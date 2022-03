EIB s 30 milijoni evrov Skladu Solas

Evropska investicijska banka (EIB) je konec februarja namenila 30 milijonov evrov Skladu za trajnostno energijo Solas ICAV (SSEF). Njegovo financiranje bo podpiralo poslovne modele za varčevanje z energijo, osredotočene na prenovo obstoječe infrastrukture po vsej Evropi, zlasti stavb.

Podprti bodo projekti v javnem in zasebnem sektorju, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP), ki se soočajo z več izzivi pri zagotavljanju financiranja.

Sklad je podpisal tudi sporazum v okviru Instrumenta zasebnega financiranja za energetsko učinkovitost (PF4EE), ki je skupna pobuda evropske komisije in Evropske investicijske banke.

Eden od ciljev je spodbuditi zasebne institucionalne vlagatelje, kot so ponudniki zavarovanj in pokojninski skladi, da vlagajo v evropsko infrastrukturo za energetsko učinkovitost, zlasti v mala in srednje velika podjetja.