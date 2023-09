Petrolova prodajna mesta poganja energija njihovih sončnih elektrarn

Povečanje deleža obnovljivih virov energije pomembno prispeva k zmanjšanju emisij CO 2 , zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in prispeva k energetski tranziciji. Tudi skupina Petrol se je v svoji strategiji zavezala k energetski tranziciji, s katero želi soustvarjati zeleno prihodnost. Pri tem ima posebno mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov v regiji. Petrol upravlja, gradi in razvija elektrarne iz obnovljivih virov vetra, sonca in vode na lokacijah v regiji, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoriščati potencial naravnih virov energije. Poleg tega pa velik potencial vidijo tudi v lastnih objektih in strehah prodajnih mest.

V sklopu projekta Petrol Green, ki so ga zagnali leta 2022, bodo na prodajna mesta in druge lastne objekte namestili sončne elektrarne ter s tem pomembno prispevali k izpolnjevanju Petrolovih strateških trajnostnih ciljev, pa tudi visokih nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti.

Prispevek k samozadostnosti in zmanjšanju CO 2

V okviru projekta Petrol Green so zagnali že prvi dve sončni elektrarni, in sicer na prodajnem mestu Poljčane in prodajnem mestu Maribor – Na Poljanah. Do konca leta bodo sončni paneli nameščeni že na 102 prodajnih mestih po Sloveniji. Sedeminosemdesetim sončnim elektrarnam iz projekta Petrol Green se bo pridružilo 15 že obstoječih, ki proizvajajo energijo že od leta 2010. Skupaj bodo dosegle moč 5,25 MW, kar bo na letni ravni proizvedlo 5500 MWh električne energije.

FOTO: Petrol

Zakaj nameščanje sončnih panelov na prodajna mesta

V Petrolu opažajo, da je vse več uporabnikom pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva, električni avtomobil ali njihov posel, s sončnimi elektrarnami na strehah bencinskih servisov pa bodo tudi prodajna mesta v prihodnosti čim bolj energetsko samozadostna ter kot taka ustvarjala lastno energijo tudi za e-polnilnice.

To bo na eni strani pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov emisij CO 2 , hkrati pa bodo s tem zagotovili do 50-odstotno energetsko samozadostnost prodajnih mest. Z optimizacijo upravljanja energije in z zniževanjem stroškov obratovanja v skupini Petrol povečujejo možnost investiranja v nove energetske in trajnostne projekte. Petrol s tem izvaja energetsko tranzicijo zase in za svoje kupce ter zagotavlja zeleno energijo iz obnovljivih virov.

Projekt v več fazah

Projekt Petrol Green je za zdaj razdeljen na tri faze: Petrol Green 1 (46 prodajnih mest), Petrol Green 2 (24 prodajnih mest) in Petrol Green 3 (17 prodajnih mest). Za izvedbo omenjenih treh faz bo Petrol prejel nepovratna sredstva, in sicer na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. Petrol sočasno že izvaja aktivnosti za pripravo dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za naslednjo fazo projekta v Sloveniji ter njegovo širitev na Hrvaško. Petrol lastne sončne elektrarne namešča tudi z mislijo na področje e-mobilnosti. Ta električna energija bo nepogrešljiv pogon tudi za vse e-polnilnice in baterijske hranilnike, ki so že oz. še bodo postavljeni na Petrolovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol