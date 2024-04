Harmonija udobja in sloga, ki prinaša umirjeno življenje nad mestom

Od 236 stanovanj v Kvartetu, med katerimi so od eno- do štirisobne enote, so na voljo le še tri t. i. penthouse stanovanja. Posamezno stanovanje se razprostira na vrhu enega od stolpičev, tako da imate nadstropje samo zase. Ozelenjene terase ustvarjajo občutek atrijske hiše, ki se razprostira nad mestom.

Umirjen dom v mestnem vrvežu

Posamezno penthouse stanovanje obsega celotno 15. nadstropje stolpiča.

Arhitekturni koncept stanovanj, ki so ga zasnovali v slovenskem arhitekturnem studiu OFIS Arhitekti, temelji na subtilnem dialogu z alpsko panoramo v ozadju. Arhitektka Špela Videčnik, dobitnica prestižne nagrade RIBA, je poskrbela za harmonični preplet udobja in sloga, ki je kot nalašč za umirjeno življenje nad mestom, kjer boste lahko uživali zasebnosti in vas bo le korak ločil od živahnega mestnega vrveža.

Zahvaljujoč razgibani razporeditvi prostorov se boste v svojem domu počutili nadvse sproščeno in prijetno. Povišani stropi dajejo občutek zračnosti, velike steklene površine pa v prostor vabijo naravno svetlobo. »Stavbni volumni in parter soseske so razporejeni in oblikovani tako, da ustvarjajo intimo in območja tišine. Geometrija prirezanih vrhov štirih stopničastih stolpov vzpostavlja dialog z gorami v ozadju. Geometriji volumnov sledijo raster oken, fasadnih plošč, balkonov ter kontrastni poudarek svetle in temne barve,« je pojasnila Špela Videčnik.

Prostori so odprti in dihajo. Tako se življenjska energija lahko neovirano pretaka in vas vsak dan znova napolni z optimizmom in zadovoljstvom. Vsako penthouse stanovanje ima kar tri terase z dizajnerskimi tendami, dve kopalnici, garderobni prostor in tri prostorne spalnice. Skupaj z vrhunsko opremo in kakovostno izvedbo vse to daje prostoru pridih sodobne prefinjenosti.

Vsa penthouse stanovanja so štirisobna in se raztezajo na dobrih 200 m2, od tega je več kot 26 m2 zunanjih površin. Poleg stanovanja so vaši tudi shramba oziroma utiliti, dve parkirni mesti v kletni garaži in stojalo za dve kolesi v pritličju. Vsa parkirna mesta so v podzemni garaži, da je okoli stavb Kvarteta dovolj prostora za prijeten ozelenjen park z otroškim igriščem in prostorom za druženje.

Na vrhu Kvarteta se dotaknete neba

Kvartet odlikujejo moderni tlorisi in edinstvena arhitekturna zasnova stanovanj. FOTO: Corwin

Stanovanja Skyline Edition v soseski Kvartet na obrobju Šiške imajo izjemne razglede na vse strani neba. Prijazna so zlasti do družin z otroki, saj imajo kar tri spalnice, dve kopalnici ter tri terase, središči pa jih velik dnevni prostor. Vsak član družine ima možnost, da se umakne v miren kotiček doma ali na teraso, velika dnevna soba pa je idealna za preživljanje skupnih trenutkov ter za druženja in praznovanja s prijatelji.

Idealna lokacija za aktiven življenjski slog

Z vrha Kvarteta se odpirajo brezmejni razgledi na Ljubljano in Kamniško-Savinjske Alpe. FOTO: Corwin

Lokacija v Šiški je kot nalašč za aktiven življenjski slog. Na dosegu roke so vse javne storitve: postaje javnega mestnega avtobusa, zdravstveni dom, šola in vrtec, knjižnica ter tudi nakupovalno središče, banka, lekarna ter hiter dostop do avtoceste.

V nekaj minutah ste lahko na Poti spominov in tovarištva ali se sprehajate v naravi in na svežem zraku bližnjih gričev. Pred vami se odpira pogled na Šmarno goro, v bližini so Rožnik, park Tivoli in Koseški bajer, kjer lahko preživite aktivni oddih. Blizu sta tudi fitnes center in športni park Šiška.

Premikajo meje na področju trajnostne gradnje

Michal Maco, direktor podjetja Corwin Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kvartet je eden največjih stanovanjskih projektov v Ljubljani, ki ga je razvilo podjetje Corwin , za katerega je to že deveti končan projekt.

Corwinov poslovni model temelji na revitalizaciji degradiranih urbanih območij in na trajnostni gradnji. S tem pomembno prispeva k uresničevanju trajnostnih ciljev mesta Ljubljana. »Naši projekti so prijazni do planeta in ljudi. Vse, kar počnemo, se začne z vprašanjem, kako lahko ustvarimo prostor, ki bo najboljši za bivanje v mestu,« je povedal direktor podjetja Corwin v Sloveniji dr. Michal Maco.

Ozelenjen park z otroškim igriščem in prostorom za druženje nudi oblico priložnosti za prijetno preživljanje prostega časa. FOTO: Corwin

S trajnostno gradnjo Corwin prispeva k zmanjšanju učinka mestnega toplotnega otoka, k večji energetski učinkovitosti stavb in boljšemu upravljanju z deževnico. Vsi zeleni prostori – tako na terasah kot v parku Kvarteta – so namenjeni zbiranju deževnice, da bo krožila in se optimalno vračala v naravni vodni krog.

Zelene površine okoli stolpičev, zelene strehe in zelene pergole na terasah vzdržujejo naravno mikroklimo brez pregrevanja betona ali asfalta in zmanjšujejo vpliv toplotnega otoka v mestu. Hkrati se s tem v mikrookolju Kvarteta ohranja biotska raznovrstnost. Odboj toplote in svetlobe zmanjšuje tudi prezračevana mat fasada na stolpnicah, ki jo bo v spodnjih nadstropjih v prihodnjih letih hladilo vzpenjajoče se zelenje.

Corwin Home: edinstven pristop k upravljanju nepremičnin

Da bi v celoti ohranili kakovost in vrednost projekta, je Corwin ustanovil podjetje za upravljanje nepremičnin Corwin Home. Gre za edinstven pristop, saj s tem stoji za svojimi projekti: pri njih aktivno sodeluje od prvega osnutka do gradnje ter pozneje vsakodnevnega upravljanja objekta in skrbi za stranke. »S takšnim pristopom našim kupcem zagotavljamo, da je potencial njihove nepremičnine v celoti izkoriščen in da zanjo skrbimo njeni razvijalci. S tem smo korak pred konkurenco in dokazujemo naše zaupanje v kakovost projektov, ki jih gradimo,« je povedal vodja projekta Kvartet Tomaž Cirkvenčič.

Vrhunski življenjski slog v penthouse stanovanju v najvišjem nadstropju soseske Kvartet navdušuje s svojo edinstvenostjo.

