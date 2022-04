Celovite rešitve za končne uporabnike

Gradnje so zahteven projekt, pa naj gre za individualno gradnjo, večstanovanjske ali poslovne objekte. Vsak projekt je edinstven, tako časovno, tehnološko kot finančno. Celovite rešitve v gradbeni panogi med drugim ponuja hitro rastoče podjetje CRGP, ki je usmerjeno v industrijo. Kot pojasnjujejo, je njihova glavna konkurenčna prednost v pripravi rešitev za končnega uporabnika, ki so načeloma pripravljeni plačati nekoliko višjo ceno storitve, da zagotovijo kakovost izvedbe del in izpolnjevanje rokov.

Njihovi naročniki so pretežno iz elektroenergetske panoge, papirne industrije, farmacije, s področja izobraževanja in športa ter infrastrukturni upravljavci. »Trenutno izvajamo procesno zahtevnejšo prenovo avtosalona, pri kateri je rok izvedbe izjemno kratek. Obstoječi objekt je bil že večkrat prenovljen in predelan, kar je dodaten izziv. Projekt je razmeroma majhen, vendar izrazito zahteven, predvsem zaradi prenove celotnega ovoja stavbe, vgradnje zahtevanih koncernsko pogojevanih standardnih materialov ter detajlov, ki so težko dostopni na trgu in zahtevni za izvedbo,« so še pojasnili v podjetju CRGP.

Povezovanje vseh udeležencev pri gradnji

Poslanstvo CRGP je, kot pravijo, aktivno povezovanje vseh udeležencev pri gradnji za izvedbo rešitev, ki zadovoljujejo potrebe končnih uporabnikov. Pomemben element je iskanje rešitev, ki imajo konkurenčno in časovno prednost pred drugimi ponudniki ter krajši rok izvedbe. »Naročniki so nas že prepoznali kot odzivne, strokovne in konkurenčne ter da spoštujemo dogovore. Imamo tako zaposlene sodelavce kot tudi zunanje partnerje. V večini primerov se srečujemo s problematiko slabo pripravljene projektne dokumentacije, zato prevzamemo celoten proces gradnje, vključno s projektiranjem in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. In prav to naši naročniki vidijo kot največjo konkurenčno prednost in prevzem odgovornosti. Povežemo vse udeležence pri gradnji in vse službe naročnikov. Nekateri naročniki imajo namreč več različnih služb in ravni odgovornosti, zato je še toliko bolj pomembno vse to vsak dan povezovati v uporabne informacije.«

Prednosti trajnostne gradnje

Trajnostne in energijsko učinkovite gradnje so v razvoju, vsekakor pa je še zelo veliko manevrskega prostora za nadgradnjo in izboljševanje, in sicer od pametnega elektroenergetskega omrežja do zagotavljanja samozadostnosti v kmetijstvu in industriji in podobno, pojasnjujejo v podjetju CRGP.

»Podnebne spremembe nas bodo prisilile k drastičnemu ukrepanju. Sami radi primerjamo povišano telesno temperaturo z globalnim segrevanjem – človek lahko ozdravi že, če mu temperatura pade za samo 0,5 stopinje; enako je z našim planetom, ker se segreva, ima povišano temperaturo in se zato zelo slabo počuti.« Trajnostna in učinkovita gradnja je tesno povezana s trajnostnim razvojem družbe in posameznika kot celote, še poudarjajo v podjetju CRGP.