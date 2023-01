Čedalje več gradbenikov pričakuje umiritev cen

Gradbena panoga je tretja najmočnejša dejavnost v Sloveniji po številu zaposlenih. Po zadnjih dostopnih podatkih statističnega urada (Surs) za lanski november v njej dela skoraj 75.000 oseb oziroma osem odstotkov delovno aktivnih. V Poslovnem registru Slovenije je bilo konec decembra lani vpisanih 24.081 subjektov v panogi gradbeništva, od tega največ samostojnih podjetnikov posameznikov, in sicer 14.783, ter 9270 gospodarskih družb.

INFOGRAFIKA: Delo

Večina se jih po statističnih podatkih ukvarja s specializiranimi gradbenimi deli, kamor sodijo pripravljalna dela na gradbiščih, vgradnje inštalacij ter stavbnega pohištva, oblaganje tal in sten, steklarska dela, zaključna gradbena dela, krovstvo in podobno. Z gradnjo stavb se po zadnjih dostopnih podatkih za leto 2021 ukvarja več kot 3100 podjetij, z gradnjo inženirskih objektov pa okvirno 670 podjetij.

INFOGRAFIKA: Delo

Vsa skupaj so predlani ustvarila 7,66 milijarde evrov prihodkov, navaja Surs, podatki za leto 2022 še niso dostopni. Znano pa je že, da je realni indeks vrednosti opravljenih gradbenih del, ki na mesečni ravni primerja podatke s povprečjem leta 2015, lani dosegal precej višje vrednosti kot leta 2021.

Panoga od leta 2017 vsako leto prispeva več k skupni ustvarjeni dodani vrednosti v Sloveniji, v letu 2021 je ta delež dosegel 6,2 odstotka. To je nekoliko nad povprečjem EU, je pa s tega vidika še pomembnejša kot pri nas v osmih državah: več kot sedem odstotkov je k skupni ustvarjeni dodani vrednosti gradbeništvo prispevalo na Finskem, v Avstriji in Litvi.

Največja izziva sta dragi materiali in pomanjkanje kadrov

INFOGRAFIKA: Delo

Kot kaže graf o omejitvenih dejavnikih v panogi iz decembra 2022, več kot polovica podjetij navaja izzive, vezane na visoke stroške materialov in pomanjkanje usposobljenih delavcev, 39 odstotkov pa visoke stroške dela. S pomanjkanjem materialov se jih srečuje 17 odstotkov, petina izpostavlja veliko konkurenco v panogi. Za skoraj vsako deseto podjetje so omejitveni dejavnik visoki finančni stroški, šest odstotkov jih ima težave pri pridobivanju kreditov, s premajhnim povpraševanjem se jih spoprijema pet odstotkov. So pa izzivi v podjetjih odvisni tudi od tipa gradbenih del, ki jih opravljajo. Visoke stroške materialov izpostavlja večji delež družb, ki gradijo inženirske objekte, prav te imajo na drugi strani nekoliko manj težav s pomanjkanjem kadrov.

INFOGRAFIKA: Delo

Podatki o poslovnih tendencah v gradbeništvu opisujejo stanje in pričakovanja subjektov na več področjih poslovanja. Graf prikazuje, da v zadnjem obdobju čedalje več podjetij dosega rast obsega gradbenih del. Decembra jih je 24 odstotnih točk več sporočilo, da so imela v zadnjih treh mesecih večji obseg gradbenih del, kot je bilo tistih, ki so sporočila, da so imela v tem času manj gradbenih del. Osemnajst odstotnih točk več podjetij je povedalo, da imajo skupna naročila višja kot normalno, kot je bilo tistih, ki so poročala o nižjih skupnih naročilih, kot jih imajo običajno.

Z grafa lahko razberemo, da čedalje več podjetij načrtuje zaposlovanje, saj se razlika med deležem tistih, ki pričakujejo povečanje zaposlovanja, in tistimi, ki pričakujejo zmanjšanje, povečuje. Trend, ki ga prikazuje graf o pričakovanih cenah, pa kaže, da čedalje manj podjetij pričakuje nadaljnjo rast cen. Razlika med deležem tistih, ki pričakujejo rast, in tistih, ki pričakujejo zmanjšanje, se zmanjšuje od lanskega aprila, ko je 63 odstotnih točk več podjetij pričakovalo podražitve kot pocenitve, medtem ko je bilo decembra 46 odstotnih točk več takšnih, ki so pričakovala podražitve.