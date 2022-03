Hitro rastoče slovensko podjetje prvo leto z milijonom prometa

Začeli so sredi leta 2020 in že v prvem letu ustvarili milijon prometa. Hitro rastoče podjetje cilja še više – s kakovostnimi in konkurenčnimi storitvami ter profesionalnim in transparentnim odnosom želijo povečati svojo vlogo na področju gradbene panoge in industrije.

Podjetje CRGP ponuja tako rešitve, ki temeljijo na splošni inženirski dobri praksi in hkrati razumevanju modernih tehnologij, materialov, procesov, modelov in ekonomij pri implementaciji končnih rešitev, ki so po meri kupcev. »Naša glavna konkurenčna prednost je dejstvo, da rešujemo potrebe končnih uporabnikov. Smo strokovni in odzivni. Spoštovanje dogovorov je naše vsakdanje vodilo,« zatrjujejo v podjetju, ki se že v dobrem letu lahko pohvali s številnimi uspešno izpeljanimi projekti:

Izgradnja poslovno proizvodnjega. FOTO: CRGP

Egalizator FOTO: CRGP

Ureditev pisarne. FOTO: CRGP

Od ideje do končne izvedbe

Pri načrtovanju in izvedbi večjih gradbenih projektov je preudarnost pri izbiri partnerjev in izvajalcev, ki vas bodo varno popeljali skozi vse zahtevne faze tega procesa, še kako pomembna. Potrebno je dobro poznavanje zakonodaje, skrbno in natančno vodenje dokumentacije in poznavanje sodobnih gradbenih tehnologij in materialov ter ne nazadnje: ob vsakem večjem projektu je priporočljivo razmišljati tudi o prihodnosti in kompleksnosti upravljanja in sledenja vsem aktualnim tehničnim zahtevam za redno vzdrževanje.

Glavna prednost podjetja CRGP je ravno celovitost ponudbe številnih storitev. Njihovi strokovnjaki vam bodo pomagali že pri zasnovi projekta in vas skozi uresničevanje načrta povezali z vsemi udeleženci v gradnji (investitor, nadzor, projektant, izvajalec). Poleg tega bodo vodili investicijske procese skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi normativi.

Vaš gradbeni projekt bo deležen pravega strokovnega tehničnega nadzora, saj bo za to poskrbela ekipa pooblaščenih inženirjev gradbene, elektro in strojne stroke. Dela bodo tako tekla pod vodstvom pravih strokovnjakov, ki poznajo veljavno gradbeno zakonodajo in so seznanjeni s pogoji Inženirske zbornice Slovenije in splošno dobro gradbeno prakso.

FOTO: CRGP

Pod svoje okrilje bodo prevzeli tudi izvedbo celotnega gradbenega procesa – ne glede na to, ali obnavljate ali gradite na novo. Podjetje CRGP namreč omogoča:

TALNE OBLOGE: izvedba vseh vrst talnih oblog

Poskrbeli bodo tako za dobavo kot postavitev vseh vrst talnih oblog, kot so: tekstilne talne obloge, parketi, PVC- in vinilne obloge, dvignjeni tehnični podi itd.

INDUSTRIJSKI TLAKI: Izvedba epoksi in cementnih izravnalnih mas

Zagotavljajo tehnične rešitve tudi za bolj zahtevne pogoje obrabe tal v vseh industrijskih panogah (živilska industrija, medicina, šolstvo, predelovalne industrije). Hkrati ponujajo tudi mojstrske rešitve za izravnavanje površin tudi na bolj zahtevnih podlagah. Izvajajo tudi epoksi premaze in samorazlivne mase najvišjih kakovosti.

SANACIJSKA DELA: Izvedba sanacij betonskih in jeklenih konstrukcij

Vodohrani, zadrževalniki, čistilne naprave, energetski objekti, hidroelektrarne … Zagotavljajo prave rešitve za ojačitev oziroma sanacijo betonov, armatur in vseh vrst jeklenih konstrukcij pred nadaljnjim propadanjem. Pri tem omogočajo 3D-skeniranje konstrukcij in podrobno analizo šibkosti betonskih in jeklenih konstrukcij.

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV: Izvedba celovitih energetskih sanacij

Izvajajo celovite energetske sanacije, vključno z zagotavljanjem optimalnih rešitev dobave in montaže primernih rešitev prezračevanja objektov in ogrevanja ter ohlajevanja (HVAC) za šolstvo, zdravstvo, občinske, stanovanjske, poslovne in namenske objekte, kot so prireditvene površine in podobno.

FOTO: CRGP

Upravljanje in trženje

Poleg vsega naštetega, lahko pri podjetju CRGP računate še na dodatne strokovne storitve, ki zadevajo tako upravljanje nepremičnin kot trženje vaše dejavnosti.

UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Celovito upravljajo objekte in infrastrukturo. Pri tem vam bodo pomagali pri optimizaciji stroškov rednega tehničnega vzdrževanja. Pomemben del takšnega nadstandardne storitve je tudi obvezno preverjanje brezhibnega delovanja elektro- in strojne opreme ogrevanja, ohlajevanja, prezračevanja (HVAC), sistemov za gašenje z vodo ali plini, javljanje požara itd.

Izvajajo tudi cenitve nepremičnin za različne namene: upravni postopki, banke, računovodske potrebe, razvrednotenja sredstev in prometa nepremičnin na prostem trgu.

Več informacij o podjetju CRGP preverite na spletni strani ali jim pišite na elektronsko pošto: crgp@crgp.si.

Naročnik oglasne vsebine je CRGP