Evropska komisija je 29. junija sprejela poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022 z naslovom Tesno povezovanje zelenega in digitalnega prehoda v novih geopolitičnih razmerah. Poročilo v kontekstu priprav na pospešitev obeh prehodov opredeljuje deset ključnih področij ukrepanja, katerih cilj je doseči kar največje sinergije in doslednost podnebnih in digitalnih ambicij EU.

Evropska unija bo s tem okrepila svojo medsektorsko odpornost in odprto strateško avtonomijo ter bila bolje pripravljena na spoprijemanje z novimi svetovnimi izzivi do leta 2050.

Podpredsednik Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič je ob tem dejal, da če želimo do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost, moramo do konca izkoristiti moč digitalizacije. Obenem mora biti trajnostnost v središču digitalne preobrazbe.

Trajnostnost mora biti v središču digitalne preobrazbe, pravi Maroš Šefčovič. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Spremljanje ključnih izzivov

»Zato je v poročilu o strateškem predvidevanju podrobneje proučeno, kako najbolje uskladiti naše dvojne cilje, še zlasti, ker zaradi sedanjih geopolitičnih sprememb dobivajo precejšno varnostno razsežnost. Od leta 2040 bi na primer recikliranje lahko postalo pomemben vir kovin in mineralov, ki so nepogrešljivi za nove tehnologije, če naj Evropa odpravi pomanjkanje na področju surovin. Prizadevanja za odprto strateško avtonomijo ob razumevanju tega medsebojnega vpliva dvojnega prehoda so prava pot naprej,« še meni Šefčovič.

Evropa v luči ruske agresije proti Ukrajini pospešeno prevzema vodilni položaj v svetu na področju podnebnih ukrepov in digitalizacije ter pozorno spremlja ključne izzive, od energije in hrane do obrambe in novih tehnologij, so sporočili iz Bruslja.

Poročilo o strateškem predvidevanju zato predstavlja v prihodnost usmerjeno in celovito analizo medsebojnih vplivov med obema prehodoma ob upoštevanju vloge novih tehnologij ter geopolitičnih, družbenih, gospodarskih in regulativnih dejavnikov.