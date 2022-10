Na konferenci o učinkovitem upravljanju energije

Medijska hiša Delo bo z današnjo poslovno konferenco Energetika 2022 zaključila večmesečno poslovno kampanjo z naslovom Energetska neodvisnost ter učinkovito upravljanje energije – kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti.

Udeležence bo uvodoma pozdravil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektor, slavnostni nagovor pa bo imela mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo.

Uvod v prvi panel z naslovom Kako zagotoviti energetsko neodvisnost in hkrati prehod na obnovljive vire energije bo imel dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in partner v podjetju Grant Thornton Advisory. Sledila bo okrogla miza, na kateri se bo moderator Slavko Bobovnik pogovarjal z Jožetom P. Damijanon, Danijelom Levičarjem, poslovnim direktorjem Skupine GEN, Bogdanom Barbičem, direktorjem Hidroelektrarne na Spodnji Savi, dr. Dejanom Paravanom, članom uprave GEN-I ter mag. Nado Drobne Popović, predsednico uprave Petrola.

Učinkovito upravljanje energije

Na drugem panelu z naslovom Učinkovito upravljanje energije, razogljičenje v industriji in kako se odzvati na visoko rast cen energentov bo uvodničar Dejan Božič, strokovni direktor, OE Energetika na SDH, ki se bo zatem na okrogli mizi pogovarjal s Tomažem Vukom, predsednikom uprave Salonita Anhovo, Urošem Blažico, predsednikom uprave Elektro Primorska, Tomažem Orešičem, prokuristom v Resalti, in Alešem Koželjnikom, direktorjem Kolektor sETup.

Rdeča nit tretjega panela pa bo kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti. Uvod v panel bo imel Primož Stropnik, vodja sektorja trženja in komerciale GEN in član uprave GEN-I. Sledila bo okrogla miza, ki bo bo moderiral Slavko Bobovnik, na njej pa bodo sodelovali dr. Jože P. Damijan, mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, dr. Igor Koprivnikar, predsednik uprave GEN-I, Blaž Košorok, generalni direktor Skupine GEN in Rok Vodnik, direktor Kolektor Technologies.

Zatem pa bo Damir Pelak, direktor GrECo International, predstavil pomembnost ustreznega pristopa k zavarovanju obnovljivih virov energije.