Začela veljati nova uredba za bolj trajnostne baterije

V veljavo je 17. avgusta stopila nova uredba o baterijah. Ta bo zagotovila, da bodo imele baterije v prihodnosti majhen ogljični odtis. Vsebovale bodo minimalno škodljive snovi, zanje bo potrebnih manj surovin iz držav, ki niso članice EU, večinoma jih bo mogoče zbirati, ponovno uporabiti in reciklirati v Evropi.

V evropski komisiji pravijo, da bomo s tem podprli prehod v krožno gospodarstvo, povečali zanesljivost preskrbe s surovinami in energijo ter okrepili strateško avtonomijo EU.

Pristop celotnega življenjskega cikla

V skladu s cilji evropskega zelenega dogovora je uredba o baterijah prva zakonodaja, ki upošteva pristop celotnega življenjskega cikla. V enem zakonu so opredeljeni nabava, proizvodnja, uporaba in recikliranje.

Kot so ob uveljavitvi uredbe še zapisali v sporočilu za javnost, so baterije ključne za spodbujanje zelenega prehoda, podpirajo trajnostno mobilnost in prispevajo k podnebni nevtralnosti do leta 2050.

Uredba od leta 2025 predvideva postopno uvajanje zahtev glede deklaracij, razredov zmogljivosti in omejuje ogljični odtis električnih vozil, prevoznih sredstev, kot so električna kolesa in skuterji, ter industrijskih baterij za polnjenje.

Uredba o baterijah bo zagotovila, da bodo baterije, dane na trg Evropske unije, vsebovale omejeno količino škodljivih snovi, ki so potrebne za njihovo izdelavo.

Vse zbrane odpadne baterije bo treba skladno z uredbo reciklirati in doseči visoko raven predelave, zlasti kritičnih surovin, kot so kobalt, litij in nikelj. To bo zagotovilo, da se dragoceni materiali ob koncu njihove življenjske dobe predelajo in vrnejo v gospodarstvo, so prepričani v Bruslju.

Odprtje rudnika litija na Portugalskem

Portugalska agencija za varstvo okolja je konec maja prižgala zeleno luč odprtju velikega rudnika litija na severu države, ki bi lahko spodbudil rastočo proizvodnjo električnih avtomobilov na evropski celini. Litij je namreč bistvena surovina za proizvodnjo baterij, ki poganjajo električna vozila. Odločitev portugalske okoljske agencije bi lahko, kot poroča STA, pripomogla h krepitvi neodvisnosti Evrope pri preskrbi s to želeno surovino, ki jo večinoma pridobivajo v Avstraliji, Južni Ameriki in na Kitajskem. Portugalska medtem velja za državo, ki ima največje zaloge litija na stari celini.

Po pojasnilih agencije je moral projekt Barroso, ki je v lasti britanske skupine Savannah Resources, za pridobitev okoljskega dovoljenja izpolniti več pogojev, med drugim glede zaščite vodnih virov in ohranitvi biotske raznovrstnosti. Odprtje rudnika je skladno s prizadevanji EU, da bi zgradila lastno dobavno verigo za proizvodnjo električnih vozil, in sicer vse od pridobivanje surovin do gradnje industrijskih obratov za izdelavo baterij. Vse to bo namreč pripomoglo k uresničevanju cilja, da se do leta 2035 postopno opusti prodaja novih vozil na fosilna goriva.