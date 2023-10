Kader postaja vse večji izziv za energetiko

V vseh energetskih podjetjih opozarjajo, da bo za lahek zeleni prehod zmanjkalo kadra. In kaj ugotavljajo v podjetjih? V Butan plinu pravijo: »Primerjava naših potreb in razpisov za prosta delovna mesta v zadnjih letih je pokazala, da je najmanj prijav za službe, kot so prodajni predstavniki na terenu in prodajni inženirji s tehničnim strokovnim znanjem, IT-sistemski inženirji, tudi prodajalci, skladiščniki, proizvodni delavci.«

V poslovanju potrebujejo določena specifična tehnična znanja, poleg strokovnih kompetenc so nujne tudi nekatere osebnostne kompetence, zato je iskanje ustreznega kadra velik izziv.

»Dejstvo je, da se demografska struktura prebivalstva stara in da se kader vse bolj zaposluje tudi zunaj meja. Razlogi so gotovo splet kadrovske politike in zakonodaje na nacionalni ravni, šolskih programov, vključevanja mladih v proces zaposlovanja v učnem procesu, politiki nagrajevanja, tudi kulturi in splošnih družbenih spremembah, ki jih doživljamo. Spremembe sistema vrednot, tehnologija, dostopnost do informacij in po drugi strani poenostavljeno predstavljanje nekaterih vsebin, neodzivnost zakonodaje in izobraževalnih programov na vse te nenadne spremembe, vse to je vodilo v takšne razmere,« pravijo v Butan plinu.

Pomemben razvoj kompetenc

Pomembnejšo vlogo kot sami poklici bo, in to se že dogaja, imela prilagodljivost ter razvoj kompetenc znotraj posameznih programov in delovnih mest, pojasnjujejo v Butan plinu. Priprava na poklice, kakršnih smo bili vajeni še pred desetletjem, ne daje želenih učinkov in nujna je velika prilagodljivost tako izobraževalnih programov (predvsem na sekundarni in terciarni ravni) kot posameznikov ‒ učenje in razvoj novih veščin, ki jih ne zmore generirati nobena formalna izobrazba.

Celoten trg bi bilo treba razbremeniti dajatev in prilagoditi plačno politiko, kar bi gotovo povečalo konkurenčnost, pravijo v omenjenem podjetju in dodajajo, da je za perspektivni kader mogoče veliko urediti tudi na interni ravni. »Veliko aktivnosti in ukrepov izvajamo za spodbujanje dobrega počutja (na primer do družine prijazno podjetje, športno društvo, hibridno delo in podobno), dajemo stimulacije pri izplačilih, skrbimo za razvoj talentov, dodatno izobraževanje in podobno – vse z namenom, da omogočamo dobre pogoje dela.«

Na vprašanje, katere oddelke oziroma katere ekipe bo treba okrepiti, v Butan plinu odgovarjajo, da se že več let kažejo potrebe po učinkovitejših in odzivnejših IT-službah zaradi digitalizacije, uspešnega upravljanja tveganj, spodbujanja vitkih organizacij, pri čemer je v ospredju učinkovitost procesov, vključevanje projektnih strokovnjakov in vitkih modelov upravljanja. Ključna pa je inovativnost ter hitro vključevanje novih poslovnih modelov storitev in ponudbe za uporabnike.

»Izzivi trajnostnega razvoja zahtevajo kader in rešitve hitreje, kot smo jih sposobni zagotoviti,« še opozarjajo. Novi produkti in rešitve se morajo hitro prilagoditi zahtevam trga, pri čemer imajo tudi v energetiki še velike izzive. »Z digitalizacijo procesov in hkratnim posluhom za rešitve, usmerjene v skrb za okolje in trajnostno naravnane, bomo v prihodnosti morali krmariti in iskati nove priložnosti – tudi na trgu delovne sile,« še pravijo.