Zeblo nas ni, industrija je preživela, ukrepi so bili pravi

Letna poraba zemeljskega plina se ne spreminja, drugače pa je s ceno, lani septembra je bila cena destekrat višja kot avgusta letos. »Letošnje razmere niso primerljive z lanskimi. Cene letos pomembno odstopajo navzdol, nekaj zaradi nižje porabe gospodarstva, nekaj zaradi milega vstopa v jesen. Cene pa so še volatilne, trgi so nemirni. Evropa se je odzvala na razmere in se oprla na nove vire, zlasti utekočinjenega plina,« pravi Matija Bitenc, glavni direktor Geoplina.

Zeblo nas ni, industrija je preživela, je dejal Bitenc, tako das ukrepe vlade lahko ocenimo za ustrezne.

»V Sloveniji porabimo približno 10 teravatnih ur plina, letos smo pri devetih TWh, ko se bo vključil nov velik porabnik (ljubljanski Te-Tol), pa bo zrasla. Slovenija je sicer do marca porabo zmanjšala za 13,5 odstotka, ne za 15, kot je predvidevala EU,« pravi Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodov.

Opozoril je, da je trg krhek, že ena motnja pri vzdrževanju plinovodov ali stavka v Avstraliji povzroči spremembo cen. Letos so razmere siscer dobre, pri evropski porabi 3500 TWh plina, je v skladiščih več kot 1000 TWh plina. Cene lahko dvigne izredno hladnih 14 dni ali pa popolna prekinitev dobav iz Rusije. »Nehvaležno je napovedovati, vendar cene ne bodo zelo skočile,« še meni Eberlinc.

Ivan Fugaš, direktor LNG Hrvatska, je dodal, da so skladišča polna 92-odstotno. V Hrvaško pride 72 odstotkov plina prek terminala na Krku. »Naše zmogljivosti so razprodane do 2027, vendar bomo od 1. oktobra 2025 omogočili nove zmogljivosti,« pravi Fugaš.

Petra Prebil Basin, koordinatorka strateškega sveta za energetski prehod pri GZS in direktorica Združenja papirne industrije, kovinskih materalov in nekovin, je opozorila, da je lani veliko gospodarskih družb še imelo dolgoročne pogodbe za plin, letos pa so se te pogodbe iztekle in podjetja so se prvič srečala s spremenjenimi tržnimi razmerami. Veliko podjetij si je postavilo lastne sončne elektrarne, ker je to najhitreje mogoče izpeljati.

Delova konferenca Energetika. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Anhovem so v 50 letih obratovali s plinom, nafto, petrol koksom, odpadki, to so velike investicije, v takih razmerah pa se je težko odločiti, v katero smer iti. Salonit je bolj kot cena plina prizadela cena elektrike. Ključno je imeti na voljo več virov energije, pravi Tomaž Vuk, predsednikuprave Salonita. Dve tretjini potreb pokrijejo z odpadki, delajo pa na tehnoloških rešitvah za meteriale, ki se jih ne da reciklirati.

Iz vzhoda proti zahodu so bili plinovodi zelo zmogljivi, zato je tehnična težava, kako pretoke obrniti. »V Sloveniji smo to rešili hitro in povečali zmogljivosti prenosa iz Italije, letos bomo dogradili še tretjo kompresorsko postajo. Pri prenosu iz Hrvaške je ozko grlo na Hrvaškem. Slovenska stran je povsem pripravljena na prenos večjih količin plina iz terminala na Krku,« je povedal Eberlinc. Podjetje Južni tok Slovenija sicer še obstaja in ima 1000 evrov stroškov na leto, podlaga zanj pa je še veljavna meddržavna pogodba.

Fugaš pa je povedal, da najprej pride na vrsto načrt povečanje zmogljivosti terminala, drug projekt je pa povečanje zmogljivosti 58 kilometrov plinovoda, ki bo omogočil večji prenos plina na Hrvaško in tudi v tujino. Kdaj bo zmogljivost terminala dosegla šest milijard kubičnih metrov plina, pa ne more povedati.