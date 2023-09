S projekti za uspešen zeleni prehod

Slovenija še vedno močno zaostaja za ciljem EU, ki predvideva najmanj 42-odstotni delež obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije do leta 2030. Izzivov na področju energetskega prehoda pa nimamo le mi, ampak tudi druge evropske države.

Za spodbuditev učinkovitejše rabe energije in omogočanje pospešene izgradnje naprav OVE so na ministrstvu za okolje, prostor in energijo pripravili več zakonov. Med drugim je že konec julija začel veljati zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Ta bo med drugim podlaga za določitev potencialnih prednostih območij za sončne in vetrne elektrarne, določena pa bodo tudi predpisana prednostna območja za postavitev sončnih elektrarn, kot so večje strehe, energetska in prometna infrastruktura ter zaprta odlagališča. Zakon še obvezuje, da proizvodne naprave iz OVE obvezno namestijo že pri novogradnjah, rekonstrukcijah parkirišč in stavb, ki so večje od tisoč kvadratnih metrov oziroma na vseh obstoječih objektih s površino, ki presega 1700 kvadratnih metrov.

Podjetja in proizvodnja iz OVE

In kako to uresničujejo podjetja? Na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije je med drugim že dalj časa prisotna tudi skupina Petrol. V njenem okviru že obratujeta dve vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn. S tem portfeljem je skupina Petrol, kot pojasnjujejo, v lanskem letu proizvedla 166,8 tisoč MWh električne energije.

»V skladu s strategijo v skupini Petrol pospešeno načrtujemo in nadaljujemo razvoj novih projektov na področju uporabe obnovljivih virov energije v širši regiji. Večina naših projektov je na Hrvaškem – projekt izgradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo naš vetrni park Ljubač (Suknovci, Vrbnik in Pliskovo na Hrvaškem), s skupno močjo 22 MW, je v zaključni fazi izvedbe priključkov, ki bodo omogočili priklop elektrarn na omrežje in zagon. Nadaljujemo tudi z razvojem projekta vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem. Z izvajanjem projektov proizvodnje električne energije iz OVE, tako za lastne potrebe kot vire pri prodaji električne energije, želimo do leta 2025 preseči 160 MW inštalirane moči.«

Zeleni projekti

Prvi dve sončni elektrarni, v okviru projekta Petrol Green, so avgusta zagnali na prodajnem mestu Poljčane in prodajnem mestu Maribor – Na Poljanah, v začetku septembra še na PM Celje – Kidričeva, do konca leta pa bodo sončni paneli nameščeni že na 102 prodajnih mestih po Sloveniji. »Kar 87 sončnim elektrarn iz projekta Petrol Green se bo pridružilo 15 že obstoječih, ki proizvajajo energijo že od leta 2010. Skupaj bodo dosegle moč 5,25 MW, kar bo na letni ravni proizvedlo 5500 MWh električne energije,« še pojasnjujejo v podjetju.

Z namestitvijo sončnih panelov bodo poskrbeli, da bo energija, ki pomaga napajati Petrolova prodajna mesta, pridobljena iz okolju prijaznih trajnostnih virov. To bo na eni strani pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov emisij CO 2 , hkrati pa bodo, kot poudarjajo, s tem zagotovili do 50-odstotno energetsko samozadostnost prodajnih mest.

Projekt Petrol Green je sicer razdeljen na več faz: Petrol Green 1 (46 prodajnih mest), Petrol Green 2 (24 prodajnih mest) in Petrol Green 3 (17 prodajnih mest). »Za izvedbo omenjenih treh faz bo Petrol prejel nepovratna sredstva, in sicer na podlagi prijave na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo.« Rezultati projekta, ki naj bi se zaključil konec oktobra, pa bodo 4,49 MW zelene električne energije in za 2275 ton manj emisij.

Širitev v regiji

Za naslednjo, četrto fazo projekta, v Sloveniji sicer že pripravljajo dokumentacijo in potrebna dovoljenja za približno sto potencialnih lokacij. Na Hrvaškem je v pripravi prva faza, v katero bi radi vključili 20 primernih lokacij za namestitev sončnih panelov, prav tako pa so začeli pripravljati projekte v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, še napovedujejo v podjetju.