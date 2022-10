Z različnimi ukrepi nad zaostrene energetske razmere

V sedanjih zaostrenih energetskih razmerah je pomemben tudi trajnostni pristop k upravljanju energije. Vse oči so uprte v EU, od katere pričakujejo odločen korak naprej v energetiki.

In kako imajo to urejeno v družbi BTC, kjer na področju energetike izpolnjujejo več ciljev. In sicer povečano samopreskrbo z obnovljivimi viri energije, učinkovito uporabo energije, ciljno spremljanje uporabe energije, preventivno vzdrževanje energetskih sistemov, uvajanje novih tehnologij, povezovanje v energetske iniciative in trajnostne zelene projekte, ki vplivajo za zniževanje ogljičnega odtisa družbe BTC, pojasnjuje mag. Janez Povše, direktor sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko v družbi BTC. Družba BTC sicer sodeluje tudi pri nekaterih projektih s področja energetike, sofinanciranih iz okvirnega programa EU za razvoj in inovacije Obzorje 2020, kot sta Creators in Matrycs.

Za zmanjševanje porabe energije so v družbi BTC izvedli številne ukrepe, k varčevanju pa pozivajo tudi poslovne partnerje in najemnike na območju BTC Cityja. Zunanjo razsvetljavo na območju BTC Cityja so v večernem času, po 22. uri, zmanjšali za tretjino. Obenem so prilagodili delovanje klimatskih naprav in hladilnih agregatov ter toplotnih postaj, ki delujejo v dejanskem obratovalnem času objektov. Na hladilnih agregatih so zvišali temperaturo hladu z 8°C na 10°C, kar pomeni približno deset odstotkov manj porabe električne energije za hlajenje; delovanje nočnega pohlajevanja pa so podaljšali, tako da se za hlajenje objektov izkorišča tudi jutranji hlad.

Povše pojasnjuje, da so hranilnike hladu v družbi BTC izkoriščali za hlajenje štirih objektov na območju BTC Cityja – nameščeni so v Kristalni palači, Dvorani A, poslovni stolpnici BTC City in Dvorani 18. Hladilne naprave v nočnem času, ko je električno omrežje manj obremenjeno in ko zaradi nižjih zunanjih temperatur naprave delujejo učinkoviteje, hladijo vodo in jo shranjujejo v obliki ledu. Čez dan se akumuliran hlad uporablja za hlajenje posameznih objektov. Rezultat je tako ekonomski kot energetski prihranek – potrebna električna moč za hlajenje objekta, ki jo proizvede kombinacija hranilnika ledu z električnim hladilnim agregatom, je v primerjavi z električno močjo, ki bi jo potreboval zgolj električni hladilni agregat, tudi do polovice manjša.

Projekt pametnih omrežij in skupnosti

Družba BTC je sodelovala tudi v projektu pametnih omrežij in pametnih skupnost Nedo. Glavni partnerji projekta so japonska razvojna agencija Nedo in njen pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba Eles; družba BTC pa je omogočila prostor za postavitev baterije oziroma hranilnika energije. »S hranilnikom energije lahko danes Eles in Elektro Ljubljana skupaj z ljubljansko termoelektrarno-toplarno v primeru izrednih dogodkov (izpada električne energije iz omrežja) napajata velik del mesta – območje BTC Cityja ter večji del Ljubljane, vključno z najpomembnejšimi sistemi, kot sta Klinični center ter ljubljanska toplarna.« Povše pravi, da projekt omogoča večjo zanesljivost preskrbe z električno energijo in optimiziranje delovanja klimatskih naprav in hladilnih agregatov ter s tem znižanje stroškov električne energije na večjih objektih v BTC Cityju Ljubljana.

Sicer pa družba BTC električno energijo iz obnovljivih virov proizvaja s tremi sončnimi elektrarnami, ki so postavljene v Logističnem centru BTC, na južnem delu pročelja Kristalne palače in v BTC Cityju Murska Sobota. Že letos bosta nameščeni še dve novi na objektih ljubljanskega BTC Cityja – na Dvorani 7 in Vodnem mestu Atlantis. »Vse sončne elektrarne, vključno z letos nameščenimi, bodo imele skupno moč 2MW. Količina te električne energije pa lahko pokrije letno porabo okoli 450 povprečnih gospodinjstev.« Do leta 2025 načrtujejo povečanje števila sončnih elektrarn, s čimer bi se moč lahko povečala za predvidoma še 10 MW.