Kaj prinašajo novi stanovanjski projekti v manjših krajih

Življenje v manjših krajih prinaša veliko prednosti, ki jih v velikih mestih težko najdemo. Poiščite si svoj sanjski dom na prelepih slovenskih in hrvaških lokacijah.

Agencija Stoja nepremičnine ponuja nekaj res vročih nepremičninskih projektov, ki so tik pred tem, da jih popolnoma razprodajo, zato ne odlašajte z ogledom in rezervacijo. Nekaj teh nepremičninskih biserov je v čudovitih krajih, kot so Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Koper, in v hrvaškem Umagu, skoraj tik za mejo. Ti projekti prinašajo svež veter na lokalno nepremičninsko sceno in privabljajo tako domače kot tuje investitorje in kupce.

Zoran Đukić. FOTO: Blaž Samec

HITER PREGLED STOJINIH PROJEKTOV: Med Stojinimi projekti v manjših mestih lahko izpostavimo Rezidence Murva nad Koprom, ki ponujajo sodobno bivanje ob obali, ter Garden Palace Resort v Umagu, ki omogoča življenje ob morju s številnimi športnimi in rekreacijskimi možnostmi. V Novi Gorici bi izpostavili projekta Pinija in Nica, ki uživata odlično povpraševanje. V Bovcu so še na voljo Biseri Soče, ki privabljajo ljubitelje narave in aktivnega življenja. V Ajdovščini pa se razvija projekt Papillon, ki bo dodal nov utrip in sodobnost temu rastočemu mestu.

Garden Palace Resort Umag: sanjski dom ali počitniško stanovanje tik ob morju

Stanovanja v Garden Palace Umag ponujajo razkošje prostornosti in elegantne notranje dizajne, ki se odražajo v vsaki podrobnosti. FOTO: Stoja Trade

Garden Palace Resort Umag. FOTO: Stoja Trade

Garden Palace Resort Umag je razkošno stanovanjsko naselje ob prečudoviti jadranski obali v Umagu. Ta prestižni nepremičninski projekt dopolnjuje sodobno arhitekturo s pristnim mediteranskim vzdušjem, kar ustvarja edinstveno in prestižno bivalno izkušnjo ob obali. Vsako stanovanje v kompleksu je zasnovano z mislijo na udobje, funkcionalnost in estetiko, pri čemer so uporabljeni najkakovostnejši materiali in najnovejša tehnološka oprema.

Garden Palace Resort Umag. FOTO: Stoja Trade

Apartmaji, ki so še na voljo v kompleksu Garden Palace Resort Umag, so različnih tipov – terasno stanovanje in nekaj manjših apartmajev.

Garden Palace Resort Umag. FOTO: Stoja Trade

Življenje v Umagu je sanjsko, na voljo je veliko športnih vsebin, veliko dobre hrane, lepe plaže in morje, tega ne najdeš povsod. Predvsem pa je v uri in pol dostopno iz Ljubljane. Stanovalci tega ekskluzivnega naselja imajo na voljo številne vrhunske storitve in objekte, vključno s čudovitimi vrtovi, bazeni, fitnesom in igrišči za otroke. Poleg tega imajo prebivalci neposreden dostop do čistih plaž, ki so le nekaj korakov stran, kar omogoča sproščeno življenje ob morju v osrčju idilične istrske pokrajine.

Rezidence Murva: na skrbno izbrani lokaciji v osrčju Istre

Rezidence Murva. FOTO: Stoja Trade

Rezidenca Murva. FOTO: Stoja Trade

Rezidence Murva ponujajo vrhunski življenjski slog s 44 stanovanji in 16 vilami, ki imajo tudi možnost bazena. Nastajajo v idilični istrski vasici Šmarje nad Koprom, ki svojim krajanom omogoča vse, kar potrebujejo za lahkotnost bivanja. Ta ekskluzivni nepremičninski projekt spaja eleganco in udobje s čarom tradicionalne istrske arhitekture ter ponuja razkošna stanovanja v harmoniji z okolico. Vsaka enota v Rezidencah Murva je zasnovana z največjo pozornostjo za detajle in kakovost, kar zagotavlja izjemno bivalno izkušnjo za prebivalce. Kupci vil Murva se lahko odločijo tudi za ugodnejšo gradnjo brez kleti.

Rezidence Murva. FOTO: Stoja Trade

Rezidenca Murva. FOTO: Stoja Trade

Rezidenca Murva. FOTO: Stoja Trade

Sodobno opremljena stanovanja v Rezidencah Murva ponujajo vrhunske prostore z veliko naravne svetlobe in čudovitim razgledom na okoliške griče in morje v daljavi.

Uporaba kamna pri gradnji Rezidenc Murva je premišljeno načrtovana in se odlično vključuje v istrsko okolico. Kamniti detajli na fasadah in tradicionalni istrski elementi notranje opreme prispevajo k avtentičnosti in harmoniji s prelepim naravnim okoljem, ki ga ponuja vasica Šmarje nad Koprom. Tako stanovanjski kompleks ne le ohranja, ampak tudi bogati čarobno podobo te istrske pokrajine, kar prebivalcem omogoča resnično izkušnjo povezanosti z lokalno kulturo in dediščino.

Majske Poljane – Pinija: po zgledu narave za večje udobje

Posebnost stanovanjskega kompleksa Majske Poljane – Pinija v Novi Gorici so balkončki, ki so razporejeni v obliko storža, kar estetsko dopolnjuje fasado stavbe in prinaša funkcionalne prednosti. Takšna razporeditev balkonov zagotavlja večjo zasebnost med stanovalci.. FOTO: Stoja Trade

Kompleks Majske Poljane – Pinija, ki bo obogatil stanovanjsko ponudbo v Novi Gorici, enem najbolj živahnih mest na severnem Primorskem, ponuja sodobno in funkcionalno bivanje v objemu narave, ki obdaja to urbano oazo. Stanovanja v Piniji, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Sadar in Vuga, so ustvarjena z mislijo na udobje, eleganco in trajnost, pri čemer se poudarek daje najvišji kakovosti materialov in najnovejšim arhitekturnim rešitvam. Kompleks je že v tretji gradbeni fazi, razprodan pa je že celoten projekt.

Vsaka enota v Piniji je prostorna, svetla in omogoča najboljši izkoristek naravne svetlobe ter ponuja prekrasne poglede na okoliške griče in mesto. Poleg tega so prebivalcem na voljo tudi skupni prostori, kot so vrtovi, parkirna mesta in rekreacijske površine, ki dopolnjujejo visok standard udobja in kakovosti življenja v tem prestižnem stanovanjskem kompleksu.

Nica: sodobna umetnost bivanja v Novi Gorici

Nica v Novi Gorici je sodoben stanovanjski kompleks, ki ponuja udobno bivanje v središču mesta. FOTO: Stoja Trade

Drugi novogoriški projekt podjetja Stoja se imenuje Nica in je za zdaj še v pripravi, vendar so prodana že vsa stanovanja. Gre za poslovno-stanovanjski kompleks, ki bo nastal na lokaciji trenutne stavbe Kemometal ob Rejčevi ulici.

Projekt Nica bo pojem urbane elegance in prilagodljivega dizajna. Vsako stanovanje v Nici je premišljeno zasnovano, pri čemer je velik poudarek na kakovostnih materialih in estetiki. Poleg vrhunskih stanovanjskih enot Nica prinaša nabor dodatnih storitev in objektov, ki izboljšujejo kakovost življenja v tem mestnem okolju – skupni vrtovi, parkirišča in prostor za rekreacijo. Projekt Nica postavlja nova merila za sodobno mestno bivanje.

Biseri Soče: kjer bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa

Zanimanje za Bisere Soče je med tujci zelo veliko, zato je Stoja razprodala že večino stanovanj, na voljo jih je še šest. FOTO: Stoja Trade

Biseri Soče. FOTO: Stoja Trade

Biseri Soče so imeniten stanovanjski objekt ob reki Soči v čudovitem Bovcu. Ta izjemni nepremičninski projekt spaja vrhunsko arhitekturo z neokrnjeno naravo, kar ustvarja nepozabno bivalno izkušnjo v objemu gora. Stanovanja v Biserih Soče so zasnovana s poudarkom na udobju, eleganci in trajnosti, pri čemer so uporabili naravne materiale in najnovejšo tehnološko opremo.

FOTO: Stoja Trade

Vsaka enota v Biserih Soče ponuja izjemne poglede na okoliške gore in reko Sočo ter se ponaša z vrhunsko opremo in dovršenimi notranjimi prostori. Poleg tega stanovalcem ponujajo številne dodatne ugodnosti, kot so skrbno urejeni vrtovi, parkirišča, prostori za shranjevanje športne opreme in skupne rekreacijske površine.

Lokacija Biserov Soče je idealna za ljubitelje dejavnosti na prostem, saj je v neposredni bližini številnih pohodniških, kolesarskih in vodnih poti, ki omogočajo raznovrstne možnosti za odkrivanje čudovite okolice.

Papillon: vrhunsko bivanje v srcu Primorske

V Ajdovščini se razvija prestižni objekt Papillon, ki je vrhunska kombinacija sodobnega bivanja in udobja prav v srcu Primorske. FOTO: Stoja Trade

Ajdovščina se intenzivno širi in razvija. Mesto potrebuje veliko stanovanj in Stoja je s svojimi investitorji zgradila že tretje naselje, kjer je prodano že čisto vse. Zadnji projekt se imenuje Papillon.

Papillon je prestižno stanovanjsko naselje in je nova dimenzija sodobnega bivanja v srcu Primorske. Ta ekskluzivni nepremičninski projekt ponuja razkošna stanovanja z izjemno kakovostno opremo in dovršenimi notranjimi prostori, ki združujejo eleganco, udobje in funkcionalnost. Vsako stanovanje je zasnovano z mislijo na najnovejše trende v arhitekturi in oblikovanju, kar ustvarja harmoničen in privlačen ambient za bivanje.

Poleg kakovostnih stanovanjskih enot Papillon ponuja tudi številne dodatne storitve in objekte, ki izboljšujejo kakovost bivanja. Med njimi so skrbno urejeni vrtovi, rekreacijski prostori, fitnes center in druge skupne površine, ki omogočajo sproščeno in aktivno preživljanje prostega časa. Lokacija Papillona je še posebej privlačna, saj je v neposredni bližini številnih trgovskih, storitvenih in rekreacijskih objektov, kar zagotavlja udobno in priročno življenje v sodobnem mestnem okolju.

Rezidence Murva. FOTO: Stoja Trade

V manjših krajih se življenje odvija v bolj sproščenem tempu, ljudje si še vedno vzamejo čas za prijateljske pogovore in medsebojno pomoč. Mirnejše okolje omogoča večjo povezanost med prebivalci in razvoj lokalne skupnosti. Poleg tega manjši kraji ljudem dajejo tudi več možnosti za razvoj lastne kreativnosti, za hobije in podjetništvo. Lokalna podjetja se tako lahko hitreje razvijajo, kar prinaša večjo gospodarsko stabilnost in zaposlitvene možnosti za prebivalce. Prav tako so stroški bivanja v manjših krajih pogosto nižji.

Ob tem je treba omeniti tudi odlične nepremičninske priložnosti, ki se pojavljajo v manjših mestih. Ker se v teh krajih ni toliko gradilo kot v večjih urbanih središčih, so novogradnje v manjših krajih še toliko bolj zanimive. Ponujajo sodobno udobje in funkcionalnost ob obilici naravnih lepot, ki jih ponuja okolica.

Vsi ti projekti so priložnost za kakovostno in udobno življenje v manjših krajih, kjer lahko prebivalci uživajo v bogati naravi, bližini morja in raznovrstnih dejavnostih, obenem pa imajo vse potrebne storitve in udobje mestnega življenja na dosegu roke.

