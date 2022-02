Ozaveščanje o prednostih uporabe lesa

Javna agencija Spirit Slovenija in direktorat za lesarstvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta 23. februarja začela novo oglaševalsko kampanjo za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih pod sloganom Uporabimo les, izberimo slovenski les. Glavni sporočili kampanje, ki bo potekala do konca maja, sta: »Les je čudež narave, ohranimo z njim naš planet« in »Les je čudež narave, delimo z njim svoj dom«.

Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo za skrajšanje transportnih poti in s tem za zmanjšanje izpustov iz prometa. Obenem prispevamo k razvoju lokalnega in regionalnega gospodarstva. Slovenija ima kot tretja najbolj gozdnata država v Evropi na voljo obilje lesa, ki je vsestransko uporaben trajnosten material prihodnosti.

»Drevesa skladiščijo ogljikov dioksid že med rastjo, v končnih lesenih izdelkih pa se ogljikov dioksid ohranja še stoletja ali celo tisočletja. Les je naravno obnovljiv, trajnosten material, ki veliko prispeva k zmanjševanju toplogrednih plinov in s tem k ohranitvi okolja ter blaženju podnebnih sprememb. Pri nastajanju enega kubičnega metra lesa se vanj veže 0,9 tone CO 2 iz ozračja. Masivna lesena hiša povprečne velikosti tako v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO 2 , če je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO 2 ,« navajajo v Spiritu.

Danilo Anton Ranc, generalni direktor direktorata za lesarstvo, je med drugim poudaril, da želijo s kampanjo približati les vsakemu posamezniku in razbiti številne stereotipe o njem. »Vse bolj čutimo negativne vplive, ki jih ima na podnebje in okolje dosedanji način industrijske dejavnosti, zato moramo v prihodnje dati prednost naravno obnovljivim materialom z nizkim ali negativnim ogljičnim odtisom. Pri preboju na zeleno, trajnostno gospodarstvo ima les velik potencial, saj je pri njegovi predelavi potrebne bistveno manj energije kot pri drugih materialih.«

Les ponuja široko možnost uporabe in oblikovanja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenija je bogata z gozdovi, v katerih je obilo kakovostnega lesa, ki ponuja široko možnost uporabe in oblikovanja, pa je dodal, v. d. direktorja Spirita, zato želijo s kampanjo ozavestiti Slovence o tem, da z nakupom izdelka iz slovenskega lesa podpiramo domačo lesno verigo, slovenska lesarska podjetja in slovensko lesnopredelovalno panogo. Tako odgovorno ravnamo z lesom, našim naravnim bogastvom, ki za Slovenijo predstavlja izjemno priložnost in prihodnost.

Spirit Slovenija in gospodarsko ministrstvo od leta 2013 izvajata aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini.