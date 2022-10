Pri upravljanju tveganj je pomembna prilagodljivost

O pomembnosti ustreznega pristopa k zavarovanju obnovljivih virov energije je na Delovi poslovni konferenci Energetika 2022 govoril Damir Pelak, direktor GrECo International, ki so, kot je pojasnil, vodilni strokovnjaki na področju obvladovanja tveganj in prenosa tveganja na zavarovalnice v regiji CESEE. Kot je dejal, delajo za in s strankami, tako da se le te lahko brez skrbi osredotočijo na svojo osnovno dejavnost.

Na letni ravni posredujejo eno milijardo evrov premije v imenu in za naše stranke. To pomeni, da imamo pogajalsko moč, s katero lahko pripravimo programe za stranke, ki jim najbolj ustrezajo, pojasnjuje. »Celotna Slovenija pobere oziroma plača dobri dve milijardi evrov, kar pomeni, da mi več kot polovico celoletne slovenske premije plasiramo na trg.«

Vplivi na tveganja, s katerimi se soočamo, so obvladljivi in neobvladljivi. Neobvladljivi vplivi so ekološki (podnebne spremembe), geopolitični (vojna, zamiki ali prekinitve dobavnih verig), tehnološki (kibernetski napadi) in socialni, kot sta družbena neenakost in pomanjkanje delovne sile.

Obvladljivi vplivi pa so ekološki (trajnostni procesi in izdelki), geopolitični (vstop na tuje trge v regiji), tehnološki (avtomatizacija, digitalizacija, hramba podatkov) in socialni, kot so vlaganje v lastne ljudi in biti družini prijazna družba.

Prilagoditve pri upravljanju tveganj

Prilagoditve pri upravljanju tveganj so lahko tradicionalni pristop ali pa napredni pristop. In kakšne so nevarnosti? Velika verjetnost je primanjkljaj energentov, virov (plin, fosilna goriva, elektrika), vendar nevarnost ni v samem pomanjkanju energentov, ampak v vplivu na proizvodnjo in dobavi preostalih dobrin. Najhujši možni scenarij je popolni energetski mrk, zato so pomembni ustrezni vladni ukrepi pred potencialnim dogodkom, organizacija in priprava družb ter posameznikov na ustrezen odziv ter seveda vlaganja v obnovljive vire energije.

Pomembnost vlaganja v OVE je povečanje energetske samozadostnosti, zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov, implementacija svetovnih in evropskih zahtev po zmanjšanju ogljičnega odtisa ter boljša razpršenost in dostopnost ter porazdelitev energije glede na lokalne potrebe.

Največje nevarnosti

Največjih pet nevarnosti so kibernetski napadi, obratovalni zastoj, NATCAT, Geopolitične nevarnosti (vojna, terorizem, zamenjava lokalne oblasti) ter plačilna nedisciplina. Zakaj skleniti zavarovanje za OVE? »Namen zavarovanja je polno ali delno finančno povračilo v primeru nepričakovanega in nenadnega zavarovanega dogodka, Zagotovitev finančne stabilnosti projekta OVE, Zmanjševanje potreb finančnih rezerv za projekte OVE ter lažje načrtovanje neprekinjenega poslovanja družbe.«

Zakaj sodelovati s specialisti pri projektih OVE? »Gre za ustrezen pristop k sklenitvi zavarovanja, saj so posledice neustreznega ali pomanjkljivega kritja velika. Med drugim finančno nadomestilo škode s strani zavarovalnic ne zadostuje, celotno finančno breme je na investitorju, prekinitev pogodbe za odkup proizvedene električne energije, povračilo finančnih investicijskih sredstev bankam ter na koncu celo stečaj,« je zaključil Damir Pelak, direktor GrECo International.

Zavarovali so med drugim sončno elektrarno 1TWh, gre za elektrarno v Ukrajini in so že leta 2021 vzeli vojni riziko, zato imajo zdaj kritje, je še dejal govornik.