Obnoviti želijo pol milijona stanovanj

Irska namerava v prihodnjih osmih letih obnoviti približno 500.000 stanovanjskih nepremičnin oziroma tretjino celotnega stanovanjskega fonda v državi in v zasebne domove vgraditi 400.000 toplotnih črpalk, poroča Reuters. To je eden od ukrepov, s katerim želi izpolniti zavezo o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 51 odstotkov do leta 2030.

Država je namenila osem milijard evrov za povečanje deleža subvencije za naložbe gospodinjstev v izboljšanje izolacije v nepremičninah, vgradnjo toplotnih črpalk in drugih alternativnih virov iz 30-35 odstotkov na do 50 odstotkov.

Da bi dosegli cilj, bodo morali do 2025 v povprečju obnoviti 76.000 objektov na leto, pred izbruhom pandemije so jih 15.500. Za izpolnitev cilja gradbeni sektor do leta 2024 potrebuje dodatnih 13.000 delavcev. Deloma ta izziv nameravajo reševati s prekvalifikacijami, v panogi pa opozarjajo na pomanjkanje kadra, saj gradbeniki hkrati tudi pospešeno gradijo nova stanovanja, ki jih na Irskem močno primanjkuje. V gradbenem sektorju na Irskem je zdaj zaposlenih približno 127.300 delavcev.