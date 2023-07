Novi način obračunavanje omrežnine šele marca

Novi način prinaša pet blokov z različno tarifno postavko, pri čemer bo strošek za uporabo omrežja v posameznem bloku odvisen od obremenjenosti omrežja in odjemalčeve uporabe v preteklem obdobju. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo, ki skupaj z dodatki predstavlja približno tretjino vrednosti računa za elektriko, se bodo po novem razlikovale glede na posamezni časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje, poroča STA.

Vsak od predvidenih časovnih blokov bo predstavljal obdobje znotraj dneva in bo določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije. Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja.

Predvidena je tako izrazito večja stroškovna obtežitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifnimi postavkami za energijo. To je razlika glede na dosedanjo delitev stroškov omrežja, ki je večji del stroškov omrežja porazdelila na tarifne postavke za energijo.

Časovni bloki

Najdražji časovni blok ena bo določen le v višji sezoni, najcenejši časovni blok pet pa bo nastopil le v nižji sezoni. Višja sezona je določena za november, december, januar in februar, nižja sezona pa za marec, april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober. Ob dela prostih dnevih najdražji časovni blok ena nikoli ne bo nastopil.

Za vsak dan bodo na podlagi ur konične obremenitve sistema določene ure visoke obremenitve, ure srednje obremenitve in ure nizke obremenitve. Časovni bloki v urah visoke in srednje obremenitve med delovniki bodo usklajeni s trajanjem sedanje višje tarife, časovni bloki v urah nižje obremenitve pa s trajanjem nižje tarife.

Prehodno obdobje

Novost prihajajočega novega sistema je tudi ločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo. Ta zadnja predstavlja prekoračitev nad dogovorjeno močjo. Elektrooperater bo dogovorjeno obračunsko moč za vsakega odjemalca po zapletenem postopku in glede na njegovo priključno moč določil na podlagi njegove uporabe omrežja v preteklem obdobju. Vsi končni odjemalci bodo že na računih, ki jih bodo prejeli ta mesec, pri postavkah za omrežnino obveščeni o dogovorjeni moči za leto 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo, če bo treba, lahko tudi spremenili.

Za skupino gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev, torej tistih s priključno močjo, enako ali manjšo od 43 kilovatov, ki dogovorjene moči ne bodo spreminjali, je določeno prehodno obdobje dveh let po začetku uporabe novega obračunskega akta, navaja STA. Če pa bodo gospodinjski odjemalci dogovorjeno moč, ki jim jo bo določil elektrooperater znotraj teh dveh let prehodnega obdobja, spremenili, se jim bo začela že 1. marca 2024 obračunavati tudi omrežnina za presežno moč.