Partnerstvo med EU in Afriško unijo na področju obnovljive energije

Na področju obnovljive energije poteka tudi projekt LEAP-RE (Long-Term Joint European Union – African Union Research and Innovation Partnership on Renewable Energy), sofinanciran v okviru Obzorja 2020, ki vzpostavlja dolgoročno partnerstvo med Evropsko in Afriško unijo na področju obnovljive energije. Projekt, v katerem sodeluje tudi slovensko podjetje Inea, traja pet let, od 2020. do 2025., in povezuje 83 partnerjev iz 33 držav na obeh kontinentih.

Kot pojasnjuje Sebastijan Uršič, projektni vodja v oddelku Energetika in ekologija v podjetju Inea, bo projekt LEAP-RE vzpostavil in skupaj z obema unijama implementiral aktivnosti za razvoj, inovacijo in gradnjo energetskih kapacitet. Iniciativa Trajnostna energija za vse, Svetovna banka in Mednarodna agencija za energijo prav tako obnavljajo ogrodje za dostop in v ospredje postavljajo povezavo med energijo, storitvami in lokalnim razvojem.

Projekt LEAP-RE je osnovan na treh stebrih: prvi je financiranje zunanjega razvoja in aktivnosti za grajenje kapacitet; drugi steber so interne konzorcijske raziskave in inovacijski projekti za grajenje kapacitet; tretji pa upravljanje, koordinacija, nadzor, evalvacija in razvoj prihodnosti dolgoročnega partnerstva.

V okviru programa, kot še pravi Sebastijan Uršič, Inea sodeluje v projektu EURICA, ki je eden ključnih projektov drugega stebra in poleg Inee vključuje še pet partnerjev: Odit-E iz Francije, Nanoé, Francija/Madagaskar, Institut Superiéur Dale Kietzman, Kamerun, La Société nationale d'électricité du Burkina Faso ter Next Energy Consumer, Italija.

Zelena elektrifikacija Afrike

»Pri projektu EURICA gre za zeleno elektrifikacijo Afrike, ki omogoča produktivno rabo električne energije in se srečuje s kratkoročnimi in dolgoročnimi zahtevami po elektrifikaciji: hiter razvoj dostopa celotne Afrike do električnih storitev in izgradnje zanesljive, dekarbonizirane, decentralizirane in inteligentne električne infrastrukture, ki bo lahko spremljala trajnostni razvoj celine. Dve klasični metodi ločeno odgovarjata na te zahteve z individualno in množično elektrifikacijo za vse prek kapitalsko intenzivnih prometnih in distribucijskih omrežij. Predlagana shema združuje dva klasična pristopa, 'od zgoraj navzdol' in 'od spodaj navzgor', z namenom obravnavanja kratkoročnih in dolgoročnih izzivov.«

Ineino delo je primarno na demonstracijski lokaciji v Burkina Fasu, kjer je predel glavnega mesta Ouagadougou, »Azimmo Ouaga 2000«, organiziran kot lokalna energetska skupnost. »Reševanja težav z omrežjem, ki vodijo do lokalnih preobremenitev in izpadov, ki se večinoma dogajajo zunaj zimskega obdobja (zaradi povečanih potreb po hlajenju), smo se lotili z uvedbo prožnosti v lokalno elektroenergetsko okolje. Pristop 'od zgoraj navzdol' je osredotočen na optimizacijski rešitvi z upravljanjem prožnosti v obstoječem mestnem nizkonapetostnem omrežju. Ta rešitev je osnovana na pametnih merilnikih in internetu stvari – IoT, ki fizičnim napravam omogoča medsebojno komunikacijo z namenom, da postanejo tako imenovane pametne naprave. Ta komunikacija med različnimi napravami je osnova za distribucijo moči, ki jo omrežje lahko priskrbi čez dan, in moči, ki jo porabniki dejansko potrebujejo.«

Digitalizacija

Prvi pogoj za uvedbo prožnosti je digitalizacija lokalnega elektroenergetskega omrežja, še pravi Sebastijan Uršič in dodaja, da digitalizacija omrežja omogoča merjenje električne energije na ravni rezidenčnih uporabnikov – gospodinjstev in na ravni območij, ki jih pokrivajo transformatorske postaje. V takšno omrežje je uveden tudi sistem za opazovanje omrežja, katerega vloga je spremljanje stanja in omejitev v omrežju z namenom odkrivanja, napovedovanja in aktiviranja ustrezne prožnosti. Drugi pogoj pa je opremiti gospodinjstva s specifično opremo IoT, ki bo omogočila povezovanje z izbranimi gospodinjskimi aparati ter s tem njihovo spremljanje in upravljanje načina delovanja. »Z izpolnjevanjem pogojev pridobimo tako imenovane prožnostne naprave in pametno lokalno omrežje, kjer jih Inein sistem za upravljanje prožnosti združi v rešitev avtomatskega odzivanja na porabo.«

Omenjena rešitev je zasnovana za širšo uporabo, tako da jo je možno implementirati praktično v katero koli okolje, poudarja Uršič in dodaja, da je celotno demonstracijsko področje že skoraj v celoti digitalizirano – opremljeno s pametnimi števci, ki pošiljajo podatke na sistem za opazovanje omrežja. Trenutno pa poteka testiranje opreme IoT v testnem okolju nacionalnega distributerja Sonabel.