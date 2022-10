Rdeča nit tretjega panela je, kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti. Primož Stropnik, vodja službe trženja in komerciale GEN energija in član uprave GEN-I, je bil na Delovi poslovni konferenci Energetika 2022 uvodničar v tretji panel. Ob tem je opozoril na zahtevno planiranje poslovanja na področju trženja in prodaje električne energije ter močne medsebojne vplive in soodvisnosti od vrste različnih faktorjev v času, prostoru, aktualnih razmer, ki vplivajo na ceno električne energije.

Prenos v živo:

Izjemno zahtevno napovedovanje stanja trga in cen električne energije, lahko napovemo za en dan vnaprej, za teden dni vnaprej je že težko, kaj šele za mesec ali več vnaprej.

Cene na terminskih trgih so se skoraj 20 let v Evropi gibale prenizko. Za gospodarstvo je to pomenilo spodbudno razvojno okolje, energetika pa je s takšno ceno stagnirala – nezmožnost potrebnih, a velikih investicij, je dejal Stropnik. »Cena za potrošnika ni odvisna zgolj od terminskih cen, ampak tudi od davkov in drugih davščin ter cene sistema in modulacije. Ne smemo pozabiti, da ko govorimo o cenah na terminskih trgih, govorimo zgolj o veleprodajnih cenah. Kakšna pa je končna cena za uporabnike in v katere vire investirati?«

Kako naprej?

Smo v času zahtevnih družbeno-političnih razmer, soočeni smo s primanjkljajem pasovne in zanesljive električne energije ter subvencijskimi shemami, ki izkrivljajo trg, je dejal Stropnik in opozoril še na zahtevnost umeščanja novih energetskih projektov.

Napovedovanje delovanja oziroma odzivanja trga z električno energijo je danes za daljše obdobje praktično nemogoče, poudarja Stropnik in se ob tem povpraša, ali je čas za korenito reformo trga z električno energijo. Kako bomo našli nove poslovne modele, da bomo tveganja lažje obvladovali na daljše časovno obdobje. »V Evropi moramo začeti aktivno vlagati v nove zanesljive enote za proizvodnjo električne energije, ki bodo umirile trg, iz njih proizvedena električna energija bo imela nizke stroške modulacije, z nizkimi stroški za sistem in bo omogočila nižje davščine.«

Začela se je okrogla miza, ki jo moderira Slavko Bobovnik, na njej pa sodelujejo dr. Jože P. Damijan, profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti, mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, Blaž Košorok, generalni direktor Skupine GEN, in Rok Vodnik, direktor Kolektor Technologies.