. Tri velike sončne elektrarne skupne inštalirane moči 22 MW bodo (pričakovano) proizvedle električno energijo v višini 29 GWh.

Omenili ste, da opažate, da se za poslovni najem odloča veliko podjetij. Razlogov za poslovni najem vozil je vse več. Kateri so po vašem mnenju ključni? Ali to velja za vsa vozila?

Razlogi izvirajo že iz sprememb v prometu in večanjem deleža električnih avtomobilov. Spodbuden dejavnik je tudi pospešen razvoj električne polnilne infrastrukture, na primer v Petrolu nameravamo do konca leta 2025 imeti v portfelju že več kot 1575 električnih polnilnic v upravljanju.

Kar se tiče poslovnega najema pa so med ključnimi razlogi predvsem predvidljivi mesečni stroški. Podjetja se odločajo za poslovni najem različnih tipov vozil, tudi električnih. S tem imajo preprosto dostopnost do tehnološko najsodobnejših električnih vozil, hkrati pa so uporabniki razbremenjeni dodatnih stroškov in vzdrževanja, ob koncu izteka pogodbe pa električno vozilo preprosto vrnejo, brez skrbi. Od letošnje pomladi pa je dodaten pozitiven razlog še spremenjena dohodninska zakonodaja, ki je ukinila boniteto za zasebno uporabo službenega električnega vozila.

Za občasne potrebe po vozilu smo v Petrolu pripravili tudi možnosti kratkoročnega najema vozil do 30 dni, ki se je izkazal za zelo iskanega predvsem, kadar imajo podjetja več službenih poti, ob prevozih na sejme, konference ali druge dogodke.

Podjetja si želijo imeti urejen vozni park, veliko pa je govora tudi o njegovi elektrifikaciji. Ali je smiselno, da se elektrificirajo vsi vozni parki?

Pri nas smo zagovorniki postopne elektrifikacije, ne za vsako ceno. Lotimo se je tako, da najprej poskrbimo za vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture po meri partnerja oz. uporabnika in zagotovimo cel sistem polnjenja e-vozil na različnih lokacijah, doma, na poti – v Sloveniji in tujini. Polnilnice je možno postaviti tudi na želeno lokacijo, kot je na primer sedež podjetja, ki se odloči za poslovni najem. Ključna prednost za naše stranke je celostna podpora naših strokovnjakov pri organizaciji, upravljanju in morebitnih težavah. Poskrbimo za spremljanje delovanja, podporo uporabnikom in vzdrževanje.

V osnovi podjetjem ponujamo celostne rešitve mobilnosti ter jim pomagamo pri pregledu in izbiri najbolj ustreznih rešitev glede na njihove specifične potrebe ter želje. Veseli smo, da smo pri elektrifikaciji voznega parka na primer pomagali že več kot 100 podjetjem.

Posamezno podjetje se večkrat znajde pred dilemo, ali zmore optimalno samo poskrbeti za svoj vozni park ali pa temu namenja preveč časa, ki bi ga bilo bolje vložiti v posel.

Razpoložljiva vozila, pripravljena za uporabo, so za večino zaposlenih v podjetju samoumevna. Toda da so vozila lahko ves čas na voljo za uporabo, pomeni, da morajo biti redno servisirana, imeti ustrezne pnevmatike za sezono in biti registrirana ter ustrezno zavarovana za cestni promet.

Po naših izkušnjah je upravljanje voznega parka lahko zamudno, toda če zanj poskrbijo strokovnjaki, lahko bistveno pripomorejo k znižanju in optimizaciji stroškov. Upravljanje vključuje poslovni in kratkoročni najem vozil, analitiko in optimizacijo voznih parkov ter storitve od vrat do vrat. Našim uporabnikom pomagamo do krčenja stroškov, nižanja ogljičnega odtisa in povečanja učinkovitosti poslovanja, omogočamo pa jim tudi postopno elektrifikacijo voznega parka in upravljanje polnilne infrastrukture.

Pri mobilnosti smo ljudje še posebej občutljivi, da imamo storitve na voljo, ko jih potrebujemo. Kako je z dostopnostjo polnilne infrastrukture?

Številni prepoznavajo prednosti elektrifikacije ravno v tem, da prinaša brezskrbno uporabo e-vozil, ki jih je možno polniti tako doma kot v mreži javnih e-polnilnic, pa tudi pred trgovskimi centri, ko obiščemo frizerja ali medtem ko skočimo po nakupih. V Petrolu v okviru celovite rešitve elektrifikacije voznega parka lastnikom električnih vozil ponujamo brezskrbno pot, saj z našo storitvijo polnjenja omogočamo polnjenje na več kot 4.500 polnilnicah v Evropi.

Lastnikom polnilne infrastrukture omogočamo vzpostavitev in pametno upravljanje z njihovo obstoječo polnilno infrastrukturo, ki med drugim omogoča, da za polnjenje zaračunavajo in da svojo polnilnico izpostavijo več tisoč uporabnikom v Sloveniji ter vključitev v sistem mednarodnega gostovanja. Ob tem naša ekipa skrbi za nemoteno delovanje polnilne infrastrukture in 24/7 podporo uporabnikom. Ker različne potrebe uporabnikov zahtevajo prilagodljivost pri polnjenju e-vozil, pa smo oblikovali nove »brezskrbne« pakete polnjenja.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol d.d.